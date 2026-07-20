"У элит возникла опасная иллюзия": готова ли Европа к большой войне — ответ Лукьянова - 20.07.2026 Украина.ру
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"У элит возникла опасная иллюзия": готова ли Европа к большой войне — ответ Лукьянова
"У элит возникла опасная иллюзия": готова ли Европа к большой войне — ответ Лукьянова - 20.07.2026 Украина.ру
"У элит возникла опасная иллюзия": готова ли Европа к большой войне — ответ Лукьянова
Население Германии, Франции и Польши не хочет идти на фронт, но у европейских элит возникла иллюзия, что можно победить Россию за счёт военной промышленности и Украины. Этот психологический сдвиг — серьёзная угроза. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума "Совета по внешней и оборонной политике" Федор Лукьянов
2026-07-20T05:00
2026-07-20T05:00
новости
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федор лукьянов
мир без границ
будет ли война с нато
будет ли война
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Отвечая на вопрос о готовности европейцев к большой войне, Лукьянов заявил, что население не собирается идти на фронт. Европейские начальники прекрасно понимают, что население Германии, Франции или Польши идти на фронт и не думает — это вообще не обсуждается, пояснил эксперт.По словам Лукьянова, у европейцев возникла опасная иллюзия. "У них возникла иллюзия, что можно обойтись и без прямого участия своих граждан в боевых действиях с Россией. Если максимально раскрутить военную промышленность и задействовать Украину как живую силу, в современной войне можно побеждать за счет количества "железа", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что этот психологический элемент — серьёзная угроза. "Этот психологический элемент — серьезная угроза, не только для нас, так как он размывает ощущение адекватности и порождает опасные иллюзии", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Федор Лукьянов: Полумерами не обойтись — Европа, уже не скрывая, воюет против России" на сайте Украина.ру.Также материал по теме: "Александр Перенджиев: Россия вступила в битву за транспортный коридор, который соединит Балтику и Каспий" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, европа, германия, украина.ру, федор лукьянов, мир без границ, будет ли война с нато, будет ли война, франция, польша, война, война на украине, главные новости, главное, дзен новости сво, украина.ру дзен, дзен сво
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"У элит возникла опасная иллюзия": готова ли Европа к большой войне — ответ Лукьянова

05:00 20.07.2026
 
© AP / Uwe Lein
- РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP / Uwe Lein
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Население Германии, Франции и Польши не хочет идти на фронт, но у европейских элит возникла иллюзия, что можно победить Россию за счёт военной промышленности и Украины. Этот психологический сдвиг — серьёзная угроза. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума "Совета по внешней и оборонной политике" Федор Лукьянов
Отвечая на вопрос о готовности европейцев к большой войне, Лукьянов заявил, что население не собирается идти на фронт. Европейские начальники прекрасно понимают, что население Германии, Франции или Польши идти на фронт и не думает — это вообще не обсуждается, пояснил эксперт.
По словам Лукьянова, у европейцев возникла опасная иллюзия. "У них возникла иллюзия, что можно обойтись и без прямого участия своих граждан в боевых действиях с Россией. Если максимально раскрутить военную промышленность и задействовать Украину как живую силу, в современной войне можно побеждать за счет количества "железа", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что этот психологический элемент — серьёзная угроза. "Этот психологический элемент — серьезная угроза, не только для нас, так как он размывает ощущение адекватности и порождает опасные иллюзии", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Федор Лукьянов: Полумерами не обойтись — Европа, уже не скрывая, воюет против России" на сайте Украина.ру.
Также материал по теме: "Александр Перенджиев: Россия вступила в битву за транспортный коридор, который соединит Балтику и Каспий" на сайте Украина.ру.
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