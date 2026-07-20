"Наш опыт СВО — уникальный": эксперт рассказал о преимуществах России в войне дронов - 20.07.2026 Украина.ру
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"Наш опыт СВО — уникальный": эксперт рассказал о преимуществах России в войне дронов
"Наш опыт СВО — уникальный": эксперт рассказал о преимуществах России в войне дронов - 20.07.2026 Украина.ру
"Наш опыт СВО — уникальный": эксперт рассказал о преимуществах России в войне дронов
Россия становится все сильнее в военно-техническом и военно-психологическом отношении — ее опыт СВО является уникальным. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт, подполковник запаса Александр Перенджиев
2026-07-20T13:18
2026-07-20T13:18
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александр перенджиев
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украина.ру
дроны
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новости сво россия
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Продолжая разговор о технологиях и защите от дронов, Перенджиев заявил, что Россия успешно выдерживает массированные атаки противника. "По нам уже 800 дронов в сутки прилетает, но мы этот удар держим. Россия как страна становится все сильнее и в военно-техническом, и в военно-психологическом отношении. Наш опыт СВО уникальный", — пояснил эксперт.При этом европейские страны, по мнению Перенджиева, не готовы к роевым атакам беспилотников. "Почему, когда какой-то беспилотник залетает в Польшу и Румынию, там сразу же вой поднимается? Потому что они действительно беззащитны против роевых атак БПЛА", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что Украина, несмотря на имеющийся опыт, не опередит Россию, которая после завершения СВО сможет предложить свои разработки на глобальном рынке."Да, Украина тоже умеет работать с дронами, поэтому предлагает свои услуги странам Залива. И мы после нашей победы сможем такие услуги продавать за очень хорошие деньги", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Александр Перенджиев: Россия вступила в битву за транспортный коридор, который соединит Балтику и Каспий" на сайте Украина.ру.Про другие важне аспекты СВО — в материале "Алексей Самойлов: Зеленский берет Минобороны под контроль, а Европа вступает в войну в новом качестве" на сайте Украина.ру.
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"Наш опыт СВО — уникальный": эксперт рассказал о преимуществах России в войне дронов

13:18 20.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Боевая работа расчета БПЛА группировки войск Центр на Добропольском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Россия становится все сильнее в военно-техническом и военно-психологическом отношении — ее опыт СВО является уникальным. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт, подполковник запаса Александр Перенджиев
Продолжая разговор о технологиях и защите от дронов, Перенджиев заявил, что Россия успешно выдерживает массированные атаки противника.
"По нам уже 800 дронов в сутки прилетает, но мы этот удар держим. Россия как страна становится все сильнее и в военно-техническом, и в военно-психологическом отношении. Наш опыт СВО уникальный", — пояснил эксперт.
При этом европейские страны, по мнению Перенджиева, не готовы к роевым атакам беспилотников. "Почему, когда какой-то беспилотник залетает в Польшу и Румынию, там сразу же вой поднимается? Потому что они действительно беззащитны против роевых атак БПЛА", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что Украина, несмотря на имеющийся опыт, не опередит Россию, которая после завершения СВО сможет предложить свои разработки на глобальном рынке.
"Да, Украина тоже умеет работать с дронами, поэтому предлагает свои услуги странам Залива. И мы после нашей победы сможем такие услуги продавать за очень хорошие деньги", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Александр Перенджиев: Россия вступила в битву за транспортный коридор, который соединит Балтику и Каспий" на сайте Украина.ру.
Про другие важне аспекты СВО — в материале "Алексей Самойлов: Зеленский берет Минобороны под контроль, а Европа вступает в войну в новом качестве" на сайте Украина.ру.
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