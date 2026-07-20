"Мажор, ворвавшийся во власть": Самойлов развеял миф о "цифровизации" Федорова - 20.07.2026 Украина.ру
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"Мажор, ворвавшийся во власть": Самойлов развеял миф о "цифровизации" Федорова
"Мажор, ворвавшийся во власть": Самойлов развеял миф о "цифровизации" Федорова - 20.07.2026 Украина.ру
"Мажор, ворвавшийся во власть": Самойлов развеял миф о "цифровизации" Федорова
Экс-глава МО Украины Михаил Федоров был некомпетентен в военных вопросах. Его единственным "достижением" стал визит гендиректора Palantir, а "Стена дронов" внедрялась без него. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
2026-07-20T16:38
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Отвечая на вопрос о причинах отставки Михаила Федорова, Самойлов заявил, что тот был абсолютно некомпетентен как руководитель Минобороны Украины. "С января, когда он был назначен на эту должность, кроме визита в Киев гендиректора Palantir Алекса Карпа ничего существенного не произошло", — пояснил эксперт.Аналитик подчеркнул, что цифровизация в украинскую армию внедрялась и без Федорова. "Внедрение цифровизации, методов системы боевого управления на Украине шли и без Федорова. Проект "Стена дронов" был утвержден еще осенью 2025 года", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что экс-министр был некомпетентен в вопросах обеспечения и снабжения ВСУ. "Война ведется не только дронами, но и снарядами, и минами, и инженерно-техническими средствами. Что касается вопросов обеспечения и снабжения войск, то Федоров, скорее, этих вещей не понимал. Это мажор, который ворвался во власть, в правящие украинские элиты", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Алексей Самойлов: Зеленский берет Минобороны под контроль, а Европа вступает в войну в новом качестве" на сайте Украина.ру.Топливная отрасль России адаптируется к атакам на НПЗ, а будущее прифронтовых регионов за малой энергетикой. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Гусев: Удары России по НПЗ Украины не остановили танки ВСУ, но мы можем это исправить" на сайте Украина.ру.
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"Мажор, ворвавшийся во власть": Самойлов развеял миф о "цифровизации" Федорова

16:38 20.07.2026 (обновлено: 16:41 20.07.2026)
 
© commons.wikimedia.org / Web Summit министр обороны Украины Михаил Фёдоров
 министр обороны Украины Михаил Фёдоров - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© commons.wikimedia.org / Web Summit
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Экс-глава МО Украины Михаил Федоров был некомпетентен в военных вопросах. Его единственным "достижением" стал визит гендиректора Palantir, а "Стена дронов" внедрялась без него. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
Отвечая на вопрос о причинах отставки Михаила Федорова, Самойлов заявил, что тот был абсолютно некомпетентен как руководитель Минобороны Украины. "С января, когда он был назначен на эту должность, кроме визита в Киев гендиректора Palantir Алекса Карпа ничего существенного не произошло", — пояснил эксперт.
Аналитик подчеркнул, что цифровизация в украинскую армию внедрялась и без Федорова. "Внедрение цифровизации, методов системы боевого управления на Украине шли и без Федорова. Проект "Стена дронов" был утвержден еще осенью 2025 года", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что экс-министр был некомпетентен в вопросах обеспечения и снабжения ВСУ. "Война ведется не только дронами, но и снарядами, и минами, и инженерно-техническими средствами. Что касается вопросов обеспечения и снабжения войск, то Федоров, скорее, этих вещей не понимал. Это мажор, который ворвался во власть, в правящие украинские элиты", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Алексей Самойлов: Зеленский берет Минобороны под контроль, а Европа вступает в войну в новом качестве" на сайте Украина.ру.
Топливная отрасль России адаптируется к атакам на НПЗ, а будущее прифронтовых регионов за малой энергетикой. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Гусев: Удары России по НПЗ Украины не остановили танки ВСУ, но мы можем это исправить" на сайте Украина.ру.
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