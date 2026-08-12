ВСУ атаковали ЛНР: погиб ребёнок и ранены взрослые - 12.08.2026 Украина.ру
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ВСУ атаковали ЛНР: погиб ребёнок и ранены взрослые
ВСУ атаковали ЛНР: погиб ребёнок и ранены взрослые - 12.08.2026 Украина.ру
ВСУ атаковали ЛНР: погиб ребёнок и ранены взрослые
Украинская армия атаковала населённые пункту Луганской Народной Республики - есть жертвы среди мирных жителей. Об этом 12 августа заявил глава российского региона Леонид Пасечник
2026-08-12T12:14
2026-08-12T12:14
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леонид пасечник
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"Тяжёлые сутки для нашей республики: погиб ребенок, ранены подросток и семь взрослых", - констатировал глава ЛНР.Пасечник рассказал в телеграм-канале о трагических событиях за сутки."Неонацисты продолжают террор мирных жителей. В Кременной вражеский БПЛА прицельно атаковал идущего по улице 13-летнего мальчика. У него не было шанса выжить, он погиб на месте... Бесчеловечное преступление! Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего, сил пережить это страшное горе", - сообщил глава республики.Он рассказал также, что в результате ещё одного удара БПЛА в Кременной ранения получили 16-летний подросток и 69-летний мужчина.В Рубежном атакована машина Скорой помощи - пострадали водитель и фельдшер. Ещё один удар пришелся по придомовой территории, ранена 50-летняя женщина.Вооружённые формирования Украины ударили по легковым автомобилям в Троицком и Сватовском муниципальных округах - ранения разной степени тяжести получили двое мужчин и женщина.Пасечник заверил, что всем пострадавшим своевременно оказана медицинская помощь, они под наблюдением врачей. Кроме того, под ударами врага оказались частные дома в Лутугинском, Новопсковском, Станично-Луганском муниципальных округах. Местные власти оказывают необходимую поддержку людям."За сутки атакованы гражданские грузовики, автостоянка, коммунальная, гражданская и коммерческая инфраструктура в Алчевске, Брянке, Северодонецке, Лисичанске, Первомайске, Ровеньках и Перевальском, Белокуракинском, Новоайдарском, Свердловском и Славяносербском муниципальных округах", - отметил глава ЛНР.Он сообщил, что все необходимые службы задействованы для ликвидации последствий вражеских атак. Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют преступления киевского режима. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Осуждение героизации нацизма, провалы ВСУ, неуклюжий ход Зеленского. Хроника событий на утро 12 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ВСУ атаковали ЛНР: погиб ребёнок и ранены взрослые

12:14 12.08.2026
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкИнаугурация избранного главы ЛНР Л. Пасечника
Инаугурация избранного главы ЛНР Л. Пасечника - РИА Новости, 1920, 12.08.2026
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Украинская армия атаковала населённые пункту Луганской Народной Республики - есть жертвы среди мирных жителей. Об этом 12 августа заявил глава российского региона Леонид Пасечник
"Тяжёлые сутки для нашей республики: погиб ребенок, ранены подросток и семь взрослых", - констатировал глава ЛНР.
Пасечник рассказал в телеграм-канале о трагических событиях за сутки.

"Неонацисты продолжают террор мирных жителей. В Кременной вражеский БПЛА прицельно атаковал идущего по улице 13-летнего мальчика. У него не было шанса выжить, он погиб на месте... Бесчеловечное преступление! Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего, сил пережить это страшное горе", - сообщил глава республики.
Он рассказал также, что в результате ещё одного удара БПЛА в Кременной ранения получили 16-летний подросток и 69-летний мужчина.

В Рубежном атакована машина Скорой помощи - пострадали водитель и фельдшер. Ещё один удар пришелся по придомовой территории, ранена 50-летняя женщина.

Вооружённые формирования Украины ударили по легковым автомобилям в Троицком и Сватовском муниципальных округах - ранения разной степени тяжести получили двое мужчин и женщина.

Пасечник заверил, что всем пострадавшим своевременно оказана медицинская помощь, они под наблюдением врачей.

Кроме того, под ударами врага оказались частные дома в Лутугинском, Новопсковском, Станично-Луганском муниципальных округах. Местные власти оказывают необходимую поддержку людям.

"За сутки атакованы гражданские грузовики, автостоянка, коммунальная, гражданская и коммерческая инфраструктура в Алчевске, Брянке, Северодонецке, Лисичанске, Первомайске, Ровеньках и Перевальском, Белокуракинском, Новоайдарском, Свердловском и Славяносербском муниципальных округах", - отметил глава ЛНР.
Он сообщил, что все необходимые службы задействованы для ликвидации последствий вражеских атак. Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют преступления киевского режима.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Осуждение героизации нацизма, провалы ВСУ, неуклюжий ход Зеленского. Хроника событий на утро 12 августа
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