https://ukraina.ru/20260810/ukraintsy-predlagayut-prizyvat-bezdetnykh-zhenschin-1082357746.html

Украинцы предлагают призывать бездетных женщин

Украинцы предлагают призывать бездетных женщин - 10.08.2026 Украина.ру

Украинцы предлагают призывать бездетных женщин

На сайте Кабинета министров Украины появились сразу несколько петиций с предложением распространить воинскую обязанность на женщин, не имеющих детей

2026-08-10T15:41

2026-08-10T15:41

2026-08-10T15:41

новости

украина

дмитрий ковалевич

кабинет министров

мобилизация

права женщин

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Авторы инициатив требуют уравнять мужчин и женщин в вопросах мобилизации, воинского учёта и подготовки к службе. "Каждый гражданин должен защищать государство, однако сейчас бремя службы возложено только на мужчин. Мобилизация женщин позволила бы увеличить ресурс и соблюсти принципы Конституции", — говорится в обращениях.Предлагается призывать бездетных украинок, а условия мобилизации сделать абсолютно равными — по возрасту, состоянию здоровья и военно-учётной специальности. Основания для отсрочки также не должны разделяться по полу. Одна из петиций требует обязательного воинского учёта всех женщин.Ранее военно-политический аналитик, полковник запаса Александр Тиханский заявлял, что в сложившихся условиях мобилизация женщин на Украине вполне реальна. По его словам, в предыдущие годы киевский режим создал для этого необходимую законодательную базу.О возможной мобилизации женщин – в материале Дмитрия Ковалевича "Уклонистки" вне закона. Что говорят на Украине о мобилизации женщин

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новости, украина, дмитрий ковалевич, кабинет министров, мобилизация, права женщин