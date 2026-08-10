https://ukraina.ru/20260810/ukraintsy-predlagayut-prizyvat-bezdetnykh-zhenschin-1082357746.html
Украинцы предлагают призывать бездетных женщин
Украинцы предлагают призывать бездетных женщин - 10.08.2026 Украина.ру
Украинцы предлагают призывать бездетных женщин
На сайте Кабинета министров Украины появились сразу несколько петиций с предложением распространить воинскую обязанность на женщин, не имеющих детей
2026-08-10T15:41
2026-08-10T15:41
2026-08-10T15:41
новости
украина
дмитрий ковалевич
кабинет министров
мобилизация
права женщин
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Авторы инициатив требуют уравнять мужчин и женщин в вопросах мобилизации, воинского учёта и подготовки к службе. "Каждый гражданин должен защищать государство, однако сейчас бремя службы возложено только на мужчин. Мобилизация женщин позволила бы увеличить ресурс и соблюсти принципы Конституции", — говорится в обращениях.Предлагается призывать бездетных украинок, а условия мобилизации сделать абсолютно равными — по возрасту, состоянию здоровья и военно-учётной специальности. Основания для отсрочки также не должны разделяться по полу. Одна из петиций требует обязательного воинского учёта всех женщин.Ранее военно-политический аналитик, полковник запаса Александр Тиханский заявлял, что в сложившихся условиях мобилизация женщин на Украине вполне реальна. По его словам, в предыдущие годы киевский режим создал для этого необходимую законодательную базу.О возможной мобилизации женщин – в материале Дмитрия Ковалевича "Уклонистки" вне закона. Что говорят на Украине о мобилизации женщин
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, дмитрий ковалевич, кабинет министров, мобилизация, права женщин
Новости, Украина, Дмитрий Ковалевич, Кабинет министров, мобилизация, права женщин
Украинцы предлагают призывать бездетных женщин
На сайте Кабинета министров Украины появились сразу несколько петиций с предложением распространить воинскую обязанность на женщин, не имеющих детей
Авторы инициатив требуют уравнять мужчин и женщин в вопросах мобилизации, воинского учёта и подготовки к службе.
"Каждый гражданин должен защищать государство, однако сейчас бремя службы возложено только на мужчин. Мобилизация женщин позволила бы увеличить ресурс и соблюсти принципы Конституции", — говорится в обращениях.
Предлагается призывать бездетных украинок, а условия мобилизации сделать абсолютно равными — по возрасту, состоянию здоровья и военно-учётной специальности.
Основания для отсрочки также не должны разделяться по полу. Одна из петиций требует обязательного воинского учёта всех женщин.
Ранее военно-политический аналитик, полковник запаса Александр Тиханский заявлял, что в сложившихся условиях мобилизация женщин на Украине вполне реальна. По его словам, в предыдущие годы киевский режим создал для этого необходимую законодательную базу.