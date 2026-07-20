https://ukraina.ru/20260720/posledstviya-kadrovykh-perestanovok-provaly-vsu-obezoruzhennyy-kiev-khronika-sobytiy-na-1300-20-iyulya-1081649453.html

Последствия кадровых перестановок, провалы ВСУ, обезоруженный Киев. Хроника событий на 13:00 20 июля

Последствия кадровых перестановок, провалы ВСУ, обезоруженный Киев. Хроника событий на 13:00 20 июля - 20.07.2026 Украина.ру

Последствия кадровых перестановок, провалы ВСУ, обезоруженный Киев. Хроника событий на 13:00 20 июля

Правительственные перестановки встают на пути Украины в ЕС и грозят Зеленскому смещением. ВС РФ уничтожают противника и технику. Украина не имеет запасов ракет к системам Patriot

2026-07-20T13:00

2026-07-20T13:00

2026-07-20T13:00

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виталий кличко

вооруженные силы украины

минобороны

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Исполнительный директор Украинского центра европейской политики Любовь Акуленко считает, что правительственные перестановки на Украине могут негативно повлиять на переговоры по ее возможному вступлению в Евросоюз."Бурные правительственные перестановки на прошлой неделе несколько отвлекли внимание от процессов, связанных с переговорами о вступлении Украины в ЕС. Ротации, изменение структуры правительства и прочее будут влиять на предстоящий переговорный процесс. К сожалению, вполне возможно негативное влияние", - сказала она.По ее словам, усугубляют проблему ускорения переговорного процесса имеющиеся у Украины масштабные и системные проблемы – недостаточная институциональная способность государства быстро выполнять переговорные обязательства, бесконечные правительственные изменения, ограниченная политическая готовность проводить сложные политико-правовые реформы."При этом Украина публично заявляет о стремлении вступить в ЕС как можно скорее… Но быстрое вступление невозможно без быстрого выполнения обязательств", - добавила эксперт.Особенно проблемным, по словам Акуленко, является то, что изменения происходят именно в тех министерствах, которые играют ключевую роль в переговорах. А для переговорного процесса это означает потерю институциональной памяти, замедление работы и необходимость фактически заново вводить новых должностных лиц в сложный массив обязательств.В свою очередь турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Инандж Санджак обратил внимание на то, что публичная критика кадровых решений Владимира Зеленского со стороны мэра Киева Виталия Кличко может обернуться смещением главы киевского режима.Зеленский серьезно просчитался, уволив министра обороны Украины Михаила Федорова, заявил в воскресенье мэр Киева Виталий Кличко."Заявление Кличко может стать отправной точкой для консолидации недовольных политикой Зеленского сил. Если такая группа сформируется, она способна предпринять попытку отстранить его от власти", - сказал эксперт.По его мнению, резкие заявления Кличко свидетельствуют о нарастающих разногласиях внутри украинской политической элиты.Он считает, что публичная критика со стороны одного из самых известных украинских политиков может стать поводом для объединения других недовольных представителей власти.По мнению эксперта, если внутренние противоречия будут усиливаться, давление на Зеленского может перейти из политической плоскости в борьбу за перераспределение власти.Зеленский 12 июля заявил о намерении обновить состав правительства и сменить Юлию Свириденко на посту премьера. Парламент Украины 14 июля уволил ее, что повлекло отставку всего кабмина. На следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении премьером главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого, ставленника Тимура Миндича - соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине. Украинский парламент 16 июля проголосовал за назначение главы Корецкого премьером. Помимо этого, министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о своей отставке. Сообщалось, что Зеленский мог принять решение об отставке главы Минобороны из-за его возросшей популярности. Издание NYT отметило, что увольнение Федорова повлекло конфликт между "технократами" и "генералами", раскололо Украину. В начале недели в соцсетях началась ответная кампания против бывшего министра обороны.Так, блогер Екатерина Золотарева заверила, что Федоров лоббировал интересы производителя беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Skyfall.По словам блогера, при Федорове компания получила крупнейшие многомиллиардные заказы от государства. Также новые критерии оценки производителей были выстроены в ее интересах.Провалы ВСУНочью и утром в понедельник взрывы сотрясли Украину. Они раздавались в Одессе, временно оккупированном Запорожье и других регионах страны.Российские военные били по целям противника в Полтаве, Кривом Роге, Одессе и Черноморске (Ильичевске), в Днепропетровской области, Очакове в Николаевской области, а также по целям в районе Харькова, в Запорожье.Помимо прочего, россияне ударили корректируемыми авиабомбами по целям в Павлограде. На месте прилета поднимается дым.Также дым поднимается на окраине Запорожья после утренних прилетов.