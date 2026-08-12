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Запад творит произвол, Россия вправе атаковать любое торговое судно вражеских стран - Медведев

Запад творит произвол, Россия вправе атаковать любое торговое судно вражеских стран - Медведев - 12.08.2026 Украина.ру

Запад творит произвол, Россия вправе атаковать любое торговое судно вражеских стран - Медведев

Правительства Запада нарушают международное право и творят произвол на морях, Россия вправе противопоставить этому ответ своего ВМФ. Об этом 12 августа заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев

2026-08-12T12:29

2026-08-12T12:29

2026-08-12T12:29

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"Западноевропейские псы истошно лают про так называемый российский теневой флот", - констатировал Медведев.Разбирая причины явления, он отметил, что под "теневым флотом" подразумеваются обычные торговые суда, которые ходят под нероссийским флагом, но выполняют перевозки в интересах России. Подобный флаг обычно называют "удобным", или "благоприятным", отмтеил Медведев. . Судно регистрируется в стране, отличной от страны владельца, ради экономии на налогах и регулировании. Среди таких стран - Панама, Либерия, Маршалловы Острова, Багамы, Белиз, Бермуды, Каймановы Острова, Кипр, Мальта, Сейшелы. "Конечно, никаких прав у европейских собак задерживать такие суда ни в соответствии с Конвенцией по международному морскому праву 1982 года, ни в соответствии с национальным законодательством нет. Это чистой воды произвол", - напомнил зампред Совбеза РФ."Но отсюда вытекает один важный вывод: абсолютное большинство западноевропейских судов также ходят под удобными флагами. А значит что? Значит, руководствуясь симметричным подходом (что справедливо), Россия вправе атаковать любое торговое судно вражеских стран, находящееся как в наших, так и в нейтральных водах при наличии достаточных подозрений, что оно перевозит груз в интересах противника. То есть любой груз! И таких судов очень много", - заявил Медведев.По его словам, что Вооружённые Силы РФ способны "резко расширить работу за границы Черноморского бассейна" и об этом 12 августа доложил командующий Тихоокеанским флотом Верховному главнокомандующему Владимиру Путину.Накануне стало известно, что США продали захваченные танкеры "теневого флота" РоссииАктуальное интервью: Ростислав Ищенко: Даже одержав победу на Украине, России придется воевать с Западом дальшеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, запад, владимир путин, панама, совбез, дмитрий медведев, вмф, международная политика, международное право, флот, море