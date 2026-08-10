Украинцы предлагают призывать бездетных женщин - 10.08.2026 Украина.ру
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Украинцы предлагают призывать бездетных женщин
Украинцы предлагают призывать бездетных женщин - 10.08.2026 Украина.ру
Украинцы предлагают призывать бездетных женщин
На сайте Кабинета министров Украины появились сразу несколько петиций с предложением распространить воинскую обязанность на женщин, не имеющих детей
2026-08-10T15:41
2026-08-10T15:41
новости
украина
дмитрий ковалевич
кабинет министров
мобилизация
права женщин
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Авторы инициатив требуют уравнять мужчин и женщин в вопросах мобилизации, воинского учёта и подготовки к службе. "Каждый гражданин должен защищать государство, однако сейчас бремя службы возложено только на мужчин. Мобилизация женщин позволила бы увеличить ресурс и соблюсти принципы Конституции", — говорится в обращениях.Предлагается призывать бездетных украинок, а условия мобилизации сделать абсолютно равными — по возрасту, состоянию здоровья и военно-учётной специальности. Основания для отсрочки также не должны разделяться по полу. Одна из петиций требует обязательного воинского учёта всех женщин.Ранее военно-политический аналитик, полковник запаса Александр Тиханский заявлял, что в сложившихся условиях мобилизация женщин на Украине вполне реальна. По его словам, в предыдущие годы киевский режим создал для этого необходимую законодательную базу.О возможной мобилизации женщин – в материале Дмитрия Ковалевича "Уклонистки" вне закона. Что говорят на Украине о мобилизации женщин
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452
60
новости, украина, дмитрий ковалевич, кабинет министров, мобилизация, права женщин
Новости, Украина, Дмитрий Ковалевич, Кабинет министров, мобилизация, права женщин

Украинцы предлагают призывать бездетных женщин

15:41 10.08.2026
 
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© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Андрій Садовий
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На сайте Кабинета министров Украины появились сразу несколько петиций с предложением распространить воинскую обязанность на женщин, не имеющих детей
Авторы инициатив требуют уравнять мужчин и женщин в вопросах мобилизации, воинского учёта и подготовки к службе.
"Каждый гражданин должен защищать государство, однако сейчас бремя службы возложено только на мужчин. Мобилизация женщин позволила бы увеличить ресурс и соблюсти принципы Конституции", — говорится в обращениях.
Предлагается призывать бездетных украинок, а условия мобилизации сделать абсолютно равными — по возрасту, состоянию здоровья и военно-учётной специальности.
Основания для отсрочки также не должны разделяться по полу. Одна из петиций требует обязательного воинского учёта всех женщин.
Ранее военно-политический аналитик, полковник запаса Александр Тиханский заявлял, что в сложившихся условиях мобилизация женщин на Украине вполне реальна. По его словам, в предыдущие годы киевский режим создал для этого необходимую законодательную базу.
О возможной мобилизации женщин – в материале Дмитрия Ковалевича "Уклонистки" вне закона. Что говорят на Украине о мобилизации женщин
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