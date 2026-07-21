"Мы долго предупреждали": Лукьянов про неизбежность ударов "вне территории Украины" - 21.07.2026 Украина.ру
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"Мы долго предупреждали": Лукьянов про неизбежность ударов "вне территории Украины"
"Мы долго предупреждали": Лукьянов про неизбежность ударов "вне территории Украины" - 21.07.2026 Украина.ру
"Мы долго предупреждали": Лукьянов про неизбежность ударов "вне территории Украины"
Вовлечение Запада в конфликт на Украине было постепенным, и Россия упустила момент, когда нужно было жёстко сказать "стоп". Если всё продолжится в том же духе, удары по целям вне Украины станут неизбежными. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума "Совета по внешней и оборонной политике" Федор Лукьянов
2026-07-21T06:00
2026-07-21T06:00
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Отвечая на вопрос о том, не упустила ли Россия время для жёсткого ответа Западу, Лукьянов заявил, что тот втягивался в конфликт постепенно. "Оглядываясь назад, мы понимаем, что, видимо, упустили момент, когда нужно было жестко сказать Западу "стоп", — пояснил эксперт.По словам Лукьянова, всё начиналось с поставок "Джавелинов" — тогда это казалось чем-то значительным, а сегодня обсуждаются поставки техники для ударов вглубь России. "К сожалению, мы долго предупреждали и грозили, но не реагировали так, чтобы до них "дошло". В итоге мы оказались в ситуации, когда встречный сигнал должен быть уже очень сильным, а значит — крайне рискованным", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что если такая тенденция сохранится, удары по целям за пределами Украины могут стать неизбежными. "Думаю, если все пойдет в том же ключе, нанесение ударов по целям вне территории Украины, которые участвуют в снабжении ВСУ, станет неизбежным. Иначе наши слова и дальше будут воспринимать как пустые угрозы", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Федор Лукьянов: Полумерами не обойтись — Европа, уже не скрывая, воюет против России" на сайте Украина.ру.Также материал по теме: "Александр Перенджиев: Россия вступила в битву за транспортный коридор, который соединит Балтику и Каспий" на сайте Украина.ру.
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"Мы долго предупреждали": Лукьянов про неизбежность ударов "вне территории Украины"

06:00 21.07.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Вовлечение Запада в конфликт на Украине было постепенным, и Россия упустила момент, когда нужно было жёстко сказать "стоп". Если всё продолжится в том же духе, удары по целям вне Украины станут неизбежными. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума "Совета по внешней и оборонной политике" Федор Лукьянов
Отвечая на вопрос о том, не упустила ли Россия время для жёсткого ответа Западу, Лукьянов заявил, что тот втягивался в конфликт постепенно. "Оглядываясь назад, мы понимаем, что, видимо, упустили момент, когда нужно было жестко сказать Западу "стоп", — пояснил эксперт.
По словам Лукьянова, всё начиналось с поставок "Джавелинов" — тогда это казалось чем-то значительным, а сегодня обсуждаются поставки техники для ударов вглубь России.
"К сожалению, мы долго предупреждали и грозили, но не реагировали так, чтобы до них "дошло". В итоге мы оказались в ситуации, когда встречный сигнал должен быть уже очень сильным, а значит — крайне рискованным", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что если такая тенденция сохранится, удары по целям за пределами Украины могут стать неизбежными.
"Думаю, если все пойдет в том же ключе, нанесение ударов по целям вне территории Украины, которые участвуют в снабжении ВСУ, станет неизбежным. Иначе наши слова и дальше будут воспринимать как пустые угрозы", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Федор Лукьянов: Полумерами не обойтись — Европа, уже не скрывая, воюет против России" на сайте Украина.ру.
Также материал по теме: "Александр Перенджиев: Россия вступила в битву за транспортный коридор, который соединит Балтику и Каспий" на сайте Украина.ру.
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