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"Уманский котёл": гибель 6 и 12 армий Юго-Западного/Южного фронта

"Уманский котёл": гибель 6 и 12 армий Юго-Западного/Южного фронта - 10.08.2026 Украина.ру

"Уманский котёл": гибель 6 и 12 армий Юго-Западного/Южного фронта

85 лет назад, 10 августа 1941 года, закончились бои в "Уманском котле". Гибель 6 и 12 армий в конце лета 1941 года в районе города Умань не стала крупнейшим поражением РККА. Однако это сражение было одним из первых камней в лавине, которая чуть не погребла под собой всю страну. Что же, собственно, произошло?

2026-08-10T16:00

2026-08-10T16:00

2026-08-10T16:00

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В начале июля РККА ещё сохраняла надежды остановить противника, по крайней мере, на линии границы 1939 года. 30 июня, проиграв Приграничное сражение, Юго-Западный фронт начал отход к укрепрайонам "линии Сталина". Командование надеялось, что они позволят остановить противника.Главной угрозой был "лом", воткнутый в северный фланг Юго-Западного фронта, – 1-я танковая группа вермахта. Полностью срезать клин РККА была не в состоянии.В наиболее тяжелом положении на тот момент находилась 6-я армия генерала Ивана Николаевича Музыченко. В Первой мировой он участвовал рядовым, но в Гражданскую сделал быструю военную карьеру, причём до конца 20-х служил комиссаром, но дальше имел уже чисто командный опыт.В 1940-м году в Финляндии он командовал дивизией, а уже летом того же года возглавил армию. Такие прыжки, конечно, плохо сказывались на командирских качествах. Иван Николаевич был энергичным и разумным командиром, но опыта ему недоставало.Первый камень в основание будущей катастрофы был заложен уже 7 июля. В этот день немцы ворвались в Бердичев. Они собирались выполнить сразу две отдельные задачи: во-первых, прорваться по прямой к Киеву, а во-вторых – завернуть в тыл основным силам Юго-Западного фронта и разгромить их на западном берегу Днепра.15 июля немцы начинают наступать на юг. Однако здесь они столкнулись с резервами – остатками мехкорпусов с танками и стрелковой дивизией, скомплектованной из пограничников. Немцы перенесли направление удара восточнее и начали обходить 6-ю армию по дуге.В начале июля немцы нанесли мощный удар, отбросивший Южный фронт РККА за Днестр. Попытка закрепиться на Днестре не удалась. В середине июля "линия Сталина" на юге была взломана.Теперь крупные силы Юго-Западного фронта оказались в очень уязвимом положении. С севера нависала танковая группа (северный фланг 6-й армии уже просто висел в воздухе), с юга – пехота группы "Юг".18 июля выходит директива за подписью Жукова– отводить 6-ю и 12-ю армии к Белой Церкви. Но для планомерного отхода предстояло обогнать танковую группу… Немцы уже вели бой фронтом на запад и юго-запад. 19 июля командование вермахта принимает Директиву №33, которая уже напрямую ставит задачу на уничтожение 6-й и 12-й армий РККА.12-ю возглавлял генерал-майор Павел Григорьевич Понеделин. Он в своё время неплохо воевал в Гражданскую, но, как и Музыченко, имел мало опыта в должности командарма. В Финскую войну он занимал должность начальника штаба стрелкового корпуса и командира стрелковой дивизии, а уже в марте 41-го ему доверили общевойсковую армию.Его действия в обороне были поначалу довольно успешными. Он сумел выскользнуть из уже смыкающегося кольца окружения в районе Винницы, и отошёл на восток.Выручать две армии из намечающегося котла должен был 2-й мехкорпус. Он ещё сохранил 56 Т-34 и КВ, а также почти 400 лёгких танков. Но корпус испытывал нехватку боеприпасов, топлива и запчастей. Он смог дать довольно жаркий встречный бой. Одновременно Музыченко и Понеделин наносили собственные контрудары – уже, фактически, прорываясь из окружения. Отдельным контрударом на соединение с 6-й и 12-й армиями пыталась пробиться 26-я армия Костенко. Но все эти усилия дали лишь очень скромные результаты.6-ю и 12-ю армии передали в распоряжение Южного фронта генерала Тюленева. Но снабжение и координация от этого не улучшились. Тюленев вообще не был готов к такому резкому повороту, и явно растерялся.26 июля немцы создали манёвренной "группу Ланга", которая преодолела сразу около 70 километров. К 29 июля они находились уже к югу от Умани (мобильная пехота горных егерей) и к востоку от неё (танки и мотопехота). Единственный коридор оставался к юго-востоку от города.К этому моменту в составе двух советских армий было ещё довольно много людей – согласно последним данным из котла в штаб фронта, 6-я армия насчитывала около 36, а 12-я – около 33 тысяч человек. Предполагается, что всего в котёл могло попасть до 130 тысяч солдат и командиров. Однако катастрофически уменьшилась "боевая численность". В нормальной ситуации солдаты, непосредственно находящиеся на поле боя, составляли приблизительно половину или чуть более в каждой дивизии. Но теперь, после долгих боёв, слишком большую долю составляли тыловики, не умеющие и не готовые психологически вести общевойсковой бой.30 июля русские оставили Умань. Просёлками удалось вывести около 3,6 тыс. человек. 