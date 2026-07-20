Нацполиция Украины попала впросак со складом дронов - военкор - 20.07.2026 Украина.ру
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Нацполиция Украины попала впросак со складом дронов - военкор
Нацполиция Украины попала впросак со складом дронов - военкор - 20.07.2026 Украина.ру
Нацполиция Украины попала впросак со складом дронов - военкор
Нацполиция Украины неудачно пыталась представить склад дронов "мирной инфраструктурой". Об этом 20 июля заявил военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный
2026-07-20T16:18
2026-07-20T16:18
новости
украина
сумская область
россия
поддубный
нацполиция
вооруженные силы украины
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инфраструктура
информационная война
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Украинская полиция Сумской области опубликовала фотографии разрушенного склада, который представила как последствия уничтожения Россией "мирной инфраструктуры".На снимках были коробки с логотипом компании, которая производит ударные FPV-дроны, БПЛА самолетного типа и наземные роботизированные комплексы."Попытка противника представить пораженный объект в Сумской области как гражданскую инфраструктуру оказалась, мягко говоря, несостоятельной. На снимках отчетливо видны коробки с характерной маркировкой, в которых находились FPV‑дроны производства компании Vyriy Drones. Такие детали не оставляют пространства для иных трактовок – пораженный объект однозначно имел военное назначение. Здесь отдельная благодарность нашей разведке", — написал Поддубный в своем канале в МАХ.Пост с разоблачительной фотографией был удален из тг-канала Нацполиции Украины."Говорят, что Нацполиция Украины попыталась скорректировать информационную картину и удалила свои заметки. Да поздно уж. Все доказательства на поверхности", — констатировал военкор. Также 20 июля стало известно, что в Харькове удар был нанесен по терминалу "Новой почты". В здании начался сильный пожар. Частная почтовая компания доставляет грузы в интересах вооружённых формирований Украины.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Последствия кадровых перестановок, провалы ВСУ, обезоруженный Киев. Хроника событий на 13:00 20 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, сумская область, россия, поддубный, нацполиция, вооруженные силы украины, украина.ру, инфраструктура, информационная война
Новости, Украина, Сумская область, Россия, Поддубный, Нацполиция, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, инфраструктура, информационная война

Нацполиция Украины попала впросак со складом дронов - военкор

16:18 20.07.2026
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВручение государственных наград родственникам погибших на востоке Украины журналистов
Вручение государственных наград родственникам погибших на востоке Украины журналистов - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Нацполиция Украины неудачно пыталась представить склад дронов "мирной инфраструктурой". Об этом 20 июля заявил военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный
Украинская полиция Сумской области опубликовала фотографии разрушенного склада, который представила как последствия уничтожения Россией "мирной инфраструктуры".
На снимках были коробки с логотипом компании, которая производит ударные FPV-дроны, БПЛА самолетного типа и наземные роботизированные комплексы.
"Попытка противника представить пораженный объект в Сумской области как гражданскую инфраструктуру оказалась, мягко говоря, несостоятельной. На снимках отчетливо видны коробки с характерной маркировкой, в которых находились FPV‑дроны производства компании Vyriy Drones. Такие детали не оставляют пространства для иных трактовок – пораженный объект однозначно имел военное назначение. Здесь отдельная благодарность нашей разведке", — написал Поддубный в своем канале в МАХ.
Пост с разоблачительной фотографией был удален из тг-канала Нацполиции Украины.
"Говорят, что Нацполиция Украины попыталась скорректировать информационную картину и удалила свои заметки. Да поздно уж. Все доказательства на поверхности", — констатировал военкор.
Также 20 июля стало известно, что в Харькове удар был нанесен по терминалу "Новой почты". В здании начался сильный пожар. Частная почтовая компания доставляет грузы в интересах вооружённых формирований Украины.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Последствия кадровых перестановок, провалы ВСУ, обезоруженный Киев. Хроника событий на 13:00 20 июля
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