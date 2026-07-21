https://ukraina.ru/20260721/sevastopol-v-iyule-rasskaz-iz-zhizni-goroda-1081685339.html

Севастополь в июле. Рассказ из жизни города

Севастополь в июле. Рассказ из жизни города - 21.07.2026 Украина.ру

Севастополь в июле. Рассказ из жизни города

В Севастополь сейчас добраться непросто — крымские поезда идут лишь до Керчи, а далее пассажиров доставляют вполне комфортабельные туристические автобусы. В итоге получается, что ты приезжаешь на вокзал города-героя даже быстрее, а здесь тебя уже встречают заунывные звуки сирены. В городе снова объявлена воздушная тревога…

2026-07-21T10:44

2026-07-21T10:44

2026-07-21T10:44

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севастополь

россия

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константин кеворкян

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Сирена воет громко, мужской голос скороговоркой призывает занять безопасные места в укрытиях, но транспорт продолжает движение, люди спокойно идут по улице, и никто бегством не спасается — тревоги объявляют несколько раз в день, горожане привыкли. Работают государственные учреждения, магазины, кафе. Хотя южной беззаботности на лицах меньше, нежели раньше. Продавцы хмуры: покупателей мало, овощи-фрукты слишком дешевы, предложение явно превышает спрос.Город перешел в режим экономии. Юго-запад Крымского полуострова — это логистический тупик, и промтовары здесь всегда дороже, чем на материке, а зарплаты весьма скромные. В почете живые деньги, поскольку безналичные расчеты затруднены — ощущается нехватка электричества, которое выключают часто и не всегда по графику. Случается, света нет целый день.Во времена знаменитого крымского блэкаута в городе работало множество генераторов, сейчас нет — опять-таки вопрос топлива. С бензином ситуация медленно выправляется; пробки не вернулись, но машин на улице уже немало. Кто покупает топливо по коммерческой цене, кто у спекулянтов, кто освоил процедуру покупки более дешевого бензина по специальным QR-кодам. Самые отчаянные едут заправляться на материк.Светские беседы крутятся вокруг трех тем: где электричество, почем бензин и когда прикончат киевскую хунту? Похоже, своим прицельным ударом и уничтожением символа города — знаменитой панорамы "Оборона Севастополя" — враги добились лишь абсолютной ненависти к ним. Обгорелая крыша здания Панорамы высится над городом, как флаг мести.О раздумчивых московских экспертах и миролюбивых политиках мнения самые саркастические. Впрочем, как и в любом прифронтовом регионе. Севастополь снова военный форпост России, так он создавался, так воспитывались в нем многие поколения жителей. И в севастопольцах это проявляется, может, незаметно для них самих: всеобщие сосредоточенность, выдержка, терпение.Поздним вечером снова налет. Всю ночь грохот — враг атакует аэродромы и Балаклавскую ТЭС. Сирена, звуки вражеских БПЛА и ракет, лучи выхватывающих цель прожекторов, трассирующие очереди пулемётов мобильных огневых групп, взрывы, где-то упало и заискрило.Ослепительная вспышка уже неподалеку, через мгновение грохот, и горящие фрагменты сбитого БПЛА медленно, как бы нехотя, опадают на землю. И как финал ночи — последние дальние взрывы под крики первых петухов. На обочине дороги бойцы МОГов омываются водой после тяжелого боя.Есть попадания, а значит, у работающих почти без выходных электриков с утра новые заботы. Троллейбусов мало, транспорт заполнен больше обычного. Убавилось морское движение в Севастопольской бухте, но разрешили выход из Балаклавской, где десятки прогулочных катеров были заперты по соображениям безопасности. На вопрос: "А если вражеские БЭКи приплывут?" — лодочник флегматично отвечает: "БЭК по своим делам, а мы — по своим".На выходе из бухты кораблики встречает мама-дельфиниха со своим малышом-дельфинчиком — любимцы местной публики. И, разумеется, Черное море — по-летнему теплое, чистое, манящее. Через минуту плеск волн заглушен рёвом наших, невесть откуда взлетевших ракет. Они уходят за горизонт — наказывать тех, кто ночью посмел посягнуть на эту дивную красоту.Мнение Константина Кеворкяна об идейной составляющей конфликта на Украине - в материале Когнитивная Отечественная война. Опыт прошлого и Образ будущего.

https://ukraina.ru/20191120/1025737756.html

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Константин Кеворкян https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802647_346:0:900:554_100x100_80_0_0_67dc73e6861e1532f94c3786e157a934.jpg

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мнения, севастополь, россия, украина, константин кеворкян