https://ukraina.ru/20260812/ssha-prizvali-zablokirovat-postavku-na-ukrainu-kassetnykh-boepripasov-1082421130.html

США призвали заблокировать поставку на Украину кассетных боеприпасов

США призвали заблокировать поставку на Украину кассетных боеприпасов - 12.08.2026 Украина.ру

США призвали заблокировать поставку на Украину кассетных боеприпасов

Международная организация Human Rights Watch призвала власти США заблокировать поставку Турцией кассетных боеприпасов для ВСУ. Об этом 12 августа сообщает телеграм-канал "Политика страны"

2026-08-12T12:47

2026-08-12T12:47

2026-08-12T12:47

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Ранее Анкара обращалась к Вашингтону с просьбой разрешить передачу Киеву десятков тысяч ракет, ракетных снарядов и артиллерийских снарядов с кассетными боеприпасами, которые десятилетиями хранились на складах Турции. "Эти типы кассетных боеприпасов печально известны тем, что часто не попадают в цель и наносят ущерб гражданскому населению. Их ни в коем случае нельзя использовать. Конгресс еще может принять меры, чтобы остановить эту недальновидную и опасную сделку", - заявила заместитель директора вашингтонского офиса HRW Николь Виддерсхайм.Авторы телеграм-канала напомнили, что ни Украина, ни Россия, ни США не подписывали и не ратифицировали Конвенцию по кассетным боеприпасам.Джозеф Байден в 2023-2024 году на посту президента США одобрил серию поставок Украине кассетных боеприпасов. Также ООН неоднократно заявляла об использовании Россией кассетных боеприпасов.В августе стало известно, что Украина получит через Турцию крупную партию американского оружияВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, россия, джо байден, оон, турция, вооруженные силы украины, кассетные боеприпасы, всу, военная помощь