Запад творит произвол, Россия вправе атаковать любое торговое судно вражеских стран - Медведев - 12.08.2026 Украина.ру
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Запад творит произвол, Россия вправе атаковать любое торговое судно вражеских стран - Медведев
Запад творит произвол, Россия вправе атаковать любое торговое судно вражеских стран - Медведев - 12.08.2026 Украина.ру
Запад творит произвол, Россия вправе атаковать любое торговое судно вражеских стран - Медведев
Правительства Запада нарушают международное право и творят произвол на морях, Россия вправе противопоставить этому ответ своего ВМФ. Об этом 12 августа заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
2026-08-12T12:29
2026-08-12T12:29
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"Западноевропейские псы истошно лают про так называемый российский теневой флот", - констатировал Медведев.Разбирая причины явления, он отметил, что под "теневым флотом" подразумеваются обычные торговые суда, которые ходят под нероссийским флагом, но выполняют перевозки в интересах России. Подобный флаг обычно называют "удобным", или "благоприятным", отмтеил Медведев. . Судно регистрируется в стране, отличной от страны владельца, ради экономии на налогах и регулировании. Среди таких стран - Панама, Либерия, Маршалловы Острова, Багамы, Белиз, Бермуды, Каймановы Острова, Кипр, Мальта, Сейшелы. "Конечно, никаких прав у европейских собак задерживать такие суда ни в соответствии с Конвенцией по международному морскому праву 1982 года, ни в соответствии с национальным законодательством нет. Это чистой воды произвол", - напомнил зампред Совбеза РФ."Но отсюда вытекает один важный вывод: абсолютное большинство западноевропейских судов также ходят под удобными флагами. А значит что? Значит, руководствуясь симметричным подходом (что справедливо), Россия вправе атаковать любое торговое судно вражеских стран, находящееся как в наших, так и в нейтральных водах при наличии достаточных подозрений, что оно перевозит груз в интересах противника. То есть любой груз! И таких судов очень много", - заявил Медведев.По его словам, что Вооружённые Силы РФ способны "резко расширить работу за границы Черноморского бассейна" и об этом 12 августа доложил командующий Тихоокеанским флотом Верховному главнокомандующему Владимиру Путину.Накануне стало известно, что США продали захваченные танкеры "теневого флота" РоссииАктуальное интервью: Ростислав Ищенко: Даже одержав победу на Украине, России придется воевать с Западом дальшеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запад, владимир путин, панама, совбез, дмитрий медведев, вмф, международная политика, международное право, флот, море
Новости, Россия, Запад, Владимир Путин, Панама, Совбез, Дмитрий Медведев, ВМФ, Международная политика, международное право, флот, море

Запад творит произвол, Россия вправе атаковать любое торговое судно вражеских стран - Медведев

12:29 12.08.2026
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.08.2026
© РИА Новости . POOL
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Правительства Запада нарушают международное право и творят произвол на морях, Россия вправе противопоставить этому ответ своего ВМФ. Об этом 12 августа заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
"Западноевропейские псы истошно лают про так называемый российский теневой флот", - констатировал Медведев.
Разбирая причины явления, он отметил, что под "теневым флотом" подразумеваются обычные торговые суда, которые ходят под нероссийским флагом, но выполняют перевозки в интересах России.
Подобный флаг обычно называют "удобным", или "благоприятным", отмтеил Медведев. . Судно регистрируется в стране, отличной от страны владельца, ради экономии на налогах и регулировании. Среди таких стран - Панама, Либерия, Маршалловы Острова, Багамы, Белиз, Бермуды, Каймановы Острова, Кипр, Мальта, Сейшелы.
"Конечно, никаких прав у европейских собак задерживать такие суда ни в соответствии с Конвенцией по международному морскому праву 1982 года, ни в соответствии с национальным законодательством нет. Это чистой воды произвол", - напомнил зампред Совбеза РФ.
"Но отсюда вытекает один важный вывод: абсолютное большинство западноевропейских судов также ходят под удобными флагами. А значит что? Значит, руководствуясь симметричным подходом (что справедливо), Россия вправе атаковать любое торговое судно вражеских стран, находящееся как в наших, так и в нейтральных водах при наличии достаточных подозрений, что оно перевозит груз в интересах противника. То есть любой груз! И таких судов очень много", - заявил Медведев.
По его словам, что Вооружённые Силы РФ способны "резко расширить работу за границы Черноморского бассейна" и об этом 12 августа доложил командующий Тихоокеанским флотом Верховному главнокомандующему Владимиру Путину.
Накануне стало известно, что США продали захваченные танкеры "теневого флота" России
Актуальное интервью: Ростислав Ищенко: Даже одержав победу на Украине, России придется воевать с Западом дальше
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