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Седьмой премьер за десять лет: Британию возглавил лейборист Энди Бернэм
Седьмой премьер за десять лет: Британию возглавил лейборист Энди Бернэм - 20.07.2026 Украина.ру
Седьмой премьер за десять лет: Британию возглавил лейборист Энди Бернэм
В понедельник, 20 июля, в Великобритании официально вступил в должность новый глава правительства. Об этом сообщает РИА Новости
2026-07-20T13:03
2026-07-20T13:03
2026-07-20T13:03
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56-летний Энди Бернэм, бывший мэр Большого Манчестера, сменил Кира Стармера, ушедшего в отставку в июне из-за рекордно низкой популярности. Бернэм был избран лидером лейбористов на безальтернативной основе, получив поддержку 379 из 403 депутатов.Прозванный "королём Севера", он обещает "самые значительные перемены за 40 лет": национализацию водоснабжающих и энергокомпаний, новую добычу нефти и газа в Северном море, масштабное строительство муниципального жилья. При этом эксперты отмечают отсутствие у него сформированной внешнеполитической и оборонной повестки.Британия продолжает лихорадочно менять премьеров. Об отставке Стармера – в материале Премьер со сроком годности: почему Стармер не усидел в кресле и что это значит для Киева
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новости, британия, великобритания, северное море, кир стармер
Новости, Британия, Великобритания, Северное море, Кир Стармер
Седьмой премьер за десять лет: Британию возглавил лейборист Энди Бернэм
В понедельник, 20 июля, в Великобритании официально вступил в должность новый глава правительства. Об этом сообщает РИА Новости
56-летний Энди Бернэм, бывший мэр Большого Манчестера, сменил Кира Стармера, ушедшего в отставку в июне из-за рекордно низкой популярности. Бернэм был избран лидером лейбористов на безальтернативной основе, получив поддержку 379 из 403 депутатов.
Прозванный "королём Севера", он обещает "самые значительные перемены за 40 лет": национализацию водоснабжающих и энергокомпаний, новую добычу нефти и газа в Северном море, масштабное строительство муниципального жилья. При этом эксперты отмечают отсутствие у него сформированной внешнеполитической и оборонной повестки.