https://ukraina.ru/20260715/ili-pobeda-ili-rabstvo-dmitriy-krasnov-o-defitsite-benzina-udarakh-po-rossii-i-kontse-kormleniya-zapada-1081471205.html

Или победа, или рабство. Дмитрий Краснов о дефиците бензина, ударах по России и конце “кормления” Запада

Или победа, или рабство. Дмитрий Краснов о дефиците бензина, ударах по России и конце “кормления” Запада - 15.07.2026 Украина.ру

Или победа, или рабство. Дмитрий Краснов о дефиците бензина, ударах по России и конце “кормления” Запада

Зеленский празднует "остановку 40% российских НПЗ", а Трамп одобряет удары вглубь России. Но запас прочности системы РФ выше, чем кажется западным стратегам. А санкции ЕС против платежных систем ударят только по "релокантам в Дубаях".

2026-07-15T06:06

2026-07-15T06:06

2026-07-15T06:06

интервью

санкции

россия

запад

европа

дональд трамп

владимир зеленский

родион мирошник

ес

нпз

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, почетный адвокат России и эксперт Госдумы РФ Дмитрий Краснов.В Совете Евросоюза заявили, что российский мессенджер MАХ и холдинг VK внесены в черный список ЕС, потому что якобы эти компании оказывают техническую поддержку подавлению гражданского общества и демократической оппозиции в России.— Дмитрий Анатольевич, Евросоюз ввел санкции против российской платежной инфраструктуры. Какова истинная цель, как вы считаете: просто усложнить жизнь туристам или это попытка выстроить "финансовый железный занавес", отрезав Россию от ближайших союзников, которые не имеют отношения к решениям Брюсселя?— Когда счастливая, интегрированная в гостеприимное мировое сообщество Россия перевела своих пенсионеров на карточки западных платёжных систем, я схватился за голову: 4% от всех пенсий России стало улетать на Запад. Это покруче, чем качать туда углеводороды бесплатно. Теперь мы пугаемся, что нас перестанут грабить."Финансовый железный занавес" бьёт по миллиардерам, меняющим народное достояние на своё беззаботное существование в странах Запада, наносит удар по бесчисленным "релокантам", живущим "в таях и дубаях" за счёт россиян, мешает туристам, норовящим оставить тысчонку-другую евро чаевых. Этой братии точно станет не по себе.Экспортерам, предпочитающим кормить Запад, а не "этих нищебродов в России", тоже будет дискомфортно. Но, может быть, впервые сработает закон рынка – если предложение превышает спрос, цены должны падать. То есть, появится шанс, что торговцы родиной оптом, в розницу и на разлив будут вынуждены умерить свои аппетиты.Санкции ЕС против платежной инфраструктуры – это стратегический шаг, направленный не на создание разовых неудобств, а на системную изоляцию России. Вот только нужно ли ужасаться изоляции от грабителей? Тут всё зависит от внутриполитических решений.Станет ли говядина и бензин доступнее? Или олигархат свернет производство, потеряв возможность продавать на Запад сделанное россиянами, но россиянам не достающееся? А если свернет, хватит ли политической воли развернуть его снова, послав "хозяев" подальше?Как у юриста, у правоведа, у меня большие вопросы к ряду отечественных IT-практик. Разве мы хотим, чтобы наши слова, сказанные через современные средства коммуникации, сначала фиксировались, записывались, а только после этого передавались собеседнику? Что, нет? И Конституция это запрещает? Допустимо ли государственными ресурсами продвигать интересы частной компании? Как вы оцените массовую печать баннеров с рекламой частной пиццерии или мясокомбината за счёт бюджета региона? Недопустимо? А если эта пиццерия ещё и производит сомнительный продукт?Выскажу крамольную мысль, но западное давление на распоясавшихся IT-гигантов не есть первородное зло. Парадоксально, но действия врагов могут пойти на пользу России и россиянам. Этакое принуждение к реальному, конкурентноспособному импортозамещению без лоббизма и привилегий избранным. Если под вражеским давлением олигархи-айтишники станут чуть меньше следить за гражданами и чуть больше – за качеством своих услуг, это не ослабит, а усилит Россию.