"Запорожстали" приходится сокращать производство - 20.07.2026 Украина.ру
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"Запорожстали" приходится сокращать производство
"Запорожстали" приходится сокращать производство - 20.07.2026 Украина.ру
"Запорожстали" приходится сокращать производство
Евросоюз добавил проблем своему "восточному партнёру", стремящемуся к членству в ЕС и гордящимся госпереворотом. Об этом сообщает 20 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-20T19:01
2026-07-20T19:01
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Помимо постоянных ударов, металлурги Украины столкнулись с дефицитом кадров, новыми квоты ЕС, запуском европейской экологической пошлины CBAM и резким повышение тарифов железнодорожников. Теперь на предприятии задумались о сокращении выпускаемой продукции.Именно от металлургии во многом зависит то, что осталось от украинской экономики и промышленности. Налоги с металлургов — основная статья внутренних доходов Киева, напомнили авторы тг-канала.Актуальное интервью: Ростислав Ищенко: Европа рассчитывает, что вопрос с Украиной будет решен либо в сентябре, либо в октябреБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Уволит ли Зеленский Сырского? Киев тасует генералов, ВС РФ срывают наступление на Крым. Итоги 20 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, россия, ес, украина.ру, металлургия, украина-ес, восточное партнерство, евроинтеграция, соглашение с ес
Новости, Украина, Киев, Россия, ЕС, Украина.ру, металлургия, Украина-ЕС, Восточное партнерство, евроинтеграция, соглашение с ЕС

"Запорожстали" приходится сокращать производство

19:01 20.07.2026
 
© РИА Новости . Всеволод Тарасевич / Перейти в фотобанкВид на "Днепрогэс-2" и завод "Запорожсталь"
Вид на Днепрогэс-2 и завод Запорожсталь - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости . Всеволод Тарасевич
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Евросоюз добавил проблем своему "восточному партнёру", стремящемуся к членству в ЕС и гордящимся госпереворотом. Об этом сообщает 20 июля телеграм-канал Украина.ру
Помимо постоянных ударов, металлурги Украины столкнулись с дефицитом кадров, новыми квоты ЕС, запуском европейской экологической пошлины CBAM и резким повышение тарифов железнодорожников. Теперь на предприятии задумались о сокращении выпускаемой продукции.

Именно от металлургии во многом зависит то, что осталось от украинской экономики и промышленности. Налоги с металлургов — основная статья внутренних доходов Киева, напомнили авторы тг-канала.
Актуальное интервью: Ростислав Ищенко: Европа рассчитывает, что вопрос с Украиной будет решен либо в сентябре, либо в октябре
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Уволит ли Зеленский Сырского? Киев тасует генералов, ВС РФ срывают наступление на Крым. Итоги 20 июля
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