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Разгар туристического сезона и морская блокада. Что происходит в Одессе

Разгар туристического сезона и морская блокада. Что происходит в Одессе - 19.07.2026 Украина.ру

Разгар туристического сезона и морская блокада. Что происходит в Одессе

В Одессе на середину лета традиционно приходится разгар туристического сезона. Хотя город в последнее время чаще атакуют ракетами и дронами, это не отпугивает туристов – преимущественно женщин с детьми, так как мужчины не рискуют ехать через многочисленные блокпосты

2026-07-19T08:22

2026-07-19T08:22

2026-07-19T08:22

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внутри и снаружи

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По опросам местных журналистов, среди отдыхающих больше всего женщин из Киева, Днепра (Днепропетровска) и Запорожья, а основной причиной приезда в Одессу они называют необходимость хоть раз в год свозить ребёнка на море. Официально в Одесской области открыты 35 проверенных пляжей, но неофициально работают практически все.И.о. директора коммунального предприятия "Побережье Одессы" Дмитрий Биляев рассказывает, что после отмены правил эксплуатации пляжей город фактически лишился возможности оперативно воздействовать на нарушителей. Он также отметил, что мэрия может лишь выдавать предписания, однако не имеет законных оснований демонтировать шезлонги, бассейны или другие элементы инфраструктуры.Вопрос безопасности на одесских пляжах особенно обострился после трагедии, произошедшей 23 июня этого года, когда на пляже "Отрада" смертельное ранение получила 26-летняя женщина, отдыхавшая у моря. По одним данным, ее убило осколком, по другим – случайной пулей при попытке сбить дрон.Украинское издание "Страна.ua" публикует 18 июля видео, на котором видно, как люди убегают с пляжа, когда прямо над их головами ПВО начинает стрелять по "Гераням".Формально пляжи должны быть оборудованы мобильными укрытиями, но по факту на их отсутствие закрывают глаза. Сирены обычно не слышны на дальних уголках пляжей, поэтому даже в случае объявления тревоги отдыхающие, как правило, не двигаются с места. Только за последние два дня тревогу в Одессе объявляли 17 раз, поэтому она фактически стала чем-то вроде привычной части жизни города.Украинский оппозиционный паблик "Легитимный" констатирует, что по региону последние недели "сильно летит", поскольку Одесская область является крупным логистическим хабом, а также единственным туристическим центром, который ещё доступен украинским военным.Удары по одесской портовой инфраструктуре сейчас действительно заметно участились. Украинские эксперты говорят, что Украину "отрезают от моря". Издание Financial Times сообщало на днях, что Украина испытывает всё больше трудностей с экспортом зерна через Чёрное море. В Одессе складские мощности сократились примерно на треть. Часть судовладельцев отказывается заходить в местные порты, а некоторые зернотрейдеры временно приостановили закупки в городе.По данным издания, участники рынка рассматривают возможность частичного перенаправления зернового экспорта по Дунаю с последующей перевалкой через румынский порт Констанца. Подобная схема уже использовалась в начале 2022 года.Политолог Андрей Золотарёв сетует, что без морских портов Украина быстро превращается в страну третьего мира. Он подчеркивает, что раньше вся страна фактически кормилась за счет экспорта зерна и металла. После ухода Мариуполя к России оставалась Одесса, но теперь и она выпадает из украинской экономики."Месячник ударов по Одессе, по Одесскому порту - минус треть экспортных возможностей по зерну. Цены резко упали и на элеваторах. Ещё аграрии будут плакать в августе, когда повезут урожай. Поэтому пока всё идёт по плохому сценарию, пока и дальше валимся в цивилизационную воронку. Раз экономика стандартов третьего мира, значит, и всё остальное: и политика, и власть будет, как в третьем мире", - рассказывает политолог.Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко прогнозирует, что в случае продолжения российских ударов по энергетической инфраструктуре отключения электроэнергии, тепла и водоснабжения этой зимой могут продолжаться не часами, а днями и даже неделями. В этом плане он считает Одессу слабым звеном, в том числе потому, что там не успевают проводить ремонт объектов. "В некоторых городах, как в Одессе, света нет по несколько суток. О каком восстановлении может идти речь, если и без того ослабленная и изношенная система не может даже получить паузу от ударов для ремонта?" - задается вопросом Попенко.Одесский анархист Вячеслав Азаров подчеркивает, что, по данным торговых аналитиков ASAP Agri, после массированных атак на порты Одесской области иностранные судовладельцы начали пересматривать контракты фрахта и отказываться заходить в порты. "С таким фактическим началом морской блокады кратно увеличивается значимость мостов в Затоке и Маяках, единственных, соединяющих Одессу и ближние регионы Украины с Европой", - пишет Азаров.Азаров также отмечает, что на регион приходится основная доля морского экспорта Украины - до 4 млрд долларов в месяц. В сложившейся ситуации он ожидает, что киевское правительство будет подключать международные организации, апеллируя к угрозе глобальной продовольственной безопасности, как оно уже делало в 2022-23 гг. по поводу Черноморского зернового коридора. Иными словами, чтобы разблокировать порты Одессы для поставок (в том числе вооружений), Владимир Зеленский снова будет натужно плакать о голодающих эфиопах.О последних событиях культуры - в материале От Колобка до Киркорова: на войне как на войне. События культуры.

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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