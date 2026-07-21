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Федор Лукьянов: Европе нужны украинцы на фронте, поэтому их лишают убежища в ЕС

Федор Лукьянов: Европе нужны украинцы на фронте, поэтому их лишают убежища в ЕС - 21.07.2026 Украина.ру

Федор Лукьянов: Европе нужны украинцы на фронте, поэтому их лишают убежища в ЕС

Евросоюз решил лишить военнообязанных украинцев временной защиты с 2027 года, потому что Европе нужны живые силы для войны против России. Срок выбран не из-за стратегии, а из-за бюрократической неповоротливости ЕС. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума "Совета по внешней и оборонной политике" Федор Лукьянов

2026-07-21T05:15

2026-07-21T05:15

2026-07-21T05:15

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Отвечая на вопрос о решении ЕС отказать военнообязанным украинцам в убежище с 2027 года, Лукьянов заявил, что логика проста — Европе нужны солдаты. "Это ровно то, о чем мы говорили с вами: Европе нужны украинцы на фронте, чтобы физически воевать против русских. Логика проста: раз ты военнообязанный — иди защищай "демократию и Европу", — пояснил эксперт.По словам Лукьянова, срок 2027 года выбран исключительно из-за бюрократической неповоротливости Европы — решение не может быть принято мгновенно, требуются длительные согласования, хотя 2027 год уже совсем близко.Эксперт подчеркнул, что сокращение помощи беженцам — естественный процесс, но в случае с военнообязанными добавляется политический аспект. "Тебя приняли, помогли обустроиться, а дальше — ищи работу. Но в случае с военнообязанными добавляется политический аспект: "Раз мы вбухиваем столько денег в вашу защиту, то и вы должны участвовать в этом, а не сидеть в Европе"", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Федор Лукьянов: Полумерами не обойтись — Европа, уже не скрывая, воюет против России" на сайте Украина.ру.Также материал по теме: "Александр Перенджиев: Россия вступила в битву за транспортный коридор, который соединит Балтику и Каспий" на сайте Украина.ру.

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