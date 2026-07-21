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ООН: удары ВСУ по складам Wildberries могут считаться военным преступлением
ООН: удары ВСУ по складам Wildberries могут считаться военным преступлением - 21.07.2026 Украина.ру
ООН: удары ВСУ по складам Wildberries могут считаться военным преступлением
Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Хитан заявил, что атаки украинских формирований на гражданские объекты в России могут квалифицироваться как военное преступление. Об этом 21 июля он сказал на брифинге в Женеве
2026-07-21T13:09
2026-07-21T13:09
2026-07-21T13:09
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"Преднамеренные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру являются военным преступлением в соответствии с нормами международного гуманитарного права", — заявил Аль-Хитан, указав на необходимость проведения расследования.В ночь на 18 июля в Котовске Тамбовской области в результате атаки украинских дронов на склад Wildberries погибли семь сотрудников, ещё 25 пострадали. В подмосковной Электростали 24 человека получили ранения, один позже скончался в больнице. Всего от ударов по Московской области 18 июля пострадал 61 человек.Подробнее – в материале Семь человек погибли при ударе БПЛА по складу Wildberries в Тамбовской областиО том, как развивается ситуация на фронте и что говорят украинские военные о действиях российских подразделений, — в материале Россияне выдавливают ВСУ охватами с флангов. Что говорят на Украине о ситуации на фронтеВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, оон, женева, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Россия, ООН, Женева, Вооруженные силы Украины
ООН: удары ВСУ по складам Wildberries могут считаться военным преступлением
Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Хитан заявил, что атаки украинских формирований на гражданские объекты в России могут квалифицироваться как военное преступление. Об этом 21 июля он сказал на брифинге в Женеве
"Преднамеренные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру являются военным преступлением в соответствии с нормами международного гуманитарного права", — заявил Аль-Хитан, указав на необходимость проведения расследования.
В ночь на 18 июля в Котовске Тамбовской области в результате атаки украинских дронов на склад Wildberries погибли семь сотрудников, ещё 25 пострадали.
В подмосковной Электростали 24 человека получили ранения, один позже скончался в больнице. Всего от ударов по Московской области 18 июля пострадал 61 человек.
О том, как развивается ситуация на фронте и что говорят украинские военные о действиях российских подразделений, — в материале Россияне выдавливают ВСУ охватами с флангов. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
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