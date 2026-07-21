https://ukraina.ru/20260721/iznachalno-ne-byl-zhivym-kargin-raskryl-kak-tramp-ispolzoval-memorandum-s-iranom-1081692014.html

"Изначально не был живым": Каргин раскрыл, как Трамп использовал меморандум с Ираном

"Изначально не был живым": Каргин раскрыл, как Трамп использовал меморандум с Ираном - 21.07.2026 Украина.ру

"Изначально не был живым": Каргин раскрыл, как Трамп использовал меморандум с Ираном

Июньский меморандум между США и Ираном изначально был фикцией — ни одна из сторон не рассматривала его как выполнимый документ. Единственной реальной целью Трампа было разблокировать Ормузский пролив и выпустить скопившиеся танкеры на рынок. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Александр Каргин

2026-07-21T13:25

2026-07-21T13:25

2026-07-21T13:35

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В июле 2026 года резко обострилась ситуация между США и Ираном — краткосрочное перемирие, достигнутое в июне, фактически аннулировано, и регион вновь вступил в фазу военного противостояния. Американские военные проводят массированные авиаудары по иранским объектам уже шестую ночь подряд, целями становятся объекты вблизи Тегерана, порты Бендер-Аббас и остров Кешм. Введённая морская блокада иранских портов уже привела к столкновениям — американцы подбили танкер, пытавшийся прорвать блокаду.Отвечая на вопрос о судьбе меморандума, Каргин заявил, что документ изначально был невыполнимым. "Я думаю, что меморандум изначально не был живым. Потому что ни одна из сторон не рассматривала его как нечто выполнимое — в своей базе он был "вилами по воде писан", — пояснил собеседник Украина.ру.По словам Каргина, содержавшиеся в меморандуме пункты были либо невыполнимы, либо слишком размыты, что делало документ заведомо нежизнеспособным.Эксперт отметил, что единственным реальным итогом меморандума стало открытие Ормузского пролива. "Единственным реально выполненным пунктом стало открытие Ормузского пролива. Это то, чего хотели обе стороны. Ирану нужно было продавать нефть, у Трампа же была задача разгрузить "пробку" в проливе", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Каргин: Трампу сейчас не до России — он берет Иран измором, что ослабит внимание к Украине" на сайте Украина.ру.Британия может урезать военную помощь Украине в свете назначения нового премьер-министра. При этом Китай времени не теряет и пытается "поглотить" Европу. Подробнее об этом — в материале "Грег Вайнер: Отставка министра обороны Украины Федорова и митинги в его поддержку — как сказка о Золушке" на сайте Украина.ру.

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