Мой Кучма. Я наблюдал полёт классического оборотня - 10.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260810/moy-kuchma-ya-nablyudal-polt-klassicheskogo-oborotnya-1082358229.html
Мой Кучма. Я наблюдал полёт классического оборотня
Мой Кучма. Я наблюдал полёт классического оборотня - 10.08.2026 Украина.ру
Мой Кучма. Я наблюдал полёт классического оборотня
Второй президент Украины Леонид Данилович Кучма 9 августа 2026 года отпраздновал 88 лет со дня рождения. Но вот парадокс: ни его, ни страну поздравлять не с чем, хотя он и был президентом 10 лет, два срока подряд, – больше остальных
2026-08-10T16:11
2026-08-10T16:14
украина
россия
сша
леонид кучма
леонид кравчук
виктор янукович
кпу
верховная рада
нато
весь скачко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0a/1082357897_0:151:748:572_1920x0_80_0_0_0ae2260fd6e75ece0e9e05233fa71a45.jpg
Когда Кучма в 2005 году ушёл с поста президента, то, по данным исследований Центра Разумкова, 45% украинцев считали, что он закончил своё президентство с позором. А 76% опрошенных были уверены, что в течение последних месяцев президентства он защищал только собственные интересы, а также интересы своего политического окружения.Но в 2020 году результаты опроса группы "Рейтинг" показали, что 20% украинцев считают Кучму лучшим президентом страны. К тому времени люди разобрались даже с "мальчиком-феноменом" 2019 года Владимиром Зеленским, который, как известно, победил, набрав более 73% голосов избирателей, но за год успел так накуролесить, что его назвали хорошим только 16%. Остальные четыре тогда ещё живые президенты Украины и рядом не валялись: первый и пятый президенты – Леонид Кравчук и Пётр Порошенко* набирали по 13%, четвёртого – предавшего всех Виктора Януковича, оценили лишь 9%. А порождение первого антиконституционного переворота в виде "оранжевой революции-2004", Виктор Ющенко, собрал всего 6% симпатиков.Кучма – единственный президент, чью инаугурацию я не видел лично: лежал в больнице с операцией на позвоночнике. Но уверен, что увидел бы то же самое, что и у остальных пяти глав, дорывавшихся к рулю Украины: смесь некоторого удивления и растерянности, удовлетворения и гордости, а потом – плохо скрываемых и нарастающих самодовольства, торжества и тщеславия.Ещ` бы! Кучма победил предшественника во втором туре, когда все были уверены, что предшественник – говорун-бездельник Леонид Кравчук – "сделает его одной левой". Но Кучма уже тогда стал на путь предательства: нащупал победные темы – защиту всего русского в Украине и связи с Россией, попёр на них к победе, а потом благополучно предал, отказавшись от прежних воззрений. С этого и начался его полёт оборотня: политика, переобувающегося в воздухе в зависимости от конъюнктуры момента.В 1999 году Кучма уже переизбирался не как кандидат юго-востока страна, а как ставленник запада и центра Украины, уже инфицированных национализмом. Если в 1994 году он побеждал "бандеровский национализм" Кравчука, то через 5 лет борол "реванш красной чумы" (Компартия Украины Петра Симоненко) и "пророссийские настроения" (общественное мнение Крыма и Новороссии).Кучма действительно создал Украину как более-менее суверенное государство – олигархическую республику, со своей экономикой и зачатками самостоятельной политики. В ней он был верховным арбитром во всех трясущих страну распрях и разруливал любой конфликт.Но и Кучма точно соответствует украинской политической формуле глав государства: каждый следующий президент Украины – хуже предыдущего. Так и Кучма. Он мог бы запомниться чем-то приличным, как и Украина. Но уйти в небытие и в историю они могут вместе, в прямом и переносном смыслах – уже в ближайшие пару лет. Он – на небеса или в преисподнюю, она – на свалку истории за ненадобностью. Потому что Кучма допустил первый упомянутый выше антиконституционный переворот на Украине, надеясь таким образом продлить свою власть. Но всё закончилось крахом – сваливанием Украины в мнимую "евроинтеграцию", которая и ведёт сегодня Украину по пути войны с Россией в пропасть.