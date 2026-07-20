"С Украины бегут все подряд": Шеслер рассказала, как и на что живут в Европе украинцы - 20.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260720/s-ukrainy-begut-vse-podryad-shesler-rasskazala-kak-i-na-chto-zhivut-v-evrope-ukraintsy-1081633775.html
"С Украины бегут все подряд": Шеслер рассказала, как и на что живут в Европе украинцы
"С Украины бегут все подряд": Шеслер рассказала, как и на что живут в Европе украинцы - 20.07.2026 Украина.ру
"С Украины бегут все подряд": Шеслер рассказала, как и на что живут в Европе украинцы
В 2022 году в ЕС бежали в основном состоятельные украинцы, а с 2024-го — все подряд, и мужчины призывного возраста стараются увезти с собой семьи. При этом жизнь в Европе очень дорогая, а снять жильё бесплатно уже не дают. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины Лариса Шеслер
2026-07-20T06:00
2026-07-20T06:00
новости
украина
европа
лариса шеслер
ес
украина.ру
киев
украинские беженцы
пособия
социальные пособия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102360/71/1023607177_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_838b89b3d6a783f5355101b06b145daa.jpg
С марта 2027 года Евросоюз начнёт выдавать убежище украинцам только при наличии справки о том, что они не подлежат мобилизации — так европейские власти пытаются помочь Киеву сохранить людские ресурсы для фронта. Новое правило не коснётся украинцев, уже получивших временную защиту в странах ЕС.Говоря о том, почему украинские беженцы стремятся именно в ЕС, а не в другие страны, Шеслер заявила, что в 2022 году в ЕС уезжали состоятельные люди, которые не зависели от пособий. "В 2022 году в Евросоюз в основном уезжали состоятельные люди, которые не настолько зависели от пособий. А с 2024 года с Украины бегут все подряд", — пояснила эксперт.По словам Шеслер, мужчины призывного возраста стараются увезти с собой семьи, и всем им надо на что-то жить. "Мужчина призывного возраста все равно старается увезти с собой семью, а им же надо на что-то жить. Не у всех же на Украине осталась богатая родня, которая может им что-то подбрасывать", — отметила она.Эксперт подчеркнула, что даже небольшие пособия важны, потому что в Европе дорого и бесплатное жильё больше не предоставляют. "Жизнь в Европе очень дорогая. Там очень трудно снять жилье. Оно сейчас бесплатно никому не предоставляется. Поэтому пособия, даже если это копейки, все равно играют большую роль", — констатировала собеседница издания.Полный текст интревью "Лариса Шеслер: украинцам не хватает денег на то, чтобы массово бежать от войны на территорию Евросоюза" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию на Украине — в материале "Разгар туристического сезона и морская блокада. Что происходит в Одессе" на сайте Украина.ру.
украина
европа
киев
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102360/71/1023607177_49:0:1824:1331_1920x0_80_0_0_a264bad52883a7705906868ea065f9d4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, европа, лариса шеслер, ес, украина.ру, киев, украинские беженцы, пособия, социальные пособия, беженцы, война, война на украине, мир без границ, главные новости, главное, дзен новости сво, украина.ру дзен, дзен сво
Новости, Украина, Европа, Лариса Шеслер, ЕС, Украина.ру, Киев, украинские беженцы, пособия, социальные пособия, беженцы, война, война на Украине, Мир без границ, Главные новости, главное, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен, дзен СВО

"С Украины бегут все подряд": Шеслер рассказала, как и на что живут в Европе украинцы

