Перенджиев о современной войне: "Роботы минируют, подвозят снаряды и вывозят раненых" - 20.07.2026 Украина.ру
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Перенджиев о современной войне: "Роботы минируют, подвозят снаряды и вывозят раненых"
Перенджиев о современной войне: "Роботы минируют, подвозят снаряды и вывозят раненых" - 20.07.2026 Украина.ру
Перенджиев о современной войне: "Роботы минируют, подвозят снаряды и вывозят раненых"
Роботизированные платформы и роботы уже воюют на СВО, выполняя задачи по минированию, доставке снабжения и эвакуации раненых. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт, подполковник запаса Александр Перенджиев
2026-07-20T12:48
2026-07-20T13:26
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Переходя к теме роботизированных систем и эксперимента ВСУ с высадкой робота на Кинбурнскую косу, Перенджиев заявил, что подобные технологии уже активно применяются с обеих сторон. "Что касается роботов, то они уже воюют с обеих сторон. И человекоподобные роботы, и роботизированные платформы. Они минируют местность, доставляют снабжение и эвакуируют раненых. Это и есть самая современная война", — пояснил эксперт.По словам эксперта, на Западе не делают правильных выводов из этого опыта. "Все за ней внимательно следят, но пока правильные выводы никто не делает: ни НАТО, ни дружественные страны. Они готовятся ко вчерашней войне", — подчеркнул Перенджиев.Эксперт подчеркнул, что европейцы не знают, к чему готовиться, и беззащитны перед современными угрозами. "Европейцы говорят: "Мы пока воевать не готовы, но к 2030 году будем готовы". Да они даже к 2040 году к войне не подготовятся, потому что не знают, к чему готовиться надо. Да, дроны они делают. Но они ничего не делают в плане защиты от дронов", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Александр Перенджиев: Россия вступила в битву за транспортный коридор, который соединит Балтику и Каспий" на сайте Украина.ру.Также на тему военной эскалации, ударов по НПЗ и новых санкций Запада — в материале "Или победа, или рабство. Дмитрий Краснов о дефиците бензина, ударах по России и конце "кормления" Запада" на сайте Украина.ру.
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Перенджиев о современной войне: "Роботы минируют, подвозят снаряды и вывозят раненых"

12:48 20.07.2026 (обновлено: 13:26 20.07.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРабота центра НРТК группировки войск "Центр" в зоне СВО
Работа центра НРТК группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Роботизированные платформы и роботы уже воюют на СВО, выполняя задачи по минированию, доставке снабжения и эвакуации раненых. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт, подполковник запаса Александр Перенджиев
Переходя к теме роботизированных систем и эксперимента ВСУ с высадкой робота на Кинбурнскую косу, Перенджиев заявил, что подобные технологии уже активно применяются с обеих сторон.
"Что касается роботов, то они уже воюют с обеих сторон. И человекоподобные роботы, и роботизированные платформы. Они минируют местность, доставляют снабжение и эвакуируют раненых. Это и есть самая современная война", — пояснил эксперт.
По словам эксперта, на Западе не делают правильных выводов из этого опыта. "Все за ней внимательно следят, но пока правильные выводы никто не делает: ни НАТО, ни дружественные страны. Они готовятся ко вчерашней войне", — подчеркнул Перенджиев.
Эксперт подчеркнул, что европейцы не знают, к чему готовиться, и беззащитны перед современными угрозами. "Европейцы говорят: "Мы пока воевать не готовы, но к 2030 году будем готовы". Да они даже к 2040 году к войне не подготовятся, потому что не знают, к чему готовиться надо. Да, дроны они делают. Но они ничего не делают в плане защиты от дронов", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Александр Перенджиев: Россия вступила в битву за транспортный коридор, который соединит Балтику и Каспий" на сайте Украина.ру.
Также на тему военной эскалации, ударов по НПЗ и новых санкций Запада — в материале "Или победа, или рабство. Дмитрий Краснов о дефиците бензина, ударах по России и конце "кормления" Запада" на сайте Украина.ру.
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