https://ukraina.ru/20260721/my-dolgo-preduprezhdali-lukyanov-pro-neizbezhnost-udarov-vne-territorii-ukrainy-1081676711.html

"Мы долго предупреждали": Лукьянов про неизбежность ударов "вне территории Украины"

"Мы долго предупреждали": Лукьянов про неизбежность ударов "вне территории Украины" - 21.07.2026 Украина.ру

"Мы долго предупреждали": Лукьянов про неизбежность ударов "вне территории Украины"

Вовлечение Запада в конфликт на Украине было постепенным, и Россия упустила момент, когда нужно было жёстко сказать "стоп". Если всё продолжится в том же духе, удары по целям вне Украины станут неизбежными. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума "Совета по внешней и оборонной политике" Федор Лукьянов

2026-07-21T06:00

2026-07-21T06:00

2026-07-21T06:00

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Отвечая на вопрос о том, не упустила ли Россия время для жёсткого ответа Западу, Лукьянов заявил, что тот втягивался в конфликт постепенно. "Оглядываясь назад, мы понимаем, что, видимо, упустили момент, когда нужно было жестко сказать Западу "стоп", — пояснил эксперт.По словам Лукьянова, всё начиналось с поставок "Джавелинов" — тогда это казалось чем-то значительным, а сегодня обсуждаются поставки техники для ударов вглубь России. "К сожалению, мы долго предупреждали и грозили, но не реагировали так, чтобы до них "дошло". В итоге мы оказались в ситуации, когда встречный сигнал должен быть уже очень сильным, а значит — крайне рискованным", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что если такая тенденция сохранится, удары по целям за пределами Украины могут стать неизбежными. "Думаю, если все пойдет в том же ключе, нанесение ударов по целям вне территории Украины, которые участвуют в снабжении ВСУ, станет неизбежным. Иначе наши слова и дальше будут воспринимать как пустые угрозы", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Федор Лукьянов: Полумерами не обойтись — Европа, уже не скрывая, воюет против России" на сайте Украина.ру.Также материал по теме: "Александр Перенджиев: Россия вступила в битву за транспортный коридор, который соединит Балтику и Каспий" на сайте Украина.ру.

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