https://ukraina.ru/20260720/natspolitsiya-ukrainy-popala-vprosak-so-skladom-dronov---voenkor-1081667048.html

Нацполиция Украины попала впросак со складом дронов - военкор

Нацполиция Украины попала впросак со складом дронов - военкор - 20.07.2026 Украина.ру

Нацполиция Украины попала впросак со складом дронов - военкор

Нацполиция Украины неудачно пыталась представить склад дронов "мирной инфраструктурой". Об этом 20 июля заявил военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный

2026-07-20T16:18

2026-07-20T16:18

2026-07-20T16:18

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Украинская полиция Сумской области опубликовала фотографии разрушенного склада, который представила как последствия уничтожения Россией "мирной инфраструктуры".На снимках были коробки с логотипом компании, которая производит ударные FPV-дроны, БПЛА самолетного типа и наземные роботизированные комплексы."Попытка противника представить пораженный объект в Сумской области как гражданскую инфраструктуру оказалась, мягко говоря, несостоятельной. На снимках отчетливо видны коробки с характерной маркировкой, в которых находились FPV‑дроны производства компании Vyriy Drones. Такие детали не оставляют пространства для иных трактовок – пораженный объект однозначно имел военное назначение. Здесь отдельная благодарность нашей разведке", — написал Поддубный в своем канале в МАХ.Пост с разоблачительной фотографией был удален из тг-канала Нацполиции Украины."Говорят, что Нацполиция Украины попыталась скорректировать информационную картину и удалила свои заметки. Да поздно уж. Все доказательства на поверхности", — констатировал военкор. Также 20 июля стало известно, что в Харькове удар был нанесен по терминалу "Новой почты". В здании начался сильный пожар. Частная почтовая компания доставляет грузы в интересах вооружённых формирований Украины.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Последствия кадровых перестановок, провалы ВСУ, обезоруженный Киев. Хроника событий на 13:00 20 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сумская область, россия, поддубный, нацполиция, вооруженные силы украины, украина.ру, инфраструктура, информационная война