1 августа Понеделин и Музыченко доложили по радио: "Окружение завершено. Резервов нет. Боеприпасов нет. Горючее на исходе". Встреча авангардов 9-й танковой дивизии и группы "Ланг" 1-й горнострелковой дивизии немцев состоялась уже на следующий день.Первоначально кольцо окружения было неплотным, и командование фронта сохраняло оптимизм по поводу прорыва. Однако уже на следующий день замкнулось ещё одно кольцо снаружи. Немцы постоянно наращивали силы и наносили удары по войскам снаружи котла.Так, под удар немецких танков попала только что прибывшая на фронт дивизия из-под Кировограда. Её собирались использовать для деблокирующего удара. Злополучное соединение состояло из новобранцев, только выгрузилось из поездов и оказалось прямо под ударом в чистом поле. Её командир, генерал Филиппов, был отстранен от командования. Но его задача изначально была нереальной...Что касается командования Южного фронта и лично возглавлявшего его генерала Тюленева, то обстановку оно оценивало неверно, управление окружёнными практически не осуществляло и даже поступающие из котла донесения штаб фронта обрабатывал кое-как. Действенной помощи окружённым фронт не оказал. Обе армии действовали по отдельности – формальным командиром считался Понеделин, но Музыченко считал, что лучше знает, что делать. Командование пыталось снабжать котёл по воздуху, но общая немощь советской транспортной авиации не позволяла тянуть воздушные мосты.Последним пристанищем окруженных стало село Подвысокое на юго-восток от Умани и стоящий рядом лес Зелёная Брама (по-украински – "ворота"). На 6 августа была назначена последняя попытка прорыва. На ходу оставалось ещё несколько танков, и их использовали для удара. Атака велась ночью. Окруженцам удалось прободать фронт немецкой горной пехоты, но наутро немцы начали расстреливать пробивающихся с воздуха и стягивать к месту боя дополнительные силы.Поздно вечером 6 числа неудачную попытку выйти из окружения сделала колонна из пяти танков. В поле был найден контуженный генерал Музыченко. В ночь на 7 число командарм-12 Понеделин был блокирован в небольшом лесу с группой солдат и командиров. Как только кончились патроны, остатки группы Понеделина сдались.Штабы были разгромлены, боеприпасы кончились, солдаты находились под непрерывным обстрелом с земли и воздуха. Люди начали массово сдаваться в плен. Утром 7 августа немцы заняли Подвысокое, захватив среди прочего госпитали обеих погибших армий. Отдельные группы продолжали воевать до 13 августа.Из окружения поодиночке или небольшими группами вышло около 11 тысяч человек на примерно тысяче автомобилей. Немцы заявили о захвате более 100 тысяч пленных. С учётом огромного количества раненых и больных эта цифра может быть не так уж далека от истины. Во всяком случае речь идет о десятках тысяч людей. Немецкие потери остаются неизвестными, но они, безусловно, были намного меньше.Большинство сдавшихся не пережило плена. Захваченных согнали в карьер кирпичного завода, получивший неофициальное название "Уманской ямы". Там собрали от 50 до 60-70 тысяч человек. Людей держали под открытым небом, пищу они впервые получили 13 августа (!) после того, как в лагере начался бунт. Воды не давали, пленные выпили все лужи.В это время в Москве делали оргвыводы. Неизвестно, чем бы закончилось разбирательство для Тюленева, но в конце августа он получил тяжёлое ранение. Позднее Тюленев смог реабилитироваться, воевал на Кавказе, но возглавлял в основном тыловые структуры.Понеделин пережил плен, но всё кончилось для него трагически. Бывший командарм-12 дал себя сфотографировать немецким пропагандистам, и листовки с его изображением вовсю использовались противником. В приказе № 270 (16 августа 41-го) его объявили изменником и осенью заочно приговорили к расстрелу.По возвращении из плена Понеделина обвинили в том, что он "нарушив военную присягу, изменил Родине, без сопротивления сдался в плен немцам". В августе 1950 года Понеделин был расстрелян.К Музыченко судьба и военные трибуналы были благосклоннее. Интересно, что он произвёл лестное впечатление на немцев. По возвращении из плена этот генерал успешно прошёл проверку, ушёл в отставку в 1947 году по состоянию здоровья и умер уже в 1970 году.Уманский котёл стал одной из крупнейших трагедий РККА в Великой Отечественной войне. Почему произошло так, а не иначе?Прежде всего 6-я и 12-я армии оказались заложниками общей ситуации на фронте. Пожалуй, в данном случае фатальным стало выгорание мехкорпусов – после того как давление на 1-ю танковую группу ослабло, немцы начали наносить ею страшные удары, которые долго никто не мог сдержать.Не следует забывать и о субъективных ошибках и провалах. Понеделину и Музыченко не хватало "сыгранности", а командующий Южным фронтом просто потерял нити управления сражением в самый ответственный момент. Надо, впрочем, отметить, что многие тактические решения и Понеделина, и Музыченко, и Ставки были вполне разумными. А солдаты 6-й и 12-й армий проявили море отваги и стойкости. Но война не экзамен, где всегда есть правильный ответ, и для того, чтобы его сдать, достаточно хорошо подготовиться.Противником РККА была мощнейшая армия своего времени. А серебряных медалей для проигравших на войне не дают.

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