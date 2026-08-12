https://ukraina.ru/20260812/vsu-atakovali-lnr-pogib-rebnok-i-raneny-vzroslye-1082420314.html

ВСУ атаковали ЛНР: погиб ребёнок и ранены взрослые

ВСУ атаковали ЛНР: погиб ребёнок и ранены взрослые - 12.08.2026 Украина.ру

ВСУ атаковали ЛНР: погиб ребёнок и ранены взрослые

Украинская армия атаковала населённые пункту Луганской Народной Республики - есть жертвы среди мирных жителей. Об этом 12 августа заявил глава российского региона Леонид Пасечник

2026-08-12T12:14

2026-08-12T12:14

2026-08-12T12:14

спецоперация

сво

новости сво

новости сво россия

дзен новости сво

новости сво сейчас

луганская народная республика

украина

леонид пасечник

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102217/61/1022176143_0:115:3232:1933_1920x0_80_0_0_00c471530f51cf6c38c145bb38839a94.jpg

"Тяжёлые сутки для нашей республики: погиб ребенок, ранены подросток и семь взрослых", - констатировал глава ЛНР.Пасечник рассказал в телеграм-канале о трагических событиях за сутки."Неонацисты продолжают террор мирных жителей. В Кременной вражеский БПЛА прицельно атаковал идущего по улице 13-летнего мальчика. У него не было шанса выжить, он погиб на месте... Бесчеловечное преступление! Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего, сил пережить это страшное горе", - сообщил глава республики.Он рассказал также, что в результате ещё одного удара БПЛА в Кременной ранения получили 16-летний подросток и 69-летний мужчина.В Рубежном атакована машина Скорой помощи - пострадали водитель и фельдшер. Ещё один удар пришелся по придомовой территории, ранена 50-летняя женщина.Вооружённые формирования Украины ударили по легковым автомобилям в Троицком и Сватовском муниципальных округах - ранения разной степени тяжести получили двое мужчин и женщина.Пасечник заверил, что всем пострадавшим своевременно оказана медицинская помощь, они под наблюдением врачей. Кроме того, под ударами врага оказались частные дома в Лутугинском, Новопсковском, Станично-Луганском муниципальных округах. Местные власти оказывают необходимую поддержку людям."За сутки атакованы гражданские грузовики, автостоянка, коммунальная, гражданская и коммерческая инфраструктура в Алчевске, Брянке, Северодонецке, Лисичанске, Первомайске, Ровеньках и Перевальском, Белокуракинском, Новоайдарском, Свердловском и Славяносербском муниципальных округах", - отметил глава ЛНР.Он сообщил, что все необходимые службы задействованы для ликвидации последствий вражеских атак. Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют преступления киевского режима. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Осуждение героизации нацизма, провалы ВСУ, неуклюжий ход Зеленского. Хроника событий на утро 12 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

луганская народная республика

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, сво, новости сво, новости сво россия, дзен новости сво, новости сво сейчас, луганская народная республика, украина, леонид пасечник, вооруженные силы украины, украинская армия, ск рф, мирные жители, военные преступления, всу, атака бпла