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"Запорожстали" приходится сокращать производство

"Запорожстали" приходится сокращать производство - 20.07.2026 Украина.ру

"Запорожстали" приходится сокращать производство

Евросоюз добавил проблем своему "восточному партнёру", стремящемуся к членству в ЕС и гордящимся госпереворотом. Об этом сообщает 20 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-20T19:01

2026-07-20T19:01

2026-07-20T19:01

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Помимо постоянных ударов, металлурги Украины столкнулись с дефицитом кадров, новыми квоты ЕС, запуском европейской экологической пошлины CBAM и резким повышение тарифов железнодорожников. Теперь на предприятии задумались о сокращении выпускаемой продукции.Именно от металлургии во многом зависит то, что осталось от украинской экономики и промышленности. Налоги с металлургов — основная статья внутренних доходов Киева, напомнили авторы тг-канала.Актуальное интервью: Ростислав Ищенко: Европа рассчитывает, что вопрос с Украиной будет решен либо в сентябре, либо в октябреБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Уволит ли Зеленский Сырского? Киев тасует генералов, ВС РФ срывают наступление на Крым. Итоги 20 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, россия, ес, украина.ру, металлургия, украина-ес, восточное партнерство, евроинтеграция, соглашение с ес