Севастополь в июле. Рассказ из жизни города - 21.07.2026 Украина.ру
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Севастополь в июле. Рассказ из жизни города
Севастополь в июле. Рассказ из жизни города - 21.07.2026 Украина.ру
Севастополь в июле. Рассказ из жизни города
В Севастополь сейчас добраться непросто — крымские поезда идут лишь до Керчи, а далее пассажиров доставляют вполне комфортабельные туристические автобусы. В итоге получается, что ты приезжаешь на вокзал города-героя даже быстрее, а здесь тебя уже встречают заунывные звуки сирены. В городе снова объявлена воздушная тревога…
2026-07-21T10:44
2026-07-21T10:44
мнения
севастополь
россия
украина
константин кеворкян
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Сирена воет громко, мужской голос скороговоркой призывает занять безопасные места в укрытиях, но транспорт продолжает движение, люди спокойно идут по улице, и никто бегством не спасается — тревоги объявляют несколько раз в день, горожане привыкли. Работают государственные учреждения, магазины, кафе. Хотя южной беззаботности на лицах меньше, нежели раньше. Продавцы хмуры: покупателей мало, овощи-фрукты слишком дешевы, предложение явно превышает спрос.Город перешел в режим экономии. Юго-запад Крымского полуострова — это логистический тупик, и промтовары здесь всегда дороже, чем на материке, а зарплаты весьма скромные. В почете живые деньги, поскольку безналичные расчеты затруднены — ощущается нехватка электричества, которое выключают часто и не всегда по графику. Случается, света нет целый день.Во времена знаменитого крымского блэкаута в городе работало множество генераторов, сейчас нет — опять-таки вопрос топлива. С бензином ситуация медленно выправляется; пробки не вернулись, но машин на улице уже немало. Кто покупает топливо по коммерческой цене, кто у спекулянтов, кто освоил процедуру покупки более дешевого бензина по специальным QR-кодам. Самые отчаянные едут заправляться на материк.Светские беседы крутятся вокруг трех тем: где электричество, почем бензин и когда прикончат киевскую хунту? Похоже, своим прицельным ударом и уничтожением символа города — знаменитой панорамы "Оборона Севастополя" — враги добились лишь абсолютной ненависти к ним. Обгорелая крыша здания Панорамы высится над городом, как флаг мести.О раздумчивых московских экспертах и миролюбивых политиках мнения самые саркастические. Впрочем, как и в любом прифронтовом регионе. Севастополь снова военный форпост России, так он создавался, так воспитывались в нем многие поколения жителей. И в севастопольцах это проявляется, может, незаметно для них самих: всеобщие сосредоточенность, выдержка, терпение.Поздним вечером снова налет. Всю ночь грохот — враг атакует аэродромы и Балаклавскую ТЭС. Сирена, звуки вражеских БПЛА и ракет, лучи выхватывающих цель прожекторов, трассирующие очереди пулемётов мобильных огневых групп, взрывы, где-то упало и заискрило.Ослепительная вспышка уже неподалеку, через мгновение грохот, и горящие фрагменты сбитого БПЛА медленно, как бы нехотя, опадают на землю. И как финал ночи — последние дальние взрывы под крики первых петухов. На обочине дороги бойцы МОГов омываются водой после тяжелого боя.Есть попадания, а значит, у работающих почти без выходных электриков с утра новые заботы. Троллейбусов мало, транспорт заполнен больше обычного. Убавилось морское движение в Севастопольской бухте, но разрешили выход из Балаклавской, где десятки прогулочных катеров были заперты по соображениям безопасности. На вопрос: "А если вражеские БЭКи приплывут?" — лодочник флегматично отвечает: "БЭК по своим делам, а мы — по своим".На выходе из бухты кораблики встречает мама-дельфиниха со своим малышом-дельфинчиком — любимцы местной публики. И, разумеется, Черное море — по-летнему теплое, чистое, манящее. Через минуту плеск волн заглушен рёвом наших, невесть откуда взлетевших ракет. Они уходят за горизонт — наказывать тех, кто ночью посмел посягнуть на эту дивную красоту.Мнение Константина Кеворкяна об идейной составляющей конфликта на Украине - в материале Когнитивная Отечественная война. Опыт прошлого и Образ будущего.