Кучма – "мой" президент. В том смысле, что как журналист я наблюдал его политическую карьеру с тех первых дней, когда в 1990 году он был избран в Верховную Раду (тогда ещё Верховный Совет) УССР, стал там одним из теневых лидеров "красных директоров" – руководителей советских заводов-гигантов, которые мучительно агонизировали в поисках путей выживания в новых условиях. Это было начало. И страны, и удивительной группы суровых мужчин в плохо сидевших на них добротных дорогих костюмах. Они точно не знали, что им делать в стенах Верховного Совета, неуклонно превращающегося в парламентскую говорильню Верховной Рады. И потому они держались особняком, а по утрам их сопровождал такой перегар, что и похмеляться не надо было, можно было рядом постоять и подышать. Могучие были люди! А вождём у них был Кучма, у которого, говорят, среди прочих была и кличка "Лёха-стакан", потому что после всех церемоний с протокольными рюмочками он любил продолжить в обнимку с гранёным…В 1992 году, устав от бесплодных метаний Кравчука, они выдвинули в премьер-министры страны именно Кучму, члена ЦК КПУ, делегата союзных съездов КПСС, от которой он лёгко отрекся, и главу ядерного щита СССР – Днепропетровского завода "Южмаш". И он, отвечая на вопросы депутатов, сформулировал политическое кредо этих могущественных, но потерянных людей: "Скажите мне, что строить, и я вам построю".Он и начал строить, чувствуя что-то, но не зная, что. Интуитивно провозгласил экономические реформы и, как тогда модно было по подсказкам Запада, сознательно сделал их сердцевиной приватизацию, закончившуюся "приватизацией" и созданием олигархических группировок по регионам и отраслям. Всё лакомое и ценное из госимущества за бесценок оказалось в руках так называемых олигархов. А об его реформировании люди стали говорить: "Кучма стал на путь экономических реформ и крепко на нём стоит". Так и было: ни туда, ни сюда, особенно для простых людей. Но страна была собрана воедино и стала напоминать подобие государства.Я сопровождал визит Кучмы в Россию к Борису Ельцину. Они встретились, Ельцин не сдержал раздражениz: "Когда вы были заместителем, то были сговорчивее. А сейчас…". И Кучма ответил: "Но сейчас я – президент…".Точки над "i" начали расставляться и закончились написанием в 2003 году книги Кучмы "Украина – не Россия". Другой парадокс Кучмы: разрывать Россию и Украину ему помогали из Москвы, ибо книга была издана впервые в Москве, на русском языке. И в ней было сказано: "Среди русских я чаще, чем среди украинцев, встречал людей, тяготившихся своим делом и потому делавших его плохо. Не от неумения делать хорошо, а от отвращения". Русские больше живут "по понятиям", тогда как украинцы в массе своей предпочитают закон и порядок".Осознанный неонацизм проглядывал уже тогда: "Если Хмельницкий (Богдан, гетман, который провел Украину в Россию – Ред.) — символ преемственности украинской государственности от Киевской Руси до наших дней, то Мазепа (Иван, гетман, который предал царя Петра I и хотел увести Украину из России. – Ред.) олицетворяет для нас Альтернативу. В глазах многих он уравновешивает Хмельницкого, исправляет крен. Отношение к Мазепе как предателю в наши дни — это анахронизм. Это может свидетельствовать о некоторой душевной незрелости".Вот и "зреет" Украина, кренясь к земле и умиряя в крови братоубийственной войны с Россией, которой Кучма поспособствовал всем своим увядающим авторитетом, когда в 2015-2018 и 2019-2020 годах поддерживал обман "минских соглашений", который и стал обманкой-прелюдией кровавой войны.Кучма в который раз предал былые идеалы и взгляды, потому что зять – олигарх Виктор Пинчук, сначала вскормленный им с рук, а потом переметнувшийся к Джорджу Соросу и семейству Клинтонов в США, толкал его на Запад – в НАТО и Евросоюз.