Любые внешние ограничения – это вызов, но также и стимул. В сфере IT санкции ЕС подтолкнут нас к ускоренному развитию собственных платформ, независимых от западных решений. Вопрос лишь в том, чтобы это развитие сопровождалось прозрачными правилами и защитой прав пользователей, а не монополией отдельных структур. Здесь нам есть над чем работать.— Удары ВСУ по российским НПЗ стали системными, при этом география атак расширилась до Западной Сибири, в Сети обсуждают "остановку почти 40% российской первичной переработки нефти". Видимо, Запад рассчитывает на дестабилизацию к осенним выборам в России? Станет ли "топливный дефицит" тем триггером, который переведет экономическое недовольство в политическую плоскость, или у нашей системы достаточно запаса прочности?— Очень надеюсь, что вражеская информационно-психологическая операция сработает против самого врага. Наверняка, никто уже не помнит, откуда, например, взялись некоторые цифры, гуляющие в публичном поле. Но ведь "остановка почти 40% российской первичной переработки нефти" – это оценка, приведённая Зеленским со ссылкой на украинскую разведку. Пусть так и считают – всё, хана, Россия осталась без бензина.И даже если в эту дезинформацию поверит не самая умная часть населения России – что скрывать, есть такие граждане – тоже не страшно. Кто-то, сорвавшись с катушек, возможно, забьет личный гараж канистрами. Кто-то будет истерить в очереди к бензоколонке или записывать панические видеообращения. Да, на здоровье! Это даже хорошо. Пусть враг думает, что Россия на ладан дышит.Помню, в начале 80-х в Брянске по неизвестной мне причине провели перегрузку бронетехники своим ходом с одного состава на другой. Танки, выстреливая в небо черными фонтанами выхлопов, разрывая воздух рыком двигателей, а вокзальный асфальт стальными траками, произвели такое впечатление, что началась потребительская паника. Старушки, помнившие войну, сметали с полок магазинов соль, спички и хозяйственное мыло.Мой приятель, смеясь, показывал эти "бабушкины запасы", до сих пор занимающие угол его гаража. Скупка спичек порадовала отделы рабочего снабжения и магазины потребкооперации, но не более. Советский Союз запасливые граждане не обрушили. А возрадовавшийся панике "Голос Америки"* забыл о происшествии через неделю.Что будет дальше с топливом в России – предсказывать не берусь, но, располагая реальными данными, уверенно скажу, что сейчас сложилась ситуация вроде скупки хозяйственного мыла после перегрузки танков. Принципиально не буду называть конкретных цифр, чтобы не давать врагу информации для размышления. Пусть они считают, что раскромсали всю Россию вдоль и поперёк. В этой их уверенности – наше конкурентное преимущество.Что же до тезиса о "расчете Запада на дестабилизацию к осенним выборам", то готов его обсуждать, если ему будет хоть одно подтверждение. Не заполошная пресса, не опереточные ястребы, больше похожие на болезненных стервятников, но умные люди на Западе не делали и не делают ставку на российский выборы.Предположим, широкие народные массы впадут в массовый психоз и проголосуют исключительно за аутсайдеров политического спектра. И что, условные "новолюди" или "коммунисты" (сознательно упоминаю в кавычках) изменят курс? Среди политпартий и шире – политических сил России – есть национал-предатели? Нет. Так что отделим мух от котлет: угроза экономке есть, но она, к счастью, преувеличена. Угрозы политической системе, системе управления – нет. Вынужден добавить, что нет пока, на данный момент.— Идет массированный обмен ударами по инфраструктуре — война на истощение в самом жестком ее проявлении. Хватит ли у России ресурсов (не только военных, но и морально-психологических), чтобы продолжать этот марафон еще несколько лет, учитывая, что война пришла в дом, наверное, к 70% населения России через атаки дронов и рост цен?— По данным о пострадавших, включая погибших от украинских террористических атак, которые озвучивает посол по особым поручениям Родион Мирошник, доля тех, к кому "в дом пришла война" – 0,02%. По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека – 0,0008%. Конечно, число потревоженных гулом сирен несколько больше, тем не менее сравнивать это с полномасштабным вхождением войны в каждый дом – преувеличение.