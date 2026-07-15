https://ukraina.ru/20260715/kognitivnaya-otechestvennaya-voyna-opyt-proshlogo-i-obraz-buduschego--1081473268.html

Когнитивная Отечественная война. Опыт прошлого и Образ будущего

Когнитивная Отечественная война. Опыт прошлого и Образ будущего - 15.07.2026 Украина.ру

Когнитивная Отечественная война. Опыт прошлого и Образ будущего

После того как пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков наконец-то назвал СВО "настоящей войной", что давно подразумевается самим ходом боевых действий, осталась сущая малость: определить цели и задачи идущей широкомасштабной войны

2026-07-15T08:24

2026-07-15T08:24

2026-07-15T08:24

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Цели СВО были заявлены изначально — демилитаризация и денацификация Украины. Возможно, для ограниченной по масштабам полицейской операции углубляться в иные тонкости и не следовало: предполагалось сокращение украинской армии, создание приемлемых условий для русскоязычных граждан, содействие установлению в Киеве дружественного Кремлю правительства.Теперь же, после прямого или опосредованного вмешательства в войну десятков враждебных России государств, сотен тысяч погибших и фактически заявленного Украиной курса на вечную вражду с Россией — необходимо мыслить глубже. Это предполагает не только противостояние на фронтах, но и стратегическое противоборство смыслов, идей, перспектив.Мы до сих пор не можем предложить гражданам Украины идеологической основы будущего сосуществования: будет ли это воссоединение, конфедерация или глухая стена с зачумленной территорией? И если продолжится существование незалежной — то в каких пределах, в каких союзах, на каких условиях? Ведь именно перспективы грядущей жизни на Украине в значительной степени определяют поведение ее жителей сегодня.Будет ли это фанатичное, вплоть до партизанщины, сопротивление "рашистам", которое заберет тысячи жизней наших бойцов, или напротив — после кровавой междоусобицы восторжествует искреннее желание вернуться к миру? Эти и многие другие сценарии зависят не только от украинской стороны, но и от нас. Смыслы диктуются не только заинтересованной в продолжении бойни бандеровской пропагандой, но и нашими контраргументами — Образом Будущего, который мы должны донести до украинского общества.С противостоящей стороной как раз все понятно: русофобское воспитание с детского сада, бандеровские лагеря для молодежи, геббельсовская ложь украинских СМИ, разжигание ненависти к России со стороны реальных и мнимых жертв войны, а также реальных выгодополучателей войны. Всё вкупе создает нам колоссальные проблемы на десятилетия — особенно если учесть, что идеология украинского национализма ставит своей сверхцелью уничтожение России, а системный терроризм считает эффективным и необходимым орудием достижения политических целей.Не пора ли на шестой год войны сформулировать то, что в начале Великой Отечественной прозвучало в первый же день: "Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!" Непререкаемая уверенность в победе таится не в загадочных аббревиатурах и ежеминутной готовности к переговорам с врагом. Представляете: во времена Великой Отечественной войны вместо пламенного "Враг будет разбит! Победа будет за нами!" нейтрально-канцелярское "цели ВОВ будут достигнуты" — сильно убедительно звучит?С архетипами народного сознания необходимо долго и кропотливо работать. Информационным операциям украинского ЦИПСО и его союзников надо противопоставлять собственные усилия, атаковать вражескую идеологию не только в московских телестудиях, но и доносить информацию до людей на Украине, обещать им лучшие условия жизни не в нашем плену, но при грядущей российской власти.Раз идет война и мы уверены в победе, нужно создавать инфраструктуру победителей. Вопрос, как управлять Германией, решался в Москве задолго до взятия Берлина. И заблаговременно были созданы протоорганы управления из антифашистов — как немецких коммунистов, так и представителей воинского комитета "Свободная Германия"; накапливались юридические доказательства для наказания функционеров гитлеровского режима и виновных в военных преступлениях; в рамках информационной войны (а таковая на советско-германском фронте кипела все годы) оттачивалось мастерство контрпропагандистов.Сегодня речь идет не о скомпрометированных деятелях былой Украины, но о людях молодых, энергичных, знающих страну не по учебникам, жизнью доказавших преданность общерусскому делу. И главное — радеющих не о личном кармане: слишком много финансовой помощи Украине и новым территориям уже ушло в песок. Малороссия и воссоединение Новороссии — не коммерческий проект (хотя в будущем государству доход принесет), но идеологический заряд Великой России.Создание подобной системы придаст не только гражданам РФ уверенности, что поставленные президентом задачи будут решены, но и на Украине будет воспринято как серьезность наших стратегических намерений. Там живо поколение, которое помнит совместную историю и знает: если Россия жестко, однозначно решила, то выполнит. И значит, надо либо спасаться, либо договариваться. Самые глупые и ярые бандеровцы сгинут в битве, но в новой конфигурации они не нужны ни той, ни другой стороне.В России (в том числе в пунктах временного размещения) находятся сотни тысяч бывших и нынешних граждан Украины, живут миллионы выходцев из Мало- и Новороссии, десятки миллионов связаны с этими краями родственными, дружескими и деловыми отношениями. Это целая армия готовых переселенцев, управленцев, необходимых новым территориям специалистов.Пришло время правильно распорядиться уникальным человеческим капиталом. Если мы признаём, что идет настоящая широкомасштабная война, то по факту утраты противником территорий надо думать об эффективном управлении освобожденными регионами — будь они включены в состав РФ, заняты российскими войсками или определены буферной зоной. Разумеется, окончательное решение проблемы за армией, но история показывает: что взято силой штыка, мы нередко теряли по собственному недомыслию. В том числе из-за неготовности удержать приобретенное.В случае поражения Украины (ведь мы предполагаем именно этот исход) надо заранее продумать, как не пустить всё на самотек, поскольку тогда она снова окунется в омут бандеровщины — нет там пока лучше организованной силы. Существующий в российской армии и собранный из украинских военнопленных батальон им. Максима Кривоноса — это хорошо, но очень мало. Пригодится и энергия казачества, и знания ветеранов военных корпусов ЛДНР, и энтузиазм прифронтовых "Барсов". И государственная система мотивации: земельные паи, льготы, кредиты, социальные лифты.Не по нашей воле Украина превратилась в Дикий Запад, и излечить одичавших — задача нетривиальная. Понадобятся усилия не только солдат, но и политтехнологов, педагогов, пропагандистов, деятелей церкви и даже психиатров. Однако подступаться к решению грандиозной проблемы надо уже сейчас — на уровне создания специализированных аналитических центров и подготовки профессиональных кадров.Мнение Константина Кеворкяна о том, как нужно работать с информацией - в материале Константин Кеворкян: Если Украина.ру начнет хихикать над Зеленским, одолеть Украину будет гораздо сложнее.

https://ukraina.ru/20191120/1025737756.html

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Константин Кеворкян https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802647_346:0:900:554_100x100_80_0_0_67dc73e6861e1532f94c3786e157a934.jpg

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Константин Кеворкян https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802647_346:0:900:554_100x100_80_0_0_67dc73e6861e1532f94c3786e157a934.jpg

мнения, украина, россия, лднр, новороссия, дмитрий песков, сво