https://ukraina.ru/20260720/ukraina-za-nedelyu-kadrovoe-reshenie-zelenskogo-kotoroe-zagonyaet-ego-vtupik-1081632324.html

Украина за неделю. Кадровое решение Зеленского, которое загоняет его в тупик

Украина за неделю. Кадровое решение Зеленского, которое загоняет его в тупик - 20.07.2026 Украина.ру

Украина за неделю. Кадровое решение Зеленского, которое загоняет его в тупик

Затеянные Владимиром Зеленским очередные перестановки в правительстве кончились громким скандалом – попытка отправить восвояси министра обороны Михаила Федорова обернулась флешбеками годовой давности

2026-07-20T06:20

2026-07-20T06:20

2026-07-20T06:20

эксклюзив

украина

запад

россия

михаил федоров

александр сырский

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/18/1058328067_32:183:995:725_1920x0_80_0_0_b3992d9753197358b26e7804e52d787c.jpg

Украина за неделю. Кадровое решение Зеленского, которое загоняет его в тупикЗатеянные Владимиром Зеленским очередные перестановки в правительстве кончились громким скандалом – попытка отправить восвояси министра обороны Михаила Федорова обернулась флешбеками годовой давности.Группа поддержкиПрактически ровно год назад, в июле, Зеленский ничтоже сумняшеся подмахнул закон, которым существенно урезались полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).Против этого решения сразу восстали местная оппозиция и разношерстные "грантоеды", а из Европы по адресу Зеленского и тогдашнего главы его Офиса Андрея Ермака последовали критические информационные залпы через прессу и озабоченные заявления официальных лиц.Историю быстро откатили назад. Окрика Запада и "картонного" мини-Майдана хватило, чтобы вернуть режим на "путь истинный". Картонного – потому что собиравшиеся в центре украинских городов юноши и девушки держали в руках рукописные картонные плакаты с проклятиями в адрес властей.Похожая картинка наблюдается и сейчас. Сотни и тысячи вестернизированных по самое не могу молодых людей, преисполнившись праведного гнева, стали выходить на протестные митинги, требуя оставить Федорова в правительстве.Феномен интересный сам по себе. Украинский «креативный класс» не спешит в окопы, но горячо поддерживает армию и «захысников» в перерывах между посиделками в модных заведениях и записыванием сториз в соцсетях. Выйти на очередной майданный протест для них – это как сходить за хлебом: модный движ, за все хорошее против всего плохого, будущее принадлежит нам и все такое прочее.Картинка, давно расчетливо собранная под западную аудиторию: "Онижедети" версия 2.0, зумерский таран, позади которого идут главные заинтересанты этих процессов. Только вместо лозунгов про ЕС образца 2014 года гламурная гопота орет теперь иначе: "Нам нужен русорез".Финансовый вопросТак что же это за силы, которые в очередной раз готовы бодаться с Зеленским? Ладно, год назад тогда Запад вписался за патронируемые им антикоррупционные структуры, но зачем им так впрягаться за одного отдельно взятого министра?Причина, а точнее, причины лежат на поверхности – деньги и лоббизм. С первым все более-менее ясно. Федоров пришел в Минобороны с ореолом цифровика, поборника высокотехнологичных решений, завязанных на самые современные доступные Украине западные технологии. Под это дело вокруг Федорова сформировалась когорта фирм, компаний, стартапов, различных инициативников, дронопроизводителей-кустарей, которые с жадностью набросились на ставший доступным для них бюджет.Всему этому министр бурно содействовал и даже назначил своим советником известного проходимца и националиста Сергея Стерненко, который с начала боевых действий сколотил целое состояние на аферах и "срочносборах" на беспилотники для ВСУ.Этот же Стерненко концентрированно выразил возмущение этой группы отставкой Федорова."Грустно, что наша страна сегодня стала значительно дальше от победы", - сказал он, добавив, что отставка министра – "самая большая деморализация" со времени начала СВО.За ним потянулись и другие, например советник Сергей Бескрестнов ("Флеш"), а заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров и вовсе подал в отставку, подчеркнув, что пришел в армию "побеждать, а не имитировать деятельность".