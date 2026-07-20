https://ukraina.ru/20260720/nash-opyt-svo--unikalnyy-ekspert-rasskazal-o-preimuschestvakh-rossii-v-voyne-dronov-1081653031.html

"Наш опыт СВО — уникальный": эксперт рассказал о преимуществах России в войне дронов

"Наш опыт СВО — уникальный": эксперт рассказал о преимуществах России в войне дронов - 20.07.2026 Украина.ру

"Наш опыт СВО — уникальный": эксперт рассказал о преимуществах России в войне дронов

Россия становится все сильнее в военно-техническом и военно-психологическом отношении — ее опыт СВО является уникальным. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт, подполковник запаса Александр Перенджиев

2026-07-20T13:18

2026-07-20T13:18

2026-07-20T13:18

новости

украина

россия

александр перенджиев

польша

украина.ру

дроны

сво

новости сво

новости сво россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1e/1078467491_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b8f6b1e9be7242e3332ce1443e2e08d8.jpg

Продолжая разговор о технологиях и защите от дронов, Перенджиев заявил, что Россия успешно выдерживает массированные атаки противника. "По нам уже 800 дронов в сутки прилетает, но мы этот удар держим. Россия как страна становится все сильнее и в военно-техническом, и в военно-психологическом отношении. Наш опыт СВО уникальный", — пояснил эксперт.При этом европейские страны, по мнению Перенджиева, не готовы к роевым атакам беспилотников. "Почему, когда какой-то беспилотник залетает в Польшу и Румынию, там сразу же вой поднимается? Потому что они действительно беззащитны против роевых атак БПЛА", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что Украина, несмотря на имеющийся опыт, не опередит Россию, которая после завершения СВО сможет предложить свои разработки на глобальном рынке."Да, Украина тоже умеет работать с дронами, поэтому предлагает свои услуги странам Залива. И мы после нашей победы сможем такие услуги продавать за очень хорошие деньги", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Александр Перенджиев: Россия вступила в битву за транспортный коридор, который соединит Балтику и Каспий" на сайте Украина.ру.Про другие важне аспекты СВО — в материале "Алексей Самойлов: Зеленский берет Минобороны под контроль, а Европа вступает в войну в новом качестве" на сайте Украина.ру.

украина

россия

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, александр перенджиев, польша, украина.ру, дроны, сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация, беспилотники, война, война на украине, аналитики, аналитика, украина аналитика