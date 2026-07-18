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Россияне выдавливают ВСУ охватами с флангов. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

Россияне выдавливают ВСУ охватами с флангов. Что говорят на Украине о ситуации на фронте - 18.07.2026 Украина.ру

Россияне выдавливают ВСУ охватами с флангов. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

На текущей неделе украинские военные и эксперты отмечали ухудшение положения ВСУ на целом ряде направлений. Практически все жаловались на то, что россияне обходят их позиции с флангов, берут в клещи и режут логистику

2026-07-18T07:00

2026-07-18T07:00

2026-07-18T07:00

эксклюзив

доброполье

краматорск

россия

александр дубинский

вооруженные силы украины

сво

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В репортаже канала "Суспильне" офицер 2-го батальона бригады "Рубеж", воюющий в Доброполье, рассказал, что благодаря увеличению "зеленки" возросло и перемещение россиян. Они, по его словам, двигаются со всех направлений одновременно. Далее он спрогнозировал, что россияне будут просачиваться сквозь порядки ВСУ.Так происходит, по его оценкам, потому, что по центру всегда ставят "сильные подразделения", а на прикрытие флангов таких просто не хватит. Он прогнозирует, что Доброполье будет уничтожено российской авиацией. За одну только ночь они насчитали 20 ударов авиабомбами по этому городу.Другой офицер ВСУ из Доброполья в репортаже признал, что, как только россияне заходят в город, тот рано или поздно перейдет под их контроль, так как у ВСУ для городских боев не хватает личного состава.Украинский эксперт и отставной военный Евгений Бекренев тоже рассказал, что россияне научились выдавливать подразделения ВСУ охватами с флангов. "Тактика россиян почти везде одинаковая. Попытки брать штурмом в лоб агломерации и вообще городскую застройку крайне затратны и малоперспективны. А вот обойти агломерацию с флангов, взять под контроль логистику и, таким образом, по сути, выдавить наши войска - эта тактика работает у них", - сказал он.Еще один украинский военный эксперт, Константин Машовец, рассказал на этой неделе, что россияне продвинулись под Купянском. При этом он признал одновременное продвижение с флангов – южнее и севернее города. По оценке Машовца, российское командование пытается рассечь украинский плацдарм на две части продвижением от Песчаного к Купянску-Узловому.Машовец считает, что ситуация для ВСУ там медленно, но устойчиво ухудшается. Россияне, по его словам, используют преимущество в количестве штурмовой пехоты, плотную городскую застройку и растительность, которые помогают малым группам скрываться от дронов, а также интенсивную поддержку авиации и артиллерии.Вместе с тем украинские провластные СМИ тиражируют информацию о продвижении ВСУ на Александровском направлении в Днепропетровской области. Печально известный "мясной" штурмовой полк Александра Сырского "Скала" рапортует о продвижении на 20 км и "освобождении" нескольких населенных пунктов. Однако украинский военкор Богдан Мирошников более осторожен в оценке ситуации на этом направлении. По его информации, пока рано говорить о "прорыве", а можно - лишь о продвижении на 5-6 км. В населенных пунктах, по его словам, продолжаются бои, а перспектива удержания этих позиций пока неизвестна.В то же время, по данным аналитического проекта Deep State, российские подразделения продвинулись на Славянском направлении в районе населенных пунктов Кривая Лука и Каленики.Украинские военные рассказали журналистам Bloomberg, что Краматорск становится непригодным для жизни. Российские войска там используют артиллерию, беспилотники и авиационные удары. Военный с позывным "Коммерс" отметил, что управляемые авиабомбы страшнее дронов и используются там чаще, чем артиллерия.Британский канал Channel 4 передавал из Краматорска на этой неделе, что численность украинских военнослужащих в самом городе и его окрестностях может достигать 50 тыс. человек, а военные там повсюду, но стараются не привлекать к себе лишнего внимания. "Здесь уже давно установлены защитные сетки от беспилотников. А вот колючая проволока появилась недавно — ведь российские войска продвигаются. Медленно, но верно они продвигаются — и движутся именно в этом направлении. Город готовится к уличным боям", - передает Channel 4.Украинский военкор с позывным "Мучной" сообщил 16 июля, что россиянам удалось продвинуться к Краматорску, используя балки и лесополосы, чтобы оставаться незамеченными. Подобные инфильтрации на этом направлении, по его данным, учащаются.Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, в целом резюмирует ситуацию следующим образом: "Украина продолжает проигрывать наземную войну, неспособна отражать атаки баллистикой, истощает свой мобилизационный потенциал, а темпы падения городов-крепостей на Донбассе – увеличиваются". "Перелом" же, о котором трубит Зеленский, происходит, по его словам, исключительно в статейках некоторых европейских и американских СМИ.Украинский паблик "First.Новости войны", на основании прошедшего 16 июля обмена телами, констатирует: "Украинской стороне передали 501 тело, российской 31. Эти цифры напрямую отражают ситуацию на фронте. С начала июля под контроль России перешло около 200 км², это больше площади Одессы или Львова".Такое соотношение потерь выглядит для авторов паблика как показатель системного перевеса: преимущество России проявляется сразу в двух ключевых аспектах - и в продвижении по территории, и в соотношении потерь.В результате российская сторона наращивает контроль над территориями, а украинская снова несет потери, которые невозможно восполнить.Подробнее о происходящем в зоне СВО - в материале Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ расширяют фронт, решая проблему прикрытия регионов от ударов ВСУ.

доброполье

краматорск

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эксклюзив, доброполье, краматорск, россия, александр дубинский, вооруженные силы украины, сво