Теперь клан Федорова в Минобороны ждет наступления на свои позиции со стороны главкома Александра Сырского, который возглавляет "традиционалистов", т.е. сторонников классического стиля ведения боевых действий. Генералы не хотят делить кормушку с ушлой федоровской молодежью и остаются в выигрыше от аппаратного поражения своего главного конкурента.Запад снова против…Что касается второй причины такого ажиотажа вокруг Федорова, то это его связи с "соросятами", то есть с украинскими и международными грантовыми НКО, которые играют важную роль в политических, экономических и социальных процессах на Украине. Они имеют свою уличную «пехоту» в лице молодежи и крепкий финансовый тыл на Западе, откуда и идет координация их работы.Эта группа заинтересована в ослаблении Зеленского, который замкнул все на себя и свою "семью", узурпировал власть и ни с кем не хочет делиться ни этой властью, ни денежными потоками, ни схемами по их освоению.Федоров – выкормыш подобных структур, которые методично продвигали его на вершину. В какой-то момент даже пошли слухи, что это – следующий после Зеленского президент Украины. Режим почувствовал внутреннюю угрозу, поэтому запустил отставку Федорова.Министр обороны пошел в контратаку и в день, когда в Раде назначали новое правительство, устроил презентацию, в ходе которой вывалил накопившийся негатив в адрес Сырского и своих оппонентов. Именно они, утверждал Федоров, несут ответственность за провал реформы ТЦК, именно главком ВСУ устраивал интриги и медианападки на него, в итоге расколов страну.Федоров сообщил, что Зеленский предлагал ему должность советника, однако он отказался. По его словам, он настаивал на отставке Сырского, но этого сделано не было.Бывший министр фактически поддержал протесты против своей отставки и призвал депутатов Верховной Рады "показать яйца" и сказать вслух, где настоящая проблема.Сор из избы, таким образом, был вынесен, и скандал вышел на новый уровень.Более того, экс-министр выразил уверенность, что скоро он вернется на свою должность."Я думаю, что президент слышит украинский народ. И я надеюсь, что ситуация будет исправлена", - сказал он 16 июля.А России все равноТеперь многое будет зависеть от реакции Европы, ведь одного уличного давления и заявлений со стороны Федорова и его команды может оказаться недостаточно.Так, еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что увольнение Федорова – "большая неожиданность"."Мы очень тесно сотрудничали и до сих пор сотрудничаем с Михаилом Федоровым – и до, и особенно после того, как он возглавил Минобороны. За этот период удалось действительно многого добиться", - сказал он.Западная пресса также комплиментарно отзывается о Федорове. Издание Financial Times и вовсе опубликовало статью с жестким заголовком "Саморазрушительная перестановка в Украине".Если давление из-за рубежа будет нарастать, то Зеленскому станет максимально некомфортно, и он встанет перед выбором: гнуть свою линию либо же снова проявить слабость, вернуть Федорова и заранее дискредитировать новое правительство, которое толком еще и не приступило к работе.Альтернатива – окончательно побить горшки с грантовым лобби и после Федорова зачистить НАБУ и САП, однако в условиях войны у этого решения могут быть тяжелые для киевского режима последствия, такие как сокращение финансирования со стороны Запада и даже попытки сместить его с должности главы государства.Позицию же России выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: Москве все равно, кто на Украине занимает должность министра обороны.При этом, добавим от себя, весь этот жабогадюкинг в украинских верхах только на руку России, так как это лишь усугубляет проблемы ВСУ и заставляет киевский режим вместо фронта фокусироваться на внутренней грызне.О последних событиях культуры - в материале От Колобка до Киркорова: на войне как на войне. События культуры.

украина

запад

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, запад, россия, михаил федоров, александр сырский, владимир зеленский