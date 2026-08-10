"Решительно осуждаем очередные гнусные атаки украбандеровцев" - заявление МИД РФ - 10.08.2026 Украина.ру
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"Решительно осуждаем очередные гнусные атаки украбандеровцев" - заявление МИД РФ
"Решительно осуждаем очередные гнусные атаки украбандеровцев" - заявление МИД РФ - 10.08.2026 Украина.ру
"Решительно осуждаем очередные гнусные атаки украбандеровцев" - заявление МИД РФ
Осуждение атак БПЛА ВСУ на Белгород и Нижнекамск с призывам к международной антитеррористической солидарности заявила 10 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Её комментарий опубликован на сайте министерства
2026-08-10T15:50
2026-08-10T15:50
новости
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татарстан
мария захарова
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всу
терроризм
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"В ночь с 8 на 9 августа терпящие поражение на фронте киевские неонацисты решили вновь отыграться на мирном населении, атаковав дронами жилой сектор Белгорода. В результате ударов погибли шесть мирных жителей, пострадали 27 человек, включая мальчиков четырёх и девяти лет", - сказано в комментарии официального представителя МИД России.Захарова отметила, что в результате атаки на Белгород повреждено порядка 30 многоквартирных домов, социальные объекты, административные и коммерческие здания, а также более 30 автомобилей."Утром 10 августа неонацистский киевский режим направил дроны на жилые дома и промышленные здания Нижнекамска в Татарстане. Погибли 13 человек, 39 ранены", - сказано в официальном комментарии.Российские дипломаты выразили соболезнования родным и близким погибших, пожелали скорейшего выздоровления раненым. Следственный комитет России возбудил уголовные дела о терактах. "Все причастные к ним будут установлены и понесут неотвратимое суровое наказание либо получат военное возмездие", - сказано в публикации. Там также отмечено, что ежедневные злодеяния киевского режима продолжаются в отношении мирного населения других регионов России. Они приводят к жертвам, в том числе среди детей, женщин и пожилых людей. "Эти бессмысленные с военной точки зрения удары враг осуществляет сознательно в террористических целях, - заявили в МИД РФ. - Решительно осуждаем очередные гнусные атаки украбандеровцев. Призываем здравомыслящих представителей мирового сообщества, профильные международные структуры и независимые СМИ дать жёсткую оценку террористическим преступлениям Киева. Молчание будем рассматривать как соучастие и поощрение новых атак на мирное население России".Ранее стало известно, что После атаки БПЛА на Нижнекамск за медпомощью обратились 75 человекТакже стало известно, что Граждане Узбекистана погибли при атаке БПЛА ВСУ на Нижнекамск – МИДВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, белгород, татарстан, мария захарова, следственный комитет, бпла сегодня, атака бпла, всу, терроризм, мид рф
Новости, Россия, Белгород, Татарстан, Мария Захарова, Следственный комитет, БПЛА сегодня, атака БПЛА, ВСУ, терроризм, МИД РФ

"Решительно осуждаем очередные гнусные атаки украбандеровцев" - заявление МИД РФ

15:50 10.08.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 10.08.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Осуждение атак БПЛА ВСУ на Белгород и Нижнекамск с призывам к международной антитеррористической солидарности заявила 10 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Её комментарий опубликован на сайте министерства
"В ночь с 8 на 9 августа терпящие поражение на фронте киевские неонацисты решили вновь отыграться на мирном населении, атаковав дронами жилой сектор Белгорода. В результате ударов погибли шесть мирных жителей, пострадали 27 человек, включая мальчиков четырёх и девяти лет", - сказано в комментарии официального представителя МИД России.
Захарова отметила, что в результате атаки на Белгород повреждено порядка 30 многоквартирных домов, социальные объекты, административные и коммерческие здания, а также более 30 автомобилей.
"Утром 10 августа неонацистский киевский режим направил дроны на жилые дома и промышленные здания Нижнекамска в Татарстане. Погибли 13 человек, 39 ранены", - сказано в официальном комментарии.
Российские дипломаты выразили соболезнования родным и близким погибших, пожелали скорейшего выздоровления раненым. Следственный комитет России возбудил уголовные дела о терактах.
"Все причастные к ним будут установлены и понесут неотвратимое суровое наказание либо получат военное возмездие", - сказано в публикации.
Там также отмечено, что ежедневные злодеяния киевского режима продолжаются в отношении мирного населения других регионов России. Они приводят к жертвам, в том числе среди детей, женщин и пожилых людей.
"Эти бессмысленные с военной точки зрения удары враг осуществляет сознательно в террористических целях, - заявили в МИД РФ. - Решительно осуждаем очередные гнусные атаки украбандеровцев. Призываем здравомыслящих представителей мирового сообщества, профильные международные структуры и независимые СМИ дать жёсткую оценку террористическим преступлениям Киева. Молчание будем рассматривать как соучастие и поощрение новых атак на мирное население России".
Ранее стало известно, что После атаки БПЛА на Нижнекамск за медпомощью обратились 75 человек
Также стало известно, что Граждане Узбекистана погибли при атаке БПЛА ВСУ на Нижнекамск – МИД
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