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Уволит ли Зеленский Сырского? Киев тасует генералов, ВС РФ срывают "наступление" на Крым. Итоги 20 июля

Уволит ли Зеленский Сырского? Киев тасует генералов, ВС РФ срывают "наступление" на Крым. Итоги 20 июля - 20.07.2026 Украина.ру

Уволит ли Зеленский Сырского? Киев тасует генералов, ВС РФ срывают "наступление" на Крым. Итоги 20 июля

В украинских СМИ сегодня появились слухи о возможной отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Позже Генштаб ВСУ эту информацию опроверг. Однако, как мы знаем, дыма без огня не бывает: газета Financial Times ранее писала, что Владимир Зеленский рассматривает кандидатов на замену

2026-07-20T18:00

2026-07-20T18:00

2026-07-20T18:14

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вооруженные силы украины

минобороны

financial times

александр сырский

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Сырского — в отставку: Зеленский будет искать нового главкома?Украинские источники сообщают: Владимир Зеленский готовится уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Первым об этом написал украинский журналист Виталий Глагола со ссылкой на источники в офисе президента и Минобороны. Ранее информацию распространили и другие ресурсы, включая газеты Financial Times.По данным FT, Зеленский рассматривает возможность отставки Сырского на фоне массовых протестов, вызванных увольнением министра обороны Михаила Федорова. Глава киевского режима в выходные якобы провел совещание с военным руководством, чтобы выслушать доклады о ситуации на фронте и провести собеседования с кандидатами на пост главкома. Одно из требований Зеленского к возможному преемнику — обеспечить плавный переход власти и стабильность на фронте.Однако советник Зеленского Дмитрий Литвин поспешил охладить ожидания: "Не стоит ожидать назначений уже сегодня". По данным источников, на пост главкома претендуют 11 человек. Судя по заявлению Литвина, скорые прогнозы журналистов о снятии Сырского "уже сегодня" могут столкнуться с реальностью кулуарных баталий на Банковой.Напомним, 14 июля Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко и весь кабмин. Новым премьером стал глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий — ставленник Тимура Миндича, соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в энергетике. Зеленский также сменил Михаила Федорова на посту главы Минобороны, назначив и.о. врио главы СБУ Евгения Хмару. Это решение и спровоцировало уличные протесты в поддержку Федорова и против Сырского. Теперь, похоже, участь увольнения может настигнуть и самого главкома.Провалы ВСУ на фронте: попытка атаковать Крым сорвана, Одесса в огнеРоссийские войска днем 20 июля продолжили крушить военную и критическую инфраструктуру Одессы. По информации координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева, ВС РФ поразили нефтебазу — над объектом поднялся огромный столб дыма, видимый за много километров. "Поражение такого объекта означает потерю части запасов ГСМ, повреждение резервуаров, насосного оборудования и инфраструктуры налива", — отмечает Лебедев. По его мнению, ударами по Одессе "российские войска срывают планы ВСУ по наступлению на Крым".Под Запорожьем поражены несколько железнодорожных составов с военным грузом. В Черниговской области атакована крупная подстанция.На фронте российская армия развивает успех после освобождения Вольного, наступая на Покровское. На добропольском направлении идет продвижение севернее Василевки и бои за Шевченко. На константиновском — российские подразделения ведут бои за Осыково и уже вошли в Алексеево-Дружковку. На запорожском фронте расширена зона контроля у Новоданиловки и прорван передний край обороны западнее Новоселовки. В Харьковской области бои продолжаются в селах Волоховское, Захаровка, Юрченково и в лесных массивах Волчанского района.Заградотряды ВСУ добивают своихОчередное свидетельство фашистских методов киевского режима зафиксировано в Сумской области. Как сообщает Телеграм-канал "Северный ветер", у села Уланово боевики 101-й отдельной бригады теробороны более 10 дней находятся на позициях без обеспечения. Когда же украинские солдаты попытались сдаться в плен, чтобы сохранить жизни, их атаковали собственные FPV-дроны — на направлении работают заградотряды ВСУ.Ночная атака ВСУ: 400 дронов, ранены трое детейКиевский режим вновь предпринял террористическую атаку на мирные регионы России. Силы ПВО уничтожили 400 украинских беспилотников над 16 регионами и акваториями Азовского и Черного морей. К сожалению, не обошлось без пострадавших. В поселке Разумное Белгородской области ранены трое детей: 9-летняя девочка получила осколочное ранение спины, 11-летний мальчик — ранение плеча, трехлетний ребенок — акубаротравму.Пока Зеленский тасует кабмин и ищет замену Сырскому, его армия теряет позиции, а заградотряды добивают собственных солдат. О провале ВСУ на фронте – в материале Российские военные продвигаются на Сумском и Константиновском направлениях

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