Украинской стороне, несомненно, хотелось бы записать в жертвы и 70, и 100% россиян, но факты не сходятся с нарративами ЦИПсО.Хватит ли у России ресурсов продолжать отстаивать право на жизнь? Если не хватит, то альтернатива вполне осязаема – поколения россиян будут рабами, выплачивая контрибуции, репарации, компенсации, дань, оброк, повинность. Есть желающие продать себя, своих детей, внуков, правнуков в кабалу? Если нет, то придётся встать с печи, как Илья Муромец, и начать укладывать не гранитную плитку на тротуарах в единственном городе страны и не миллиарды в банковские ячейки, а полчища врагов в землю.Это альтернатива не для элит и не для власти – для народа. И выбор за народом.— Дональд Трамп на саммите в Анкаре сделал парадоксальное заявление: он поддержал удары ВСУ вглубь России, считая, что это заставит Москву быстрее идти на переговоры. Как вы оцениваете эту логику? Это реальный план по принуждению к миру или очередная попытка Трампа играть "и нашим, и вашим", пока Европа выделяет рекордные 70 миллиардов евро на вооружение Украины в 2026 году?— Сама идея ничуть не парадоксальна. Это обычная логика принудительной дипломатии: показать противнику, что продолжение войны будет обходиться дороже, чем компромисс. Идея в том, чтобы создать для России новые, неприемлемые риски, которые заставят Кремль серьезнее отнестись к переговорам или, попросту, сдать позиции. Но, напомню альтернативу, о которой говорил выше – сдача позиций чревата рабством для целых поколений.— На фоне милитаризации Европы и разработки ими собственных гиперзвуковых ракет, не кажется ли вам, что окно для мирного урегулирования окончательно захлопнулось? Можем ли мы вообще говорить о "мире", когда НАТО официально называет Россию "долгосрочной угрозой" в декларации 2026 года?— В "окно для мира" вцепился миллион рук, и одни до боли напрягаются, чтобы его шумно захлопнуть, а другие норовят распахнуть. Да, окно для мира в классическом понимании – как возможность быстрого и компромиссного соглашения – действительно сузилось до минимума. Стороны слишком далеко зашли в эскалации, и НАТО официально закрепило свой курс.Но окно не захлопнулось. Я бы сказал, что оконный проем перерос в длинный, извилистый коридор, пока не перекрывший живительный сквозняк. Видится возможным мир не дружбы и сотрудничества, а нервный мир, основанный на усталости, взаимном сдерживании и новой, милитаризованной реальности. Он может стать ступенью и вверх, и вниз – как ко взаимопониманию, так и к новой эскалации. Но иной ступени просто нет, на эту придётся встать всем весом, надеясь, что она выдержит.— Вопрос про Ближний Восток. Как вы прокомментируете срыв Исламабадского меморандума в июле 2026 года и слухи о покушении на Трампа в Турции?— В предыдущем интервью я предупреждал, что мира на Ближнем Востоке не будет – благодушные прогнозы без разрешения противоречий остаются приятной для слуха риторикой. Полагаю возможным оставить свой прогноз в силе – ничто не намекает, что кризис в Персидском заливе будет купирован.Что же до покушения, то больше всего подходит формулировка "по заявлениям некоторых СМИ, ссылающихся на анонимные источники, есть вероятность того, что, возможно, израильская разведка сообщила о некоторой теоретической возможности гипотетического существования заговора, предположительной целью которого, может быть, стали бы действия, похожие на покушение на мистера Трампа". Или, говоря по-русски, одна баба сказала, а ей шепнул Васькиной снохи сестры мужик. Дешевый израильский фейк не раскрутился, несмотря на все потуги. "Не взлетело".*Внесен Министерством юстиции Российской Федерации в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

https://ukraina.ru/20230228/1043951241.html

https://ukraina.ru/20260714/dmitriy-danilov-zapad-pytaetsya-vesti-s-rossiey-voynu-na-istoschenie-no-emu-ne-khvataet-glavnogo-1081462652.html

https://ukraina.ru/20260708/farkhad-ibragimov-ssha-proveli-rabotu-nad-oshibkami-i-mogut-nachat-nazemnuyu-operatsiyu-protiv-irana-1081223105.html

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