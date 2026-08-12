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"Часть военной инфраструктуры Украины": Додон заявил об опасности втягивания Молдавии в конфликт

"Часть военной инфраструктуры Украины": Додон заявил об опасности втягивания Молдавии в конфликт - 12.08.2026 Украина.ру

"Часть военной инфраструктуры Украины": Додон заявил об опасности втягивания Молдавии в конфликт

Молдавия намерена совместно с Украиной производить дроны-перехватчики, это превратит республику в часть военной инфраструктуры Киева, предупредил экс-президент, лидер оппозиционной Соцпартии Игорь Додон в эфире телеканала Realitatea

2026-08-12T11:57

2026-08-12T11:57

2026-08-12T11:57

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украина.ру

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"[Президент Молдавии] Майя Санду объявила о том, что в нашей стране будут изготавливать дроны-перехватчики. Если подобное производство действительно будет перенесено из Украины на территорию Молдовы, это создает огромные риски для нашей безопасности. Молдавия становится частью военной инфраструктуры Украины", - сказал Додон.По его словам, Молдавия не имеет ни технологий, ни ресурсов для массового изготовления таких дронов. Он также добавил, что Санду не уточнила, кто будет пользоваться этими дронами.В июне президент Молдавии Майя Санду потребовала от правительства срочно изменить законодательство, чтобы разрешить государственно-частные партнерства и иностранные инвестиции в производство беспилотников и антидроновых систем. Она также подтвердила, что хочет получить украинские технологии производства.Еще о Молдавии - в материале Молдавия тайно сдала Украине свою главную реку на сайте Украина.ру.

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