06:00 20.07.2026
 
© Стрингер / Перейти в фотобанкВышиванка
Вышиванка
© Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В 2022 году в ЕС бежали в основном состоятельные украинцы, а с 2024-го — все подряд, и мужчины призывного возраста стараются увезти с собой семьи. При этом жизнь в Европе очень дорогая, а снять жильё бесплатно уже не дают. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины Лариса Шеслер
С марта 2027 года Евросоюз начнёт выдавать убежище украинцам только при наличии справки о том, что они не подлежат мобилизации — так европейские власти пытаются помочь Киеву сохранить людские ресурсы для фронта. Новое правило не коснётся украинцев, уже получивших временную защиту в странах ЕС.
Говоря о том, почему украинские беженцы стремятся именно в ЕС, а не в другие страны, Шеслер заявила, что в 2022 году в ЕС уезжали состоятельные люди, которые не зависели от пособий. "В 2022 году в Евросоюз в основном уезжали состоятельные люди, которые не настолько зависели от пособий. А с 2024 года с Украины бегут все подряд", — пояснила эксперт.
По словам Шеслер, мужчины призывного возраста стараются увезти с собой семьи, и всем им надо на что-то жить. "Мужчина призывного возраста все равно старается увезти с собой семью, а им же надо на что-то жить. Не у всех же на Украине осталась богатая родня, которая может им что-то подбрасывать", — отметила она.
Эксперт подчеркнула, что даже небольшие пособия важны, потому что в Европе дорого и бесплатное жильё больше не предоставляют.
"Жизнь в Европе очень дорогая. Там очень трудно снять жилье. Оно сейчас бесплатно никому не предоставляется. Поэтому пособия, даже если это копейки, все равно играют большую роль", — констатировала собеседница издания.
Полный текст интревью "Лариса Шеслер: украинцам не хватает денег на то, чтобы массово бежать от войны на территорию Евросоюза" на сайте Украина.ру.
Больше про ситуацию на Украине — в материале "Разгар туристического сезона и морская блокада. Что происходит в Одессе" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаЕвропаЛариса ШеслерЕСУкраина.руКиевукраинские беженцыпособиясоциальные пособиябеженцывойнавойна на УкраинеМир без границГлавные новостиглавноедзен новости СВОУкраина.ру Дзендзен СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:00Правь, Туретчина, Босфором. 90 лет конвенции "Конвенции Монтрё"
07:57Взрывы сотрясают Украину. Новости СВО
07:29Трамп заявил о массированном ударе США по Ирану. Новости Ближнего Востока
07:11Талион в ответ на необандеровщину: к росту взаимных атак России и Украины
07:00Ростислав Ищенко: Европа рассчитывает, что вопрос с Украиной будет решен либо в сентябре, либо в октябре
06:20Украина за неделю. Кадровое решение Зеленского, которое загоняет его в тупик
06:00"С Украины бегут все подряд": Шеслер рассказала, как и на что живут в Европе украинцы
05:45Лукьянов о влиянии США: "Мировой гегемон уже хромает, но еще продолжает держать систему"
05:30"Слабоумие и отвага": почему Европа перестала оглядываться на "красные линии" — мнение политолога
05:15ЕС ужесточает въезд для украинцев: Шеслер о том, почему это не остановит беженцев
05:00"У элит возникла опасная иллюзия": готова ли Европа к большой войне — ответ Лукьянова
04:45Перенджиев: Микровертолеты могут повысить сохранность личного состава в "серой зоне"
04:30"Киевский режим серьезно охраняет границу с Белоруссией" — Шеслер о бегстве украинцев
04:15Лукьянов: США примут закон Грэма*, но оставят лазейки для торговли с Россией
20:40Трамп призвал включить Иран в законопроект о санкциях против России
20:00Путин высоко оценил сложившееся с Ким Чен Ыном глубокое взаимопонимание
19:30Союзники Украины исчезают на глазах: Welt предупредил о скором крахе коалиции
19:13Иран дает сдачи. Американцы обвиняют Москву и Пекин
18:59В Британии новый "премьер на год". Выступал "за Украину", дружил с мэром Львова
18:32"Я был шокирован": Кличко раскритиковал Зеленского за увольнение Фёдорова
Лента новостейМолния