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Семь человек погибли при ударе БПЛА по складу Wildberries в Тамбовской области
Семь человек погибли при ударе БПЛА по складу Wildberries в Тамбовской области - 18.07.2026 Украина.ру
Семь человек погибли при ударе БПЛА по складу Wildberries в Тамбовской области
Ночью украинские беспилотники атаковали логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области, погибли семь сотрудников ночной смены. Об этом 18 июля сообщает губернатор региона Евгений Первышов
2026-07-18T09:39
2026-07-18T09:39
2026-07-18T09:39
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спецоперация
украина
подмосковье
днепропетровск
вооруженные силы украины
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В ночь на 18 июля украинские беспилотники нанесли удар по логистическому центру Wildberries в Котовске Тамбовской области. Губернатор региона Евгений Первышов сообщил о семи погибших сотрудниках ночной смены."В результате попадания вражеских БПЛА в логистический центр Wildberries погибли семь сотрудников ночной смены", — написал губернатор на платформе "Макс.По данным Минздрава, в больницы доставлены 22 пострадавших, пятеро из них находятся в тяжёлом состоянии. Ещё трое получили помощь амбулаторно. Открытое горение на территории склада ликвидировано, продолжается тушение огня. На месте работают пожарные, спасатели и медики.Как сообщили в пресс-службе Wildberries, удар также пришёлся по объекту компании в Электростали. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что там пострадали 24 человека, часть из них — в тяжёлом состоянии.В ответ на атаки ВСУ этой ночью российские войска наносили удары по объектам ВСУ в Днепропетровске, Харькове, а также портовой инфраструктуре и украинским торговым судам в Одесской и Николаевской областях.Подробнее о том, как развивается ситуация на фронте и что говорят украинские военные о действиях российских подразделений, — в материале Россияне выдавливают ВСУ охватами с флангов. Что говорят на Украине о ситуации на фронтеВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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сво, спецоперация, украина, подмосковье, днепропетровск, вооруженные силы украины, минздрав, украина.ру
СВО, Спецоперация, Украина, Подмосковье, Днепропетровск, Вооруженные силы Украины, Минздрав, Украина.ру
Семь человек погибли при ударе БПЛА по складу Wildberries в Тамбовской области
Ночью украинские беспилотники атаковали логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области, погибли семь сотрудников ночной смены. Об этом 18 июля сообщает губернатор региона Евгений Первышов
В ночь на 18 июля украинские беспилотники нанесли удар по логистическому центру Wildberries в Котовске Тамбовской области. Губернатор региона Евгений Первышов сообщил о семи погибших сотрудниках ночной смены.
"В результате попадания вражеских БПЛА в логистический центр Wildberries погибли семь сотрудников ночной смены", — написал губернатор на платформе "Макс.
По данным Минздрава, в больницы доставлены 22 пострадавших, пятеро из них находятся в тяжёлом состоянии. Ещё трое получили помощь амбулаторно. Открытое горение на территории склада ликвидировано, продолжается тушение огня. На месте работают пожарные, спасатели и медики.
Как сообщили в пресс-службе Wildberries, удар также пришёлся по объекту компании в Электростали. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что там пострадали 24 человека, часть из них — в тяжёлом состоянии.
В ответ на атаки ВСУ этой ночью российские войска наносили удары по объектам ВСУ в Днепропетровске, Харькове, а также портовой инфраструктуре и украинским торговым судам в Одесской и Николаевской областях.
Подробнее о том, как развивается ситуация на фронте и что говорят украинские военные о действиях российских подразделений, — в материале Россияне выдавливают ВСУ охватами с флангов. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
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