https://ukraina.ru/20191120/1025737756.html
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Константин Кеворкян
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мнения, севастополь, россия, украина, константин кеворкян
Мнения, Севастополь, Россия, Украина, Константин Кеворкян

Севастополь в июле. Рассказ из жизни города

10:44 21.07.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Константин Кеворкян авторы
Константин Кеворкян
публицист, автор издания Украина.ру
Все материалы
В Севастополь сейчас добраться непросто — крымские поезда идут лишь до Керчи, а далее пассажиров доставляют вполне комфортабельные туристические автобусы. В итоге получается, что ты приезжаешь на вокзал города-героя даже быстрее, а здесь тебя уже встречают заунывные звуки сирены. В городе снова объявлена воздушная тревога…
Сирена воет громко, мужской голос скороговоркой призывает занять безопасные места в укрытиях, но транспорт продолжает движение, люди спокойно идут по улице, и никто бегством не спасается — тревоги объявляют несколько раз в день, горожане привыкли. Работают государственные учреждения, магазины, кафе. Хотя южной беззаботности на лицах меньше, нежели раньше. Продавцы хмуры: покупателей мало, овощи-фрукты слишком дешевы, предложение явно превышает спрос.
Город перешел в режим экономии. Юго-запад Крымского полуострова — это логистический тупик, и промтовары здесь всегда дороже, чем на материке, а зарплаты весьма скромные. В почете живые деньги, поскольку безналичные расчеты затруднены — ощущается нехватка электричества, которое выключают часто и не всегда по графику. Случается, света нет целый день.
Во времена знаменитого крымского блэкаута в городе работало множество генераторов, сейчас нет — опять-таки вопрос топлива. С бензином ситуация медленно выправляется; пробки не вернулись, но машин на улице уже немало. Кто покупает топливо по коммерческой цене, кто у спекулянтов, кто освоил процедуру покупки более дешевого бензина по специальным QR-кодам. Самые отчаянные едут заправляться на материк.
Светские беседы крутятся вокруг трех тем: где электричество, почем бензин и когда прикончат киевскую хунту? Похоже, своим прицельным ударом и уничтожением символа города — знаменитой панорамы "Оборона Севастополя" — враги добились лишь абсолютной ненависти к ним. Обгорелая крыша здания Панорамы высится над городом, как флаг мести.
О раздумчивых московских экспертах и миролюбивых политиках мнения самые саркастические. Впрочем, как и в любом прифронтовом регионе. Севастополь снова военный форпост России, так он создавался, так воспитывались в нем многие поколения жителей. И в севастопольцах это проявляется, может, незаметно для них самих: всеобщие сосредоточенность, выдержка, терпение.
Константин Кеворкян - РИА Новости, 1920, 20.11.2019
20 ноября 2019, 15:05
Константин Кеворкян: кто онПублицист и писатель, колумнист и руководитель телеграм-каналов издания Украина.ру
Поздним вечером снова налет. Всю ночь грохот — враг атакует аэродромы и Балаклавскую ТЭС. Сирена, звуки вражеских БПЛА и ракет, лучи выхватывающих цель прожекторов, трассирующие очереди пулемётов мобильных огневых групп, взрывы, где-то упало и заискрило.
Ослепительная вспышка уже неподалеку, через мгновение грохот, и горящие фрагменты сбитого БПЛА медленно, как бы нехотя, опадают на землю. И как финал ночи — последние дальние взрывы под крики первых петухов. На обочине дороги бойцы МОГов омываются водой после тяжелого боя.
Есть попадания, а значит, у работающих почти без выходных электриков с утра новые заботы. Троллейбусов мало, транспорт заполнен больше обычного. Убавилось морское движение в Севастопольской бухте, но разрешили выход из Балаклавской, где десятки прогулочных катеров были заперты по соображениям безопасности. На вопрос: "А если вражеские БЭКи приплывут?" — лодочник флегматично отвечает: "БЭК по своим делам, а мы — по своим".
На выходе из бухты кораблики встречает мама-дельфиниха со своим малышом-дельфинчиком — любимцы местной публики. И, разумеется, Черное море — по-летнему теплое, чистое, манящее. Через минуту плеск волн заглушен рёвом наших, невесть откуда взлетевших ракет. Они уходят за горизонт — наказывать тех, кто ночью посмел посягнуть на эту дивную красоту.
Мнение Константина Кеворкяна об идейной составляющей конфликта на Украине - в материале Когнитивная Отечественная война. Опыт прошлого и Образ будущего.
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