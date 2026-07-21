Самойлов: Попытка Киева создать из Купянска очередную "фортецю" привела к стачиванию ВСУ - 21.07.2026 Украина.ру
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Самойлов: Попытка Киева создать из Купянска очередную "фортецю" привела к стачиванию ВСУ
Самойлов: Попытка Киева создать из Купянска очередную "фортецю" привела к стачиванию ВСУ - 21.07.2026 Украина.ру
Самойлов: Попытка Киева создать из Купянска очередную "фортецю" привела к стачиванию ВСУ
Попытка Киева превратить Купянск в "фортецю" ведёт к стачиванию подразделений ВСУ. Стратегия России остается прежней – минимизировать потери личного состава. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
2026-07-21T04:30
2026-07-21T04:30
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Комментируя продвижение под Купянском, Самойлов заявил, что украинская попытка создать из города "фортецю" не имеет смысла. "Попытка создать из Купянска очередную "фортецю" абсолютно бессмысленна для украинской стороны и привела к стачиванию боеспособных подразделений. Наша же стратегия остается прежней – минимизировать потери личного состава", — пояснил собеседник Украина.ру.По словам Самойлова, тактика наступления теперь определяется наличием современных видов вооружения, в первую очередь беспилотников — как воздушных, так и наземных, которые напрямую влияют на скорость передвижения войск.Эксперт подчеркнул, что украинские войска передвигаются медленно даже в наступлении. "ВСУ попытались наступать в районе Красного Лимана, дошли до Ставков и Ямполя и остановились, образовав два вклинения. От Ямполя их уже отогнали", — сообщил собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Самойлов: Зеленский берет Минобороны под контроль, а Европа вступает в войну в новом качестве" на сайте Украина.ру.Также на тему кадровых перестановок на Украине — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Кадровое решение Зеленского, которое загоняет его в тупик" на сайте Украина.ру.
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Самойлов: Попытка Киева создать из Купянска очередную "фортецю" привела к стачиванию ВСУ

04:30 21.07.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральный штаб ВСУГенеральный штаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральный штаб ВСУ
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Попытка Киева превратить Купянск в "фортецю" ведёт к стачиванию подразделений ВСУ. Стратегия России остается прежней – минимизировать потери личного состава. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
Комментируя продвижение под Купянском, Самойлов заявил, что украинская попытка создать из города "фортецю" не имеет смысла.
"Попытка создать из Купянска очередную "фортецю" абсолютно бессмысленна для украинской стороны и привела к стачиванию боеспособных подразделений. Наша же стратегия остается прежней – минимизировать потери личного состава", — пояснил собеседник Украина.ру.
По словам Самойлова, тактика наступления теперь определяется наличием современных видов вооружения, в первую очередь беспилотников — как воздушных, так и наземных, которые напрямую влияют на скорость передвижения войск.
Эксперт подчеркнул, что украинские войска передвигаются медленно даже в наступлении. "ВСУ попытались наступать в районе Красного Лимана, дошли до Ставков и Ямполя и остановились, образовав два вклинения. От Ямполя их уже отогнали", — сообщил собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Самойлов: Зеленский берет Минобороны под контроль, а Европа вступает в войну в новом качестве" на сайте Украина.ру.
Также на тему кадровых перестановок на Украине — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Кадровое решение Зеленского, которое загоняет его в тупик" на сайте Украина.ру.
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