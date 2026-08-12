"Часть военной инфраструктуры Украины": Додон заявил об опасности втягивания Молдавии в конфликт - 12.08.2026 Украина.ру
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"Часть военной инфраструктуры Украины": Додон заявил об опасности втягивания Молдавии в конфликт
"Часть военной инфраструктуры Украины": Додон заявил об опасности втягивания Молдавии в конфликт - 12.08.2026 Украина.ру
"Часть военной инфраструктуры Украины": Додон заявил об опасности втягивания Молдавии в конфликт
Молдавия намерена совместно с Украиной производить дроны-перехватчики, это превратит республику в часть военной инфраструктуры Киева, предупредил экс-президент, лидер оппозиционной Соцпартии Игорь Додон в эфире телеканала Realitatea
2026-08-12T11:57
2026-08-12T11:57
новости
молдавия
украина
киев
игорь додон
украина.ру
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"[Президент Молдавии] Майя Санду объявила о том, что в нашей стране будут изготавливать дроны-перехватчики. Если подобное производство действительно будет перенесено из Украины на территорию Молдовы, это создает огромные риски для нашей безопасности. Молдавия становится частью военной инфраструктуры Украины", - сказал Додон.По его словам, Молдавия не имеет ни технологий, ни ресурсов для массового изготовления таких дронов. Он также добавил, что Санду не уточнила, кто будет пользоваться этими дронами.В июне президент Молдавии Майя Санду потребовала от правительства срочно изменить законодательство, чтобы разрешить государственно-частные партнерства и иностранные инвестиции в производство беспилотников и антидроновых систем. Она также подтвердила, что хочет получить украинские технологии производства.Еще о Молдавии - в материале Молдавия тайно сдала Украине свою главную реку на сайте Украина.ру.
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новости, молдавия, украина, киев, игорь додон, украина.ру
Новости, Молдавия, Украина, Киев, Игорь Додон, Украина.ру

"Часть военной инфраструктуры Украины": Додон заявил об опасности втягивания Молдавии в конфликт

11:57 12.08.2026
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкП/к президента Молдавии И. Додона
П/к президента Молдавии И. Додона - РИА Новости, 1920, 12.08.2026
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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Молдавия намерена совместно с Украиной производить дроны-перехватчики, это превратит республику в часть военной инфраструктуры Киева, предупредил экс-президент, лидер оппозиционной Соцпартии Игорь Додон в эфире телеканала Realitatea
"[Президент Молдавии] Майя Санду объявила о том, что в нашей стране будут изготавливать дроны-перехватчики. Если подобное производство действительно будет перенесено из Украины на территорию Молдовы, это создает огромные риски для нашей безопасности. Молдавия становится частью военной инфраструктуры Украины", - сказал Додон.
По его словам, Молдавия не имеет ни технологий, ни ресурсов для массового изготовления таких дронов. Он также добавил, что Санду не уточнила, кто будет пользоваться этими дронами.

"Это реальная опасность втягивания Республики Молдова в войну", - посетовал Додон.

В июне президент Молдавии Майя Санду потребовала от правительства срочно изменить законодательство, чтобы разрешить государственно-частные партнерства и иностранные инвестиции в производство беспилотников и антидроновых систем. Она также подтвердила, что хочет получить украинские технологии производства.
Еще о Молдавии - в материале Молдавия тайно сдала Украине свою главную реку на сайте Украина.ру.
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