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Путин уверен в успехе городов в Арктике, Донбассе, Новороссии – по всей стране

Путин уверен в успехе городов в Арктике, Донбассе, Новороссии – по всей стране - 10.08.2026 Украина.ру

Путин уверен в успехе городов в Арктике, Донбассе, Новороссии – по всей стране

В ходе поездки в Бурятию российский президент Владимир Путин встретился с ведущими представителями сферы планирования городской среды и пространственного развития, выразив уверенность в хороших перспективах обустройства городов страны. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба Кремля

2026-08-10T16:14

2026-08-10T16:14

2026-08-10T16:14

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Мероприятие состоялось в Бурятском государственном университете имени Доржи Банзарова в Улан-Удэ, где была организована выставка "Дальний Восток – от комфортной городской среды к мастер-плану". Обсуждались вопросы, связанные с градостроением и обустройством общественных пространств в российских регионах."Вы знаете, всем хорошо известно, я родился и вырос в Ленинграде. И помню, как поехал на соревнования, будучи ещё подростком, не буду называть город, в довольно большой город. И до этого почти не выезжал из Ленинграда. Я приехал в этот город, большой, вышел на привокзальную площадь и онемел. Я никогда не мог себе представить, что есть такие города. Вроде зданий много, а города-то нет, просто какая-то застройка более или менее хаотичная", - рассказал Путин.Он признался, что тогда не сразу осознал, в чём дело. "А дело в том, что я просто рос в Ленинграде, в центре города вырос, и всё, что было вокруг меня, я с детства прямо это наблюдал. И только позднее я осознал, насколько важна эта гармония, запечатлённая в камне. Она формирует образ мыслей человека, формирует его даже определённый культурный код. Вот насколько важна ваша работа", - пояснил глава государства.Он отметил работу по очень многим направлениям с точки зрения пространственного развития страны. Определён перечень из 2160 опорных населённых пунктов, в которых проживает 75% населения России. Для них подготовлена программа развития, призванная укрепить экономический, социальный и инфраструктурный каркас страны, чтобы принципиально повысить качество и стандарты жизни миллионов людей, поддержать желание молодёжи остаться в родном городе или посёлке, связать с ним своё будущее.По всем этим проектам и программам идёт активная планомерная работа, в жизнь претворяются перспективные инфраструктурные проекты, подчеркнул президент. При этом он отметил прямую заслугу специалистов строительного комплекса.Путин уверен, что "если не создавать креативных пространств, если не создавать условий для жизни людей, успеха не будет, люди будут приезжать сюда на время, и мы никогда не создадим здесь стабильную среду, где людям хотелось бы жить и воспитывать своих детей".Он ознакомился с ходом реализации мастер-планов в дальневосточных регионах. Преизднт считает, что в целом задачи решаются ритмично. Мастер-планы формируются и реализуются при непосредственном участии архитекторов, урбанистов, демографов, социологов, многих других специалистов. "Что крайне важно, в общественные обсуждения таких проектов, конечно, нужно шире привлекать граждан, но мы это и делаем, особенно это касается общественных пространств, - сказал глава государства. - Начали достаточно скромно, потом всё больше и больше". По его мнению, даже в больших населённых пунктах, где начальство в основном всё решает, возможно сориентироваться на мнение жителей. При этом Путин отметил, что "дворовые пространства, придворовые и так далее, тоже важны, и тоже неплохо бы с людьми посоветоваться" с учётом того, что "от этого, безусловно, зависит чувство сопричастности к проводимым преобразованиям, а значит, и доверие ко всем уровням власти"."Меняя и перестраивая города в соответствии с современными тенденциями с использованием информационных цифровых технологий, необходимо сохранять их самобытность, грамотно вписывать новые объекты в уже сложившиеся пространства, сберегать исторический облик российских городов и посёлков, их уникальность, восстанавливать и давать вторую жизнь объектам культурного наследия. Эта многоликая палитра разнообразия городов, регионов, без всякого сомнения, является нашим достоянием", - подчеркнул президент.Он указал на то, что в России много объектов, которые требуют особого внимания со стороны государства. "Убеждён, что вместе, единой командой мы сможем добиться максимальных результатов в обустройстве крупных и малых городов, сёл, посёлков, исторических поселений и здесь, на Дальнем Востоке, в Сибири, в Арктике, Донбассе, Новороссии – по всей стране", - заявил Путин.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, ленинград, россия, арктика, владимир путин, украина.ру, новороссия, донбасс, регионы, новые регионы, социальное государство, социальная политика, социальная инфраструктура