https://ukraina.ru/20260721/effekt-uzhe-nastupil-samoylov-pro-udary-po-azs-lokomotivam-i-sudam-v-portakh-ukrainy-1081689621.html

"Эффект уже наступил": Самойлов про удары по АЗС, локомотивам и судам в портах Украины

"Эффект уже наступил": Самойлов про удары по АЗС, локомотивам и судам в портах Украины - 21.07.2026 Украина.ру

"Эффект уже наступил": Самойлов про удары по АЗС, локомотивам и судам в портах Украины

Удары по украинским АЗС и локомотивам уже принесли результат — с начала года уничтожено более 200 локомотивов, а Левобережье остаётся без топлива. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов

2026-07-21T12:35

2026-07-21T12:35

2026-07-21T12:35

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Отвечая на вопрос о том, когда наступит эффект от ударов по украинским АЗС и локомотивам, Самойлов заявил, что результат уже виден. "Эффект уже наступил. С начала года было уничтожено или повреждено более 200 локомотивов. Вынос автозаправок вместе с содержимым — это эффективный прием, потому что Левобережье Украины остается без топлива и логистики", — пояснил эксперт.Самойлов добавил, что с этой задачей вполне справляются дроны малой и средней дальности, летящие с ЛБС, а не из глубокого тыла России. Оперативный контроль над выполнением этих задач будет поручен частям и подразделениям, которые выполняют свои задачи на линии боевого соприкосновения, отметил он.Самойлов подчеркнул, что Россия перешла к ударам по судам, заходящим в порты Одессы и Николаева. "Раньше мы жалели интернациональные команды этих судов, которые работали против нас. Теперь судовладельцы задумаются, стоит ли посылать суда в порты Украины", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Самойлов: Зеленский берет Минобороны под контроль, а Европа вступает в войну в новом качестве" на сайте Украина.ру.Также на тему стремительной милираризации Европы — в материале "Ростислав Ищенко: Европа рассчитывает, что вопрос с Украиной будет решен либо в сентябре, либо в октябре" на сайте Украина.ру.

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