Кучма всей своей деятельностью изобрел и утвердил на практике термин ­ многовекторность. Его мотало в симпатиях и выборе пути, как флюгер на ветру. В 1997 году он подписал Большой Договор с Россией о вечной дружбе, но параллельно подмахнул Хартию об особом партнерстве Украины с НАТО. А в 2002-м была провозглашена стратегическая цель Украины — вступление в НАТО. Тогдашний генсек НАТО лорд Робертсон, кстати, тогдашнего премьера Украины Виктора Януковича называл "лучшим украинским натовцем". И это о многом могло сказать людям в Украине и в России. Но не сказало. И молодой президент России Владимир Путин сначала нормально относился к Кучме:Точно так же мотало Кучму и в отношении свободы слова и журналистов. Он начинал поборником этой свободы. Однако скандал с убийством журналиста Гии Гонгадзе в 2000 году во многим стоил Кучме не так власти, как репутации и политического будущего. Он вряд ли приказывал убивать Гию, но все знали и понимали, что он злопамятен и терпеть не может слова "нет".И со мной он то ссорился, то норовил выпить мировую. Например, в 1996 году он со словами "Нафиг с пляжа!" закрыл одну из независимых телепрограмм, в которой я работал. А после 1999-го забрал аккредитацию на свои мероприятия. Потому что я ему рассказал, что хочу, чтобы в Украине президенты сменялись на выборах, а не путём манипуляций, и потому под лацканом пиджака ношу значок его соперника-коммуниста Симоненко и показываю его охране резиденции на Банковой.Он, похоже, что-то воспринял на свой счёт. Но это не помешало ему выпивать со мной в память об отце Данииле Кучме, могилу которого в 1996-м нашли следопыты в Новгородской области. Подносил он журналистам водочки и за помощь в отстаивании интересов Павла Лазаренко, премьера Украины, которого в 1997 году требовали снять США за то, что он не спешил отдавать им украинскую собственность, а подгребал её под себя. Особенно ярился тогда вице-президент США Эл Гор, а мы, журналисты, его поставили на место. И Кучма сначала цикал на нас, а потом благодарил за помощь.Сегодня у Кучмы – очень солидный возраст. Он уже 22 года живёт после президентства. Больше него "мучился" разве что почивший в Бозе в 2022-м Кравчук ­ – 26 лет. Кучма, который, по слухам, живёт на Лазурном Берегу во Франции, может его догнать, но мне вряд ли предоставится возможность повторить свой ответ. Он меня всё время спрашивал:– Вовка, что ты всё время обо мне плохо пишешь, клюёшь меня?– А вы сделайте что-нибудь хорошее для Украины, я через "не могу" напишу об этом, – спокойно и нагло дерзил я……Так мы, наверное, и расстанемся – не появится у меня возможность написать что-то хорошее о Кучме. По указанной причине: Украина если и сохранится, то вопреки Кучме…* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризмуВладимир Зеленский медленно, но верно теряет доверие украинцев. Подробнее - в материале Вышел из доверия: новая проблема Зеленского
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20260518/bolshoy-skachok-kak-zapad-iz-prezidenta-kuchmy-sdelal-prestupnika-chtoby-otorvat-ukrainu-ot-rossii-1079126037.html
https://ukraina.ru/20260226/1076103556.html
https://ukraina.ru/20251103/minsk-3-po-ukrainski-kak-kuchma-i-pinchuk-gotovyat-dlya-zelenskogo-stsenariy-pochtnogo-ukhoda-1071079679.html
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0a/1082357897_0:81:748:642_1920x0_80_0_0_c0dc0cdcfd78c593ee7e63c24d6b0748.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, сша, леонид кучма, леонид кравчук, виктор янукович, кпу, верховная рада, нато, весь скачко, владимир скачко, мнения, украина.ру
Украина, Россия, США, Леонид Кучма, Леонид Кравчук, Виктор Янукович, КПУ, Верховная Рада, НАТО, весь Скачко, Владимир Скачко, Мнения, Украина.ру

Мой Кучма. Я наблюдал полёт классического оборотня

16:11 10.08.2026 (обновлено: 16:14 10.08.2026)
 
© Фото : kharkov-news.ru
- РИА Новости, 1920, 10.08.2026
© Фото : kharkov-news.ru
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
Второй президент Украины Леонид Данилович Кучма 9 августа 2026 года отпраздновал 88 лет со дня рождения. Но вот парадокс: ни его, ни страну поздравлять не с чем, хотя он и был президентом 10 лет, два срока подряд, – больше остальных
Когда Кучма в 2005 году ушёл с поста президента, то, по данным исследований Центра Разумкова, 45% украинцев считали, что он закончил своё президентство с позором. А 76% опрошенных были уверены, что в течение последних месяцев президентства он защищал только собственные интересы, а также интересы своего политического окружения.
Но в 2020 году результаты опроса группы "Рейтинг" показали, что 20% украинцев считают Кучму лучшим президентом страны. К тому времени люди разобрались даже с "мальчиком-феноменом" 2019 года Владимиром Зеленским, который, как известно, победил, набрав более 73% голосов избирателей, но за год успел так накуролесить, что его назвали хорошим только 16%.
Остальные четыре тогда ещё живые президенты Украины и рядом не валялись: первый и пятый президенты – Леонид Кравчук и Пётр Порошенко* набирали по 13%, четвёртого – предавшего всех Виктора Януковича, оценили лишь 9%. А порождение первого антиконституционного переворота в виде "оранжевой революции-2004", Виктор Ющенко, собрал всего 6% симпатиков.
Кучма – единственный президент, чью инаугурацию я не видел лично: лежал в больнице с операцией на позвоночнике. Но уверен, что увидел бы то же самое, что и у остальных пяти глав, дорывавшихся к рулю Украины: смесь некоторого удивления и растерянности, удовлетворения и гордости, а потом – плохо скрываемых и нарастающих самодовольства, торжества и тщеславия.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Ещ` бы! Кучма победил предшественника во втором туре, когда все были уверены, что предшественник – говорун-бездельник Леонид Кравчук – "сделает его одной левой". Но Кучма уже тогда стал на путь предательства: нащупал победные темы – защиту всего русского в Украине и связи с Россией, попёр на них к победе, а потом благополучно предал, отказавшись от прежних воззрений.
С этого и начался его полёт оборотня: политика, переобувающегося в воздухе в зависимости от конъюнктуры момента.
В 1999 году Кучма уже переизбирался не как кандидат юго-востока страна, а как ставленник запада и центра Украины, уже инфицированных национализмом. Если в 1994 году он побеждал "бандеровский национализм" Кравчука, то через 5 лет борол "реванш красной чумы" (Компартия Украины Петра Симоненко) и "пророссийские настроения" (общественное мнение Крыма и Новороссии).
Кучма действительно создал Украину как более-менее суверенное государство – олигархическую республику, со своей экономикой и зачатками самостоятельной политики. В ней он был верховным арбитром во всех трясущих страну распрях и разруливал любой конфликт.
Но и Кучма точно соответствует украинской политической формуле глав государства: каждый следующий президент Украины – хуже предыдущего. Так и Кучма. Он мог бы запомниться чем-то приличным, как и Украина. Но уйти в небытие и в историю они могут вместе, в прямом и переносном смыслах – уже в ближайшие пару лет.
Он – на небеса или в преисподнюю, она – на свалку истории за ненадобностью. Потому что Кучма допустил первый упомянутый выше антиконституционный переворот на Украине, надеясь таким образом продлить свою власть. Но всё закончилось крахом – сваливанием Украины в мнимую "евроинтеграцию", которая и ведёт сегодня Украину по пути войны с Россией в пропасть.
18 мая, 21:56
"Большой скачок". Как Запад из президента Кучмы сделал преступника, чтобы оторвать Украину от РоссииЖурналисты Владимир Скачко и Захар Виноградов о скрытых мотивах и тайнах украинской власти
Кучма – "мой" президент. В том смысле, что как журналист я наблюдал его политическую карьеру с тех первых дней, когда в 1990 году он был избран в Верховную Раду (тогда ещё Верховный Совет) УССР, стал там одним из теневых лидеров "красных директоров" – руководителей советских заводов-гигантов, которые мучительно агонизировали в поисках путей выживания в новых условиях.
Это было начало. И страны, и удивительной группы суровых мужчин в плохо сидевших на них добротных дорогих костюмах. Они точно не знали, что им делать в стенах Верховного Совета, неуклонно превращающегося в парламентскую говорильню Верховной Рады. И потому они держались особняком, а по утрам их сопровождал такой перегар, что и похмеляться не надо было, можно было рядом постоять и подышать.
Могучие были люди! А вождём у них был Кучма, у которого, говорят, среди прочих была и кличка "Лёха-стакан", потому что после всех церемоний с протокольными рюмочками он любил продолжить в обнимку с гранёным…
В 1992 году, устав от бесплодных метаний Кравчука, они выдвинули в премьер-министры страны именно Кучму, члена ЦК КПУ, делегата союзных съездов КПСС, от которой он лёгко отрекся, и главу ядерного щита СССР – Днепропетровского завода "Южмаш". И он, отвечая на вопросы депутатов, сформулировал политическое кредо этих могущественных, но потерянных людей: "Скажите мне, что строить, и я вам построю".
Он и начал строить, чувствуя что-то, но не зная, что. Интуитивно провозгласил экономические реформы и, как тогда модно было по подсказкам Запада, сознательно сделал их сердцевиной приватизацию, закончившуюся "приватизацией" и созданием олигархических группировок по регионам и отраслям.
Всё лакомое и ценное из госимущества за бесценок оказалось в руках так называемых олигархов. А об его реформировании люди стали говорить: "Кучма стал на путь экономических реформ и крепко на нём стоит". Так и было: ни туда, ни сюда, особенно для простых людей. Но страна была собрана воедино и стала напоминать подобие государства.
Хрыстя Фриланд - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
26 февраля, 18:26
Экс-вице-премьер Канады рассказала интересное о КучмеБывшая вице-премьер Канады Хриятя Фриланд рассказала несколько интересных подробностей о Леониде Кучме - видном советском хозяйственнике, впоследствии президенте Украины. Об этом 26 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру
Я сопровождал визит Кучмы в Россию к Борису Ельцину. Они встретились, Ельцин не сдержал раздражениz: "Когда вы были заместителем, то были сговорчивее. А сейчас…". И Кучма ответил: "Но сейчас я – президент…".
Точки над "i" начали расставляться и закончились написанием в 2003 году книги Кучмы "Украина – не Россия". Другой парадокс Кучмы: разрывать Россию и Украину ему помогали из Москвы, ибо книга была издана впервые в Москве, на русском языке. И в ней было сказано: "Среди русских я чаще, чем среди украинцев, встречал людей, тяготившихся своим делом и потому делавших его плохо. Не от неумения делать хорошо, а от отвращения". Русские больше живут "по понятиям", тогда как украинцы в массе своей предпочитают закон и порядок".
Осознанный неонацизм проглядывал уже тогда: "Если Хмельницкий (Богдан, гетман, который провел Украину в Россию – Ред.) — символ преемственности украинской государственности от Киевской Руси до наших дней, то Мазепа (Иван, гетман, который предал царя Петра I и хотел увести Украину из России. – Ред.) олицетворяет для нас Альтернативу. В глазах многих он уравновешивает Хмельницкого, исправляет крен. Отношение к Мазепе как предателю в наши дни — это анахронизм. Это может свидетельствовать о некоторой душевной незрелости".
Вот и "зреет" Украина, кренясь к земле и умиряя в крови братоубийственной войны с Россией, которой Кучма поспособствовал всем своим увядающим авторитетом, когда в 2015-2018 и 2019-2020 годах поддерживал обман "минских соглашений", который и стал обманкой-прелюдией кровавой войны.
Кучма в который раз предал былые идеалы и взгляды, потому что зять – олигарх Виктор Пинчук, сначала вскормленный им с рук, а потом переметнувшийся к Джорджу Соросу и семейству Клинтонов в США, толкал его на Запад – в НАТО и Евросоюз.
Кучма всей своей деятельностью изобрел и утвердил на практике термин ­ многовекторность. Его мотало в симпатиях и выборе пути, как флюгер на ветру. В 1997 году он подписал Большой Договор с Россией о вечной дружбе, но параллельно подмахнул Хартию об особом партнерстве Украины с НАТО.
А в 2002-м была провозглашена стратегическая цель Украины — вступление в НАТО. Тогдашний генсек НАТО лорд Робертсон, кстати, тогдашнего премьера Украины Виктора Януковича называл "лучшим украинским натовцем". И это о многом могло сказать людям в Украине и в России. Но не сказало. И молодой президент России Владимир Путин сначала нормально относился к Кучме:
© Фото : kremlin.ru
- РИА Новости, 1920, 10.08.2026
© Фото : kremlin.ru
Точно так же мотало Кучму и в отношении свободы слова и журналистов. Он начинал поборником этой свободы. Однако скандал с убийством журналиста Гии Гонгадзе в 2000 году во многим стоил Кучме не так власти, как репутации и политического будущего. Он вряд ли приказывал убивать Гию, но все знали и понимали, что он злопамятен и терпеть не может слова "нет".
И со мной он то ссорился, то норовил выпить мировую. Например, в 1996 году он со словами "Нафиг с пляжа!" закрыл одну из независимых телепрограмм, в которой я работал. А после 1999-го забрал аккредитацию на свои мероприятия. Потому что я ему рассказал, что хочу, чтобы в Украине президенты сменялись на выборах, а не путём манипуляций, и потому под лацканом пиджака ношу значок его соперника-коммуниста Симоненко и показываю его охране резиденции на Банковой.