В Харькове удар был нанесен по терминалу "Новой почты". В здании начался сильный пожар.Часть абонентов в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях Украины осталась без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, посетовала национальная энергетическая компания "Укрэнерго".Утром Минобороны России уточнило, что российские военные продолжили бить по задействованным в интересах ВСУ портам Украины, было нанесено поражение резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Одесса.Ведомство перечислило и другие успехи россиян. Так, бойцы российской "Южной" группировки войск взяли в плен двух боевиков ВСУ, которым украинское командование приказало "воткнуть флаг" в Константиновке.Расчеты ударных FPV-дронов 80-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Север" уничтожили дивизионную самоходную артиллерийскую установку "Акация" ВСУ в Сумской области.А операторы беспилотных систем 41-го мотострелкового полка группировки войск РФ "Север" уничтожили пять тяжелых дронов типа "Баба-Яга" ВСУ в Сумской области.Бойцы ФСБ выявили и ликвидировали десять украинских диверсантов на окраине Константиновки в ДНР.ВСУ потеряли транспорт и пункты управления БПЛА на Краматорском направлении.На Рубцовском направлении ВС РФ продвигаются на участке Чернещина – Дружелюбовка. Штурмовые подразделения группировки войск "Запад" продолжают вытеснять противника с господствующих высот восточнее населенного пункта Червоный Став с помощью ударных БПЛА.Всего за сутки ВС РФ нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, цехам сборки и хранения безэкипажных катеров, используемым ВСУ.Силы ПВО за сутки уничтожили 917 беспилотников, четыре снаряда HIMARS и восемь авиационных бомб ВСУ.Также два безэкипажных катера ВСУ было уничтожено силами Черноморского флота в акватории Черного моря.Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли около 505 военных, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня "Бастион".Также ВСУ за сутки потеряли более 60 военных, 21 автомобиль и две станции радиоэлектронной борьбы в зоне действий группировки войск "Днепр".Противник лишился более 145 боевиков, бронированной машины, 15 автомобилей и трех артиллерийских орудий в зоне действий сил российской группировки войск "Север".Российские подразделения группировки "Центр", улучшив тактическое положение, уничтожили за сутки свыше 350 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину, девять автомобилей и два артиллерийских орудия.Помимо прочего, ВСУ за сутки потеряли до 210 военных, восемь боевых бронемашин и 15 автомобилей в зоне действий группировки войск "Запад".Также ВСУ потеряли более 140 военных, девять боевых бронированных машин за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки.Обезоруженный КиевУкраина не имеет запасов ракет-перехватчиков для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, признал депутат Верховной Рады Максим Бужанский."Как всем уже стало ясно, ракеты к Patriot будут, но они будут через несколько лет. То есть запаса ракет у нас нет. Его нет у Соединенных Штатов", - сказал Бужанский в эфире украинского YouTube-канала Politeka Online.Президент США Дональд Трамп в начале месяца допустил, что США передадут Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. По его словам, Украина сможет быстро начать производить эти ракеты, когда получит объяснения, как это делать. При этом, как выяснило РИА Новости, производство ракет-перехватчиков для Patriot по лицензии США налажено только в Японии и Германии.Недавно обозреватель немецкой газеты Bild признавал, что запасы ракет для американских комплексов Patriot на Украине почти исчерпаны, из-за чего возможности страны по перехвату баллистических целей заметно сократились.Ранее о схожей проблеме сообщала французская газета Le Monde. Издание отмечало, что украинские средства ПВО не справляются с перехватом баллистических ракет Вооруженных сил России, а представители ВСУ указывают на дефицит ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.Острый дефицит возник еще в мае. Киеву приходилось просить партнеров передавать хотя бы по пять-десять боеприпасов, поскольку установки в подразделениях и батареях оставались полупустыми.В то же время посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в понедельник указал, что российские военные вывели из строя более 200 тепловозов, которые перевозили вооружение и военную технику из Польши и Румынии к линии боевого соприкосновения."Еще остаются, конечно, железные дороги, там тоже есть определенные успехи. Есть удары по базам, где ремонтируется и хранится железнодорожная техника. За последнее время они потеряли более 200 тепловозов, которые таскали технику в основном из Польши, Румынии, направляясь к линии боевого соприкосновения", - сказал он.Мирошник также подчеркнул, что 90 процентов военных грузов везут из европейских стран. Поэтому блокирование логистики – это одно из самых важных направлений.О проблемах ВСУ - в материале Зеленский пожаловался на дефицит противобаллистических ракет на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, украина, киев, владимир зеленский, михаил федоров, россия, виталий кличко, вооруженные силы украины, минобороны, ес, кадровые перестановки, кадры