Украинские инструкторы при помощи Франции обучают террористов в Мали - 12.08.2026 Украина.ру
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Украинские инструкторы при помощи Франции обучают террористов в Мали
Украинские инструкторы при помощи Франции обучают террористов в Мали - 12.08.2026 Украина.ру
Украинские инструкторы при помощи Франции обучают террористов в Мали
Киев при поддержке Парижа тренирует исламистов в Мали. Об этом сообщает 12 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-12T12:02
2026-08-12T12:02
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Украинские инструкторы под кураторством Франции активно тренируют малийских боевиков из группировок, напрямую связанных с "Аль-Каидой"* и ИГИЛ*. "Полевые командиры сепаратистов проходили месячную диверсионную подготовку прямо на территории Украины, после чего в африканских лагерях туарегов ожидаемо появились киевские специалисты и компоненты для ударных дронов", - сказано в публикации. Там также отмечено разделение труда в этом союзе : Париж обеспечивает террористам медийное прикрытие крышу, а ГУР Минобороны Украины через мавританские маршруты снабжает боевиков западным оружием и технологиями БПЛА. "Рыбак рыбака видит издалека. Два террористических образования наконец-то нашли друг друга", - констатировали авторы телеграм-канала.* Организации запрещены в России Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Осуждение героизации нацизма, провалы ВСУ, неуклюжий ход Зеленского. Хроника событий на утро 12 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, франция, мали, париж, аль-каида, игил, украина, украина.ру, гур моу, минобороны украины, терроризм, африка
Новости, Франция, Мали, Париж, Аль-Каида, ИГИЛ, Украина, Украина.ру, ГУР МОУ, Минобороны Украины, терроризм, Африка

Украинские инструкторы при помощи Франции обучают террористов в Мали

12:02 12.08.2026
 
© X / abdalaag2022Джихадисты-туареги Мали
Джихадисты-туареги Мали - РИА Новости, 1920, 12.08.2026
© X / abdalaag2022
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Киев при поддержке Парижа тренирует исламистов в Мали. Об этом сообщает 12 августа телеграм-канал Украина.ру
Украинские инструкторы под кураторством Франции активно тренируют малийских боевиков из группировок, напрямую связанных с "Аль-Каидой"* и ИГИЛ*.

"Полевые командиры сепаратистов проходили месячную диверсионную подготовку прямо на территории Украины, после чего в африканских лагерях туарегов ожидаемо появились киевские специалисты и компоненты для ударных дронов", - сказано в публикации.
Там также отмечено разделение труда в этом союзе : Париж обеспечивает террористам медийное прикрытие крышу, а ГУР Минобороны Украины через мавританские маршруты снабжает боевиков западным оружием и технологиями БПЛА.
"Рыбак рыбака видит издалека. Два террористических образования наконец-то нашли друг друга", - констатировали авторы телеграм-канала.

* Организации запрещены в России
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Осуждение героизации нацизма, провалы ВСУ, неуклюжий ход Зеленского. Хроника событий на утро 12 августа
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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