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Иран заблокировал проход судов "до окончания вмешательства США" в регионе
Иран заблокировал проход судов "до окончания вмешательства США" в регионе - 12.07.2026 Украина.ру
Иран заблокировал проход судов "до окончания вмешательства США" в регионе
Иран закрыл Ормузский пролив, заявив, что это решение останется в силе до окончания вмешательства США в регионе. Об этом сообщает телеканал Press TV
2026-07-12T07:51
2026-07-12T07:51
2026-07-12T07:51
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КСИР объявил, что проход судов через Ормузский пролив закрыт "до окончания вмешательства США в регионе"."Ормузский пролив закрыт до дальнейшего распоряжения до окончания вмешательства США в регионе, ни одному судну не будет разрешено пройти", — говорится в заявлении.Государственная телерадиокомпания Ирана IRIB также сообщила, что Иран произвёл предупредительные выстрелы по судну, которое несколько часов назад пыталось пересечь пролив по несогласованному маршруту.Кроме того, в КСИР предупредили о возможных ударах по военным базам США в странах Ближнего Востока "в случае нового акта агрессии против Ирана".8 июля США и Иран возобновили взаимные атаки, обвиняя друг друга в нарушении меморандума о взаимопонимании, подписанного в июне и призванного стать основой для мирных переговоров. Подробнее в материале Тегеран атаковал базы США в ответ на удары по Ирану. Новости Ближнего Востока11 июля СМИ сообщили, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи объявил о неизбежности мести за гибель своего отца Али Хаменеи и других жертв ударов США и Израиля. Подробнее в материале Лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поклялся отомстить за смерть отцаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Иран, Новости, США, Ближний Восток, Украина.ру
Иран заблокировал проход судов "до окончания вмешательства США" в регионе
Иран закрыл Ормузский пролив, заявив, что это решение останется в силе до окончания вмешательства США в регионе. Об этом сообщает телеканал Press TV
КСИР объявил, что проход судов через Ормузский пролив закрыт "до окончания вмешательства США в регионе".
"Ормузский пролив закрыт до дальнейшего распоряжения до окончания вмешательства США в регионе, ни одному судну не будет разрешено пройти", — говорится в заявлении.
Государственная телерадиокомпания Ирана IRIB также сообщила, что Иран произвёл предупредительные выстрелы по судну, которое несколько часов назад пыталось пересечь пролив по несогласованному маршруту.
Кроме того, в КСИР предупредили о возможных ударах по военным базам США в странах Ближнего Востока "в случае нового акта агрессии против Ирана".
8 июля США и Иран возобновили взаимные атаки, обвиняя друг друга в нарушении меморандума о взаимопонимании, подписанного в июне и призванного стать основой для мирных переговоров. Подробнее в материале Тегеран атаковал базы США в ответ на удары по Ирану. Новости Ближнего Востока
11 июля СМИ сообщили, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи объявил о неизбежности мести за гибель своего отца Али Хаменеи и других жертв ударов США и Израиля. Подробнее в материале Лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поклялся отомстить за смерть отца
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру