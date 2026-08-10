https://ukraina.ru/20260810/moy-kuchma-ya-nablyudal-polt-klassicheskogo-oborotnya-1082358229.html

Мой Кучма. Я наблюдал полёт классического оборотня

Мой Кучма. Я наблюдал полёт классического оборотня - 10.08.2026 Украина.ру

Мой Кучма. Я наблюдал полёт классического оборотня

Второй президент Украины Леонид Данилович Кучма 9 августа 2026 года отпраздновал 88 лет со дня рождения. Но вот парадокс: ни его, ни страну поздравлять не с чем, хотя он и был президентом 10 лет, два срока подряд, – больше остальных

2026-08-10T16:11

2026-08-10T16:11

2026-08-10T16:14

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Когда Кучма в 2005 году ушёл с поста президента, то, по данным исследований Центра Разумкова, 45% украинцев считали, что он закончил своё президентство с позором. А 76% опрошенных были уверены, что в течение последних месяцев президентства он защищал только собственные интересы, а также интересы своего политического окружения.Но в 2020 году результаты опроса группы "Рейтинг" показали, что 20% украинцев считают Кучму лучшим президентом страны. К тому времени люди разобрались даже с "мальчиком-феноменом" 2019 года Владимиром Зеленским, который, как известно, победил, набрав более 73% голосов избирателей, но за год успел так накуролесить, что его назвали хорошим только 16%. Остальные четыре тогда ещё живые президенты Украины и рядом не валялись: первый и пятый президенты – Леонид Кравчук и Пётр Порошенко* набирали по 13%, четвёртого – предавшего всех Виктора Януковича, оценили лишь 9%. А порождение первого антиконституционного переворота в виде "оранжевой революции-2004", Виктор Ющенко, собрал всего 6% симпатиков.Кучма – единственный президент, чью инаугурацию я не видел лично: лежал в больнице с операцией на позвоночнике. Но уверен, что увидел бы то же самое, что и у остальных пяти глав, дорывавшихся к рулю Украины: смесь некоторого удивления и растерянности, удовлетворения и гордости, а потом – плохо скрываемых и нарастающих самодовольства, торжества и тщеславия.Ещ` бы! Кучма победил предшественника во втором туре, когда все были уверены, что предшественник – говорун-бездельник Леонид Кравчук – "сделает его одной левой". Но Кучма уже тогда стал на путь предательства: нащупал победные темы – защиту всего русского в Украине и связи с Россией, попёр на них к победе, а потом благополучно предал, отказавшись от прежних воззрений. С этого и начался его полёт оборотня: политика, переобувающегося в воздухе в зависимости от конъюнктуры момента.В 1999 году Кучма уже переизбирался не как кандидат юго-востока страна, а как ставленник запада и центра Украины, уже инфицированных национализмом. Если в 1994 году он побеждал "бандеровский национализм" Кравчука, то через 5 лет борол "реванш красной чумы" (Компартия Украины Петра Симоненко) и "пророссийские настроения" (общественное мнение Крыма и Новороссии).Кучма действительно создал Украину как более-менее суверенное государство – олигархическую республику, со своей экономикой и зачатками самостоятельной политики. В ней он был верховным арбитром во всех трясущих страну распрях и разруливал любой конфликт.Но и Кучма точно соответствует украинской политической формуле глав государства: каждый следующий президент Украины – хуже предыдущего. Так и Кучма. Он мог бы запомниться чем-то приличным, как и Украина. Но уйти в небытие и в историю они могут вместе, в прямом и переносном смыслах – уже в ближайшие пару лет. Он – на небеса или в преисподнюю, она – на свалку истории за ненадобностью. Потому что Кучма допустил первый упомянутый выше антиконституционный переворот на Украине, надеясь таким образом продлить свою власть. Но всё закончилось крахом – сваливанием Украины в мнимую "евроинтеграцию", которая и ведёт сегодня Украину по пути войны с Россией в пропасть.Кучма – "мой" президент. В том смысле, что как журналист я наблюдал его политическую карьеру с тех первых дней, когда в 1990 году он был избран в Верховную Раду (тогда ещё Верховный Совет) УССР, стал там одним из теневых лидеров "красных директоров" – руководителей советских заводов-гигантов, которые мучительно агонизировали в поисках путей выживания в новых условиях. Это было начало. И страны, и удивительной группы суровых мужчин в плохо сидевших на них добротных дорогих костюмах. Они точно не знали, что им делать в стенах Верховного Совета, неуклонно превращающегося в парламентскую говорильню Верховной Рады. И потому они держались особняком, а по утрам их сопровождал такой перегар, что и похмеляться не надо было, можно было рядом постоять и подышать. Могучие были люди! А вождём у них был Кучма, у которого, говорят, среди прочих была и кличка "Лёха-стакан", потому что после всех церемоний с протокольными рюмочками он любил продолжить в обнимку с гранёным…В 1992 году, устав от бесплодных метаний Кравчука, они выдвинули в премьер-министры страны именно Кучму, члена ЦК КПУ, делегата союзных съездов КПСС, от которой он лёгко отрекся, и главу ядерного щита СССР – Днепропетровского завода "Южмаш". И он, отвечая на вопросы депутатов, сформулировал политическое кредо этих могущественных, но потерянных людей: "Скажите мне, что строить, и я вам построю".Он и начал строить, чувствуя что-то, но не зная, что. Интуитивно провозгласил экономические реформы и, как тогда модно было по подсказкам Запада, сознательно сделал их сердцевиной приватизацию, закончившуюся "приватизацией" и созданием олигархических группировок по регионам и отраслям. Всё лакомое и ценное из госимущества за бесценок оказалось в руках так называемых олигархов. А об его реформировании люди стали говорить: "Кучма стал на путь экономических реформ и крепко на нём стоит". Так и было: ни туда, ни сюда, особенно для простых людей. Но страна была собрана воедино и стала напоминать подобие государства.Я сопровождал визит Кучмы в Россию к Борису Ельцину. Они встретились, Ельцин не сдержал раздражениz: "Когда вы были заместителем, то были сговорчивее. А сейчас…". И Кучма ответил: "Но сейчас я – президент…".Точки над "i" начали расставляться и закончились написанием в 2003 году книги Кучмы "Украина – не Россия". Другой парадокс Кучмы: разрывать Россию и Украину ему помогали из Москвы, ибо книга была издана впервые в Москве, на русском языке. И в ней было сказано: "Среди русских я чаще, чем среди украинцев, встречал людей, тяготившихся своим делом и потому делавших его плохо. Не от неумения делать хорошо, а от отвращения". Русские больше живут "по понятиям", тогда как украинцы в массе своей предпочитают закон и порядок".Осознанный неонацизм проглядывал уже тогда: "Если Хмельницкий (Богдан, гетман, который провел Украину в Россию – Ред.) — символ преемственности украинской государственности от Киевской Руси до наших дней, то Мазепа (Иван, гетман, который предал царя Петра I и хотел увести Украину из России. – Ред.) олицетворяет для нас Альтернативу. В глазах многих он уравновешивает Хмельницкого, исправляет крен. Отношение к Мазепе как предателю в наши дни — это анахронизм. Это может свидетельствовать о некоторой душевной незрелости".Вот и "зреет" Украина, кренясь к земле и умиряя в крови братоубийственной войны с Россией, которой Кучма поспособствовал всем своим увядающим авторитетом, когда в 2015-2018 и 2019-2020 годах поддерживал обман "минских соглашений", который и стал обманкой-прелюдией кровавой войны.Кучма в который раз предал былые идеалы и взгляды, потому что зять – олигарх Виктор Пинчук, сначала вскормленный им с рук, а потом переметнувшийся к Джорджу Соросу и семейству Клинтонов в США, толкал его на Запад – в НАТО и Евросоюз.Кучма всей своей деятельностью изобрел и утвердил на практике термин ­ многовекторность. Его мотало в симпатиях и выборе пути, как флюгер на ветру. В 1997 году он подписал Большой Договор с Россией о вечной дружбе, но параллельно подмахнул Хартию об особом партнерстве Украины с НАТО. А в 2002-м была провозглашена стратегическая цель Украины — вступление в НАТО. Тогдашний генсек НАТО лорд Робертсон, кстати, тогдашнего премьера Украины Виктора Януковича называл "лучшим украинским натовцем". И это о многом могло сказать людям в Украине и в России. Но не сказало. И молодой президент России Владимир Путин сначала нормально относился к Кучме:Точно так же мотало Кучму и в отношении свободы слова и журналистов. Он начинал поборником этой свободы. Однако скандал с убийством журналиста Гии Гонгадзе в 2000 году во многим стоил Кучме не так власти, как репутации и политического будущего. Он вряд ли приказывал убивать Гию, но все знали и понимали, что он злопамятен и терпеть не может слова "нет".И со мной он то ссорился, то норовил выпить мировую. Например, в 1996 году он со словами "Нафиг с пляжа!" закрыл одну из независимых телепрограмм, в которой я работал. А после 1999-го забрал аккредитацию на свои мероприятия. Потому что я ему рассказал, что хочу, чтобы в Украине президенты сменялись на выборах, а не путём манипуляций, и потому под лацканом пиджака ношу значок его соперника-коммуниста Симоненко и показываю его охране резиденции на Банковой.Он, похоже, что-то воспринял на свой счёт. Но это не помешало ему выпивать со мной в память об отце Данииле Кучме, могилу которого в 1996-м нашли следопыты в Новгородской области. Подносил он журналистам водочки и за помощь в отстаивании интересов Павла Лазаренко, премьера Украины, которого в 1997 году требовали снять США за то, что он не спешил отдавать им украинскую собственность, а подгребал её под себя. Особенно ярился тогда вице-президент США Эл Гор, а мы, журналисты, его поставили на место. И Кучма сначала цикал на нас, а потом благодарил за помощь.Сегодня у Кучмы – очень солидный возраст. Он уже 22 года живёт после президентства. Больше него "мучился" разве что почивший в Бозе в 2022-м Кравчук ­ – 26 лет. Кучма, который, по слухам, живёт на Лазурном Берегу во Франции, может его догнать, но мне вряд ли предоставится возможность повторить свой ответ. Он меня всё время спрашивал:– Вовка, что ты всё время обо мне плохо пишешь, клюёшь меня?– А вы сделайте что-нибудь хорошее для Украины, я через "не могу" напишу об этом, – спокойно и нагло дерзил я……Так мы, наверное, и расстанемся – не появится у меня возможность написать что-то хорошее о Кучме. По указанной причине: Украина если и сохранится, то вопреки Кучме…* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризмуВладимир Зеленский медленно, но верно теряет доверие украинцев. Подробнее - в материале Вышел из доверия: новая проблема Зеленского

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20260518/bolshoy-skachok-kak-zapad-iz-prezidenta-kuchmy-sdelal-prestupnika-chtoby-otorvat-ukrainu-ot-rossii-1079126037.html

https://ukraina.ru/20260226/1076103556.html

https://ukraina.ru/20251103/minsk-3-po-ukrainski-kak-kuchma-i-pinchuk-gotovyat-dlya-zelenskogo-stsenariy-pochtnogo-ukhoda-1071079679.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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