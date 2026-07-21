Ищенко: Грамотная политика России не дала Западу развязать большую войну - 21.07.2026 Украина.ру
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Ищенко: Грамотная политика России не дала Западу развязать большую войну
Ищенко: Грамотная политика России не дала Западу развязать большую войну - 21.07.2026 Украина.ру
Ищенко: Грамотная политика России не дала Западу развязать большую войну
Планы США и Европы по поддержке Украины и по борьбе с Россией упираются в реальность и в противодействие России. Британия сделала всё, чтобы начать войну к началу 2025 года, организуя провокации на Балтике. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-07-21T17:45
2026-07-21T17:51
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Переходя к тому, как России удалось предотвратить большую войну, Ищенко заявил, что планы Запада разбились о реальность и политику РФ. "Если бы не грамотная и выдержанная политическая линия России, более широкомасштабная война с Европой уже бы шла", — пояснил собеседник Украина.ру.По словам Ищенко, Британия к началу 2025 года сделала всё, чтобы спровоцировать Россию. "Британцы сделали все, чтобы начать такую войну уже к началу 2025 года, когда косяком шли провокации на Балтике", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что Москва тогда ответила жёстко, но дипломатически гибко. "Что тогда сделала Россия? С одной стороны, проявила жесткость: "Если будет война, то можете сразу считать, что она будет ядерной". С другой стороны, она проявила дипломатическую гибкость, которая посеяла в рядах исполнителей сомнения", — добавил политолог.Ищенко резюмировал, что шансы на большую войну сейчас гораздо меньше, чем в 2025 году. "Эти планы Запада не реализовались. И шансы на то, что они сейчас организуют большую европейскую войну, сейчас гораздо меньше, чем в 2025 году", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Европа рассчитывает, что вопрос с Украиной будет решен либо в сентябре, либо в октябре" на сайте Украина.ру.Также на тему военного конфликта на Украине — в материале "Федор Лукьянов: Полумерами не обойтись — Европа, уже не скрывая, воюет против России" на сайте Украина.ру.
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Ищенко: Грамотная политика России не дала Западу развязать большую войну

17:45 21.07.2026 (обновлено: 17:51 21.07.2026)
 
© РИА Новости . Борис Приходько / Перейти в фотобанкУчения на Балтике
Учения на Балтике - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости . Борис Приходько
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Планы США и Европы по поддержке Украины и по борьбе с Россией упираются в реальность и в противодействие России. Британия сделала всё, чтобы начать войну к началу 2025 года, организуя провокации на Балтике. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Переходя к тому, как России удалось предотвратить большую войну, Ищенко заявил, что планы Запада разбились о реальность и политику РФ. "Если бы не грамотная и выдержанная политическая линия России, более широкомасштабная война с Европой уже бы шла", — пояснил собеседник Украина.ру.
По словам Ищенко, Британия к началу 2025 года сделала всё, чтобы спровоцировать Россию. "Британцы сделали все, чтобы начать такую войну уже к началу 2025 года, когда косяком шли провокации на Балтике", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что Москва тогда ответила жёстко, но дипломатически гибко. "Что тогда сделала Россия? С одной стороны, проявила жесткость: "Если будет война, то можете сразу считать, что она будет ядерной". С другой стороны, она проявила дипломатическую гибкость, которая посеяла в рядах исполнителей сомнения", — добавил политолог.
Ищенко резюмировал, что шансы на большую войну сейчас гораздо меньше, чем в 2025 году. "Эти планы Запада не реализовались. И шансы на то, что они сейчас организуют большую европейскую войну, сейчас гораздо меньше, чем в 2025 году", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Европа рассчитывает, что вопрос с Украиной будет решен либо в сентябре, либо в октябре" на сайте Украина.ру.
Также на тему военного конфликта на Украине — в материале "Федор Лукьянов: Полумерами не обойтись — Европа, уже не скрывая, воюет против России" на сайте Украина.ру.
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