Он, похоже, что-то воспринял на свой счёт. Но это не помешало ему выпивать со мной в память об отце Данииле Кучме, могилу которого в 1996-м нашли следопыты в Новгородской области. Подносил он журналистам водочки и за помощь в отстаивании интересов Павла Лазаренко, премьера Украины, которого в 1997 году требовали снять США за то, что он не спешил отдавать им украинскую собственность, а подгребал её под себя. Особенно ярился тогда вице-президент США Эл Гор, а мы, журналисты, его поставили на место. И Кучма сначала цикал на нас, а потом благодарил за помощь.
- РИА Новости, 1920, 03.11.2025
3 ноября 2025, 11:56
Минск-3 по-украински: Как Кучма и Пинчук готовят для Зеленского сценарий "почётного ухода"Второй президент Украины и автор книги "Украина - не Россия" Леонид Кучма внезапно появился в публичном пространстве и дал огромное интервью британской ВВС под названием "Проиграть мы не можем ни в коем случае". Что, уже намекает, кто инициатор всплытия Кучмы, и кто писал тезисы для его интервью о войне и мире, а также о будущем Зеленского.
Сегодня у Кучмы – очень солидный возраст. Он уже 22 года живёт после президентства. Больше него "мучился" разве что почивший в Бозе в 2022-м Кравчук ­ – 26 лет. Кучма, который, по слухам, живёт на Лазурном Берегу во Франции, может его догнать, но мне вряд ли предоставится возможность повторить свой ответ.
Он меня всё время спрашивал:
– Вовка, что ты всё время обо мне плохо пишешь, клюёшь меня?
– А вы сделайте что-нибудь хорошее для Украины, я через "не могу" напишу об этом, – спокойно и нагло дерзил я…
…Так мы, наверное, и расстанемся – не появится у меня возможность написать что-то хорошее о Кучме. По указанной причине: Украина если и сохранится, то вопреки Кучме…
* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
Владимир Зеленский медленно, но верно теряет доверие украинцев. Подробнее - в материале Вышел из доверия: новая проблема Зеленского
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаРоссияСШАЛеонид КучмаЛеонид КравчукВиктор ЯнуковичКПУВерховная РадаНАТОвесь СкачкоВладимир СкачкоМненияУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:36Российские войска приближаются к Славянско-Краматорской агломерации
21:27ФБР застрелила сотрудника Пентагона, шпионившего для Киева и Москвы
21:08Обломки дрона нашли у пляжа провинции Дюздже в Турции. Главные новости к этому часу
20:42Боевики ВСУ умоляют журналистов не писать о провалах ПВО
20:30Под Одессой разбился самолёт Воздушных сил Украины
20:05Нащупать красные линии Москвы. Почему Вучич позвал Зеленского в Белград и что ему за это будет
19:59Боевик украинского "Кракена"* связан с мошенническими колл-центрами в Днепропетровске и убийством на Бали
19:45Инфляция на Украине растёт, гривна падает
19:30Герман Садулаев: Россия найдет способ обнулить главное оружие Украины, которое дает ей 100 очков форы
18:58"Достаточно одного звонка из Вашингтона": сенатор рассказал о перспективах внешнего управления Украиной
18:3310 августа 2026 года, вечерний эфир
18:29Украина должна признать геноцид поляков ради вступления в ЕС - спикер парламента Польши
18:23Носович: Прибалты не меняют своего выбора, но стараются "отползать" от войны с Россией
18:14Аварийное отключение света произошло в Геленджике и Новороссийске
18:00Атака на Нижнекамск, новый "удар" НАБУ по Зеленскому, мобилизация женщин на Украине. Итоги 10 августа
17:53Зеленский набирает в ТЦК бывших заключенных: Ионов про кадровый голод в ВСУ
17:50Сгорит всё. Украина ввязалась в войну, которой не выдержит
17:49Коломойский* – это Коломойский*, а синагога – это синагога. Синагога вне политики, она для Бога
17:43Губернатор Севастополя заслушал доклады о пожаре на "Инжире"
17:04Ионов о новом подходе к беженцам с Украины: Европа превращает украинцев в "пушечное мясо"
Лента новостейМолния