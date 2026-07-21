"Им самим не хватает": Ищенко объяснил, найдет ли Европа больше денег для Украины - 21.07.2026 Украина.ру
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"Им самим не хватает": Ищенко объяснил, найдет ли Европа больше денег для Украины
"Им самим не хватает": Ищенко объяснил, найдет ли Европа больше денег для Украины - 21.07.2026 Украина.ру
"Им самим не хватает": Ищенко объяснил, найдет ли Европа больше денег для Украины
Европа обещает финансирование Украине, но не знает, кто именно и когда даст деньги. Если Запад убедится, что Украина сможет продержаться ещё несколько месяцев, деньги найдут. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-07-21T16:30
2026-07-21T16:30
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Отвечая на вопрос о финансировании Украины, Ищенко заявил, что Европе нужно, чтобы Украина воевала как можно дольше. "Если что-то найдут, они ей помогут. Проблема только в том, что у самой Европы неважно с оружием и финансами. Им самим не хватает", — пояснил собеседник Украина.ру.По словам Ищенко, европейцы обещают, но не знают, кто именно даст деньги Киеву. "Обещать-то они обещают. Но когда речь заходит о том, кто конкретно это даст, то они пока не знают", — подчеркнул он.Эксперт подчеркнул, что Европа регулярно находит деньги в последний момент. "Они регулярно что-то не находят сразу, но потом все равно находят, когда дедлайн подходит", — добавил Ищенко.Политолог отметил, что если Запад убедится, что Украина продержится ещё несколько месяцев, то деньги найдут. "Если Запад убедится, что киевский режим сможет просуществовать еще 3-5 месяцев после обозначенного ими сейчас дедлайна, то деньги им дадут", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Европа рассчитывает, что вопрос с Украиной будет решен либо в сентябре, либо в октябре" на сайте Украина.ру.Также на тему военного конфликта на Украине — в материале "Федор Лукьянов: Полумерами не обойтись — Европа, уже не скрывая, воюет против России" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, европа, запад, ростислав ищенко, украина.ру, главные новости, главное, военная помощь, военная помощь украине, мир, ес, война, война на украине, киевский режим, оружие, новости украины, новости украина ру
Новости, Украина, Европа, Запад, Ростислав Ищенко, Украина.ру, Главные новости, главное, военная помощь, военная помощь Украине, мир, ЕС, война, война на Украине, киевский режим, оружие, Новости Украины, новости Украина ру

"Им самим не хватает": Ищенко объяснил, найдет ли Европа больше денег для Украины

16:30 21.07.2026
 
© Фото : interaffairs.ru
- РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : interaffairs.ru
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Европа обещает финансирование Украине, но не знает, кто именно и когда даст деньги. Если Запад убедится, что Украина сможет продержаться ещё несколько месяцев, деньги найдут. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о финансировании Украины, Ищенко заявил, что Европе нужно, чтобы Украина воевала как можно дольше. "Если что-то найдут, они ей помогут. Проблема только в том, что у самой Европы неважно с оружием и финансами. Им самим не хватает", — пояснил собеседник Украина.ру.
По словам Ищенко, европейцы обещают, но не знают, кто именно даст деньги Киеву. "Обещать-то они обещают. Но когда речь заходит о том, кто конкретно это даст, то они пока не знают", — подчеркнул он.
Эксперт подчеркнул, что Европа регулярно находит деньги в последний момент. "Они регулярно что-то не находят сразу, но потом все равно находят, когда дедлайн подходит", — добавил Ищенко.
Политолог отметил, что если Запад убедится, что Украина продержится ещё несколько месяцев, то деньги найдут. "Если Запад убедится, что киевский режим сможет просуществовать еще 3-5 месяцев после обозначенного ими сейчас дедлайна, то деньги им дадут", — констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Европа рассчитывает, что вопрос с Украиной будет решен либо в сентябре, либо в октябре" на сайте Украина.ру.
Также на тему военного конфликта на Украине — в материале "Федор Лукьянов: Полумерами не обойтись — Европа, уже не скрывая, воюет против России" на сайте Украина.ру.
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