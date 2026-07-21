https://ukraina.ru/20260721/im-samim-ne-khvataet-ischenko-obyasnil-naydet-li-evropa-bolshe-deneg-dlya-ukrainy-1081702295.html

"Им самим не хватает": Ищенко объяснил, найдет ли Европа больше денег для Украины

"Им самим не хватает": Ищенко объяснил, найдет ли Европа больше денег для Украины - 21.07.2026 Украина.ру

"Им самим не хватает": Ищенко объяснил, найдет ли Европа больше денег для Украины

Европа обещает финансирование Украине, но не знает, кто именно и когда даст деньги. Если Запад убедится, что Украина сможет продержаться ещё несколько месяцев, деньги найдут. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-07-21T16:30

2026-07-21T16:30

2026-07-21T16:30

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Отвечая на вопрос о финансировании Украины, Ищенко заявил, что Европе нужно, чтобы Украина воевала как можно дольше. "Если что-то найдут, они ей помогут. Проблема только в том, что у самой Европы неважно с оружием и финансами. Им самим не хватает", — пояснил собеседник Украина.ру.По словам Ищенко, европейцы обещают, но не знают, кто именно даст деньги Киеву. "Обещать-то они обещают. Но когда речь заходит о том, кто конкретно это даст, то они пока не знают", — подчеркнул он.Эксперт подчеркнул, что Европа регулярно находит деньги в последний момент. "Они регулярно что-то не находят сразу, но потом все равно находят, когда дедлайн подходит", — добавил Ищенко.Политолог отметил, что если Запад убедится, что Украина продержится ещё несколько месяцев, то деньги найдут. "Если Запад убедится, что киевский режим сможет просуществовать еще 3-5 месяцев после обозначенного ими сейчас дедлайна, то деньги им дадут", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Европа рассчитывает, что вопрос с Украиной будет решен либо в сентябре, либо в октябре" на сайте Украина.ру.Также на тему военного конфликта на Украине — в материале "Федор Лукьянов: Полумерами не обойтись — Европа, уже не скрывая, воюет против России" на сайте Украина.ру.

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