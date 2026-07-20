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"С Украины бегут все подряд": Шеслер рассказала, как и на что живут в Европе украинцы

"С Украины бегут все подряд": Шеслер рассказала, как и на что живут в Европе украинцы - 20.07.2026 Украина.ру

"С Украины бегут все подряд": Шеслер рассказала, как и на что живут в Европе украинцы

В 2022 году в ЕС бежали в основном состоятельные украинцы, а с 2024-го — все подряд, и мужчины призывного возраста стараются увезти с собой семьи. При этом жизнь в Европе очень дорогая, а снять жильё бесплатно уже не дают. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины Лариса Шеслер

2026-07-20T06:00

2026-07-20T06:00

2026-07-20T06:00

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С марта 2027 года Евросоюз начнёт выдавать убежище украинцам только при наличии справки о том, что они не подлежат мобилизации — так европейские власти пытаются помочь Киеву сохранить людские ресурсы для фронта. Новое правило не коснётся украинцев, уже получивших временную защиту в странах ЕС.Говоря о том, почему украинские беженцы стремятся именно в ЕС, а не в другие страны, Шеслер заявила, что в 2022 году в ЕС уезжали состоятельные люди, которые не зависели от пособий. "В 2022 году в Евросоюз в основном уезжали состоятельные люди, которые не настолько зависели от пособий. А с 2024 года с Украины бегут все подряд", — пояснила эксперт.По словам Шеслер, мужчины призывного возраста стараются увезти с собой семьи, и всем им надо на что-то жить. "Мужчина призывного возраста все равно старается увезти с собой семью, а им же надо на что-то жить. Не у всех же на Украине осталась богатая родня, которая может им что-то подбрасывать", — отметила она.Эксперт подчеркнула, что даже небольшие пособия важны, потому что в Европе дорого и бесплатное жильё больше не предоставляют. "Жизнь в Европе очень дорогая. Там очень трудно снять жилье. Оно сейчас бесплатно никому не предоставляется. Поэтому пособия, даже если это копейки, все равно играют большую роль", — констатировала собеседница издания.Полный текст интревью "Лариса Шеслер: украинцам не хватает денег на то, чтобы массово бежать от войны на территорию Евросоюза" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию на Украине — в материале "Разгар туристического сезона и морская блокада. Что происходит в Одессе" на сайте Украина.ру.

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