https://ukraina.ru/20260721/samoylov-popytka-kieva-sozdat-iz-kupyanska-ocherednuyu-fortetsyu-privela-k-stachivaniyu-vsu-1081674593.html

Самойлов: Попытка Киева создать из Купянска очередную "фортецю" привела к стачиванию ВСУ

Самойлов: Попытка Киева создать из Купянска очередную "фортецю" привела к стачиванию ВСУ - 21.07.2026 Украина.ру

Самойлов: Попытка Киева создать из Купянска очередную "фортецю" привела к стачиванию ВСУ

Попытка Киева превратить Купянск в "фортецю" ведёт к стачиванию подразделений ВСУ. Стратегия России остается прежней – минимизировать потери личного состава. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов

2026-07-21T04:30

2026-07-21T04:30

2026-07-21T04:30

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Комментируя продвижение под Купянском, Самойлов заявил, что украинская попытка создать из города "фортецю" не имеет смысла. "Попытка создать из Купянска очередную "фортецю" абсолютно бессмысленна для украинской стороны и привела к стачиванию боеспособных подразделений. Наша же стратегия остается прежней – минимизировать потери личного состава", — пояснил собеседник Украина.ру.По словам Самойлова, тактика наступления теперь определяется наличием современных видов вооружения, в первую очередь беспилотников — как воздушных, так и наземных, которые напрямую влияют на скорость передвижения войск.Эксперт подчеркнул, что украинские войска передвигаются медленно даже в наступлении. "ВСУ попытались наступать в районе Красного Лимана, дошли до Ставков и Ямполя и остановились, образовав два вклинения. От Ямполя их уже отогнали", — сообщил собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Самойлов: Зеленский берет Минобороны под контроль, а Европа вступает в войну в новом качестве" на сайте Украина.ру.Также на тему кадровых перестановок на Украине — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Кадровое решение Зеленского, которое загоняет его в тупик" на сайте Украина.ру.

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