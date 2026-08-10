https://ukraina.ru/20260810/prezidentu-ponravilas-ideya-tvorcheskoy-reabilitatsii-boytsov-svo-1082360612.html

Путин поддержал идею реабилитации бойцов СВО через творчество

Путин поддержал идею реабилитации бойцов СВО через творчество - 10.08.2026 Украина.ру

Путин поддержал идею реабилитации бойцов СВО через творчество

Очень хорошим предложением назвал президент России Владимир Путин использование творчества для реабилитации бойцов СВО. Об этом 10 августа сообщает РИА Новости

2026-08-10T16:25

2026-08-10T16:25

2026-08-10T16:33

новости

россия

бурятия

дальний восток

владимир путин

министерство культуры

украина.ру

ветераны

социальная политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0a/1082359128_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_dcda49a21838be1c5d3d8c7ef9585705.jpg

В ходе рабочей поездки в Бурятию глава государства встретился с урбанистами, которые занимаются развитием городов Дальнего Востока."По поводу реабилитации участников специальной военной операции через творчество - это очень хорошая идея, потому что ничего нет интереснее и более захватывающего, чем творчество", - сказал Путин.Он добавил, что творчество увлекает людей и помогает им забыться, благодаря чему уходят все травмы прошлого.Президент сообщил, что в Минкультуры есть план подобной работы.Ранее на эту тему: Путин уверен в успехе городов в Арктике, Донбассе, Новороссии – по всей странеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

бурятия

дальний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, бурятия, дальний восток, владимир путин, министерство культуры, украина.ру, ветераны, социальная политика