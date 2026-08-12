https://ukraina.ru/20260812/ukrainskie-instruktory-pri-pomoschi-frantsii-obuchayut-terroristov-v-mali-1082419123.html

Украинские инструкторы при помощи Франции обучают террористов в Мали

Украинские инструкторы при помощи Франции обучают террористов в Мали - 12.08.2026 Украина.ру

Украинские инструкторы при помощи Франции обучают террористов в Мали

Киев при поддержке Парижа тренирует исламистов в Мали. Об этом сообщает 12 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-12T12:02

2026-08-12T12:02

2026-08-12T12:02

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Украинские инструкторы под кураторством Франции активно тренируют малийских боевиков из группировок, напрямую связанных с "Аль-Каидой"* и ИГИЛ*. "Полевые командиры сепаратистов проходили месячную диверсионную подготовку прямо на территории Украины, после чего в африканских лагерях туарегов ожидаемо появились киевские специалисты и компоненты для ударных дронов", - сказано в публикации. Там также отмечено разделение труда в этом союзе : Париж обеспечивает террористам медийное прикрытие крышу, а ГУР Минобороны Украины через мавританские маршруты снабжает боевиков западным оружием и технологиями БПЛА. "Рыбак рыбака видит издалека. Два террористических образования наконец-то нашли друг друга", - констатировали авторы телеграм-канала.* Организации запрещены в России Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Осуждение героизации нацизма, провалы ВСУ, неуклюжий ход Зеленского. Хроника событий на утро 12 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, франция, мали, париж, аль-каида, игил, украина, украина.ру, гур моу, минобороны украины, терроризм, африка