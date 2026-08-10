Путин поддержал идею реабилитации бойцов СВО через творчество - 10.08.2026 Украина.ру
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Путин поддержал идею реабилитации бойцов СВО через творчество
Путин поддержал идею реабилитации бойцов СВО через творчество - 10.08.2026 Украина.ру
Путин поддержал идею реабилитации бойцов СВО через творчество
Очень хорошим предложением назвал президент России Владимир Путин использование творчества для реабилитации бойцов СВО. Об этом 10 августа сообщает РИА Новости
2026-08-10T16:25
2026-08-10T16:33
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В ходе рабочей поездки в Бурятию глава государства встретился с урбанистами, которые занимаются развитием городов Дальнего Востока."По поводу реабилитации участников специальной военной операции через творчество - это очень хорошая идея, потому что ничего нет интереснее и более захватывающего, чем творчество", - сказал Путин.Он добавил, что творчество увлекает людей и помогает им забыться, благодаря чему уходят все травмы прошлого.Президент сообщил, что в Минкультуры есть план подобной работы.Ранее на эту тему: Путин уверен в успехе городов в Арктике, Донбассе, Новороссии – по всей странеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, бурятия, дальний восток, владимир путин, министерство культуры, украина.ру, ветераны, социальная политика
Новости, Россия, Бурятия, Дальний Восток, Владимир Путин, Министерство культуры, Украина.ру, ветераны, социальная политика

Путин поддержал идею реабилитации бойцов СВО через творчество

16:25 10.08.2026 (обновлено: 16:33 10.08.2026)
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Бурятию
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Бурятию - РИА Новости, 1920, 10.08.2026
© РИА Новости . POOL
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Очень хорошим предложением назвал президент России Владимир Путин использование творчества для реабилитации бойцов СВО. Об этом 10 августа сообщает РИА Новости
В ходе рабочей поездки в Бурятию глава государства встретился с урбанистами, которые занимаются развитием городов Дальнего Востока.
"По поводу реабилитации участников специальной военной операции через творчество - это очень хорошая идея, потому что ничего нет интереснее и более захватывающего, чем творчество", - сказал Путин.
Он добавил, что творчество увлекает людей и помогает им забыться, благодаря чему уходят все травмы прошлого.
Президент сообщил, что в Минкультуры есть план подобной работы.
Ранее на эту тему: Путин уверен в успехе городов в Арктике, Донбассе, Новороссии – по всей стране
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