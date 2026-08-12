https://ukraina.ru/20260812/ukrainskie-instruktory-pri-pomoschi-frantsii-obuchayut-terroristov-v-mali-1082419123.html
Украинские инструкторы при помощи Франции обучают террористов в Мали
Украинские инструкторы при помощи Франции обучают террористов в Мали - 12.08.2026 Украина.ру
Украинские инструкторы при помощи Франции обучают террористов в Мали
Киев при поддержке Парижа тренирует исламистов в Мали. Об этом сообщает 12 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-12T12:02
2026-08-12T12:02
2026-08-12T12:02
новости
франция
мали
париж
аль-каида
игил
украина
украина.ру
гур моу
минобороны украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1c/1056528330_0:141:810:597_1920x0_80_0_0_5e7daa6141c666bc8a73c09c1ac2888d.jpg
Украинские инструкторы под кураторством Франции активно тренируют малийских боевиков из группировок, напрямую связанных с "Аль-Каидой"* и ИГИЛ*. "Полевые командиры сепаратистов проходили месячную диверсионную подготовку прямо на территории Украины, после чего в африканских лагерях туарегов ожидаемо появились киевские специалисты и компоненты для ударных дронов", - сказано в публикации. Там также отмечено разделение труда в этом союзе : Париж обеспечивает террористам медийное прикрытие крышу, а ГУР Минобороны Украины через мавританские маршруты снабжает боевиков западным оружием и технологиями БПЛА. "Рыбак рыбака видит издалека. Два террористических образования наконец-то нашли друг друга", - констатировали авторы телеграм-канала.* Организации запрещены в России Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Осуждение героизации нацизма, провалы ВСУ, неуклюжий ход Зеленского. Хроника событий на утро 12 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
франция
мали
париж
украина
африка
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1c/1056528330_0:0:810:609_1920x0_80_0_0_683bfe67545e207b543e61e7d851765d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, франция, мали, париж, аль-каида, игил, украина, украина.ру, гур моу, минобороны украины, терроризм, африка
Новости, Франция, Мали, Париж, Аль-Каида, ИГИЛ, Украина, Украина.ру, ГУР МОУ, Минобороны Украины, терроризм, Африка
Украинские инструкторы при помощи Франции обучают террористов в Мали
Киев при поддержке Парижа тренирует исламистов в Мали. Об этом сообщает 12 августа телеграм-канал Украина.ру
Украинские инструкторы под кураторством Франции активно тренируют малийских боевиков из группировок, напрямую связанных с "Аль-Каидой"* и ИГИЛ*.
"Полевые командиры сепаратистов проходили месячную диверсионную подготовку прямо на территории Украины, после чего в африканских лагерях туарегов ожидаемо появились киевские специалисты и компоненты для ударных дронов", - сказано в публикации.
Там также отмечено разделение труда в этом союзе : Париж обеспечивает террористам медийное прикрытие крышу, а ГУР Минобороны Украины через мавританские маршруты снабжает боевиков западным оружием и технологиями БПЛА.
"Рыбак рыбака видит издалека. Два террористических образования наконец-то нашли друг друга", - констатировали авторы телеграм-канала.
* Организации запрещены в России
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.