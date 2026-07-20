Лукьянов о влиянии США: "Мировой гегемон уже хромает, но еще продолжает держать систему" - 20.07.2026 Украина.ру
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Лукьянов о влиянии США: "Мировой гегемон уже хромает, но еще продолжает держать систему"
Лукьянов о влиянии США: "Мировой гегемон уже хромает, но еще продолжает держать систему" - 20.07.2026 Украина.ру
Лукьянов о влиянии США: "Мировой гегемон уже хромает, но еще продолжает держать систему"
США прошли пик влияния, но накопленная фора позволит им доминировать ещё годы — однако асимметричные меры, как показывает пример Ирана, могут быть эффективными. Но каждое повторение угроз США ослабляет их эффект. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума "Совета по внешней и оборонной политике" Федор Лукьянов
2026-07-20T05:45
2026-07-20T05:45
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Ранее, 14 июля, во время встречи с премьер-министром Ирака в Белом доме Дональд Трамп заявил, что существует хороший шанс принятия законопроекта по антироссийским санкциям, инициатором которого был покойный сенатор Линдси Грэм*.Отвечая на вопрос журналиста о возможностях противостояния гегемону, Лукьянов заявил, что США прошли пик своего влияния. "США прошли пик своего влияния, началось снижение, но накопленная фора такова, что ее хватит на годы. Мировой гегемон на то и гегемон — даже если он начинает хромать, он держит в руках всю систему", — пояснил эксперт.По словам Лукьянова, пример Ирана — яркое подтверждение того, что асимметричные меры могут быть чрезвычайно эффективными против гегемона, даже если противника душили десятилетиями, а потом попытались сломить силой.Эксперт подчеркнул, что американский лидер "фантастически выныривает" из любых ситуаций. "Трамп — удивительная личность, он фантастически выныривает из любых ситуаций. Другой бы похоронил репутацию, а этот — нет. Сегодня он разрушает электростанции в Иране, а завтра скажет, что иранцы — отличные ребята и он готов договариваться", — добавил Лукьянов.Лукьянов также отметил, что каждое повторение угроз Вашингтона ослабляет их эффект. "Трамп снова грозит "стереть с лица земли" иранцев, но каждое повторение ослабляет эффект от его угроз", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Федор Лукьянов: Полумерами не обойтись — Европа, уже не скрывая, воюет против России" на сайте Украина.ру.Также материал по теме: "Александр Перенджиев: Россия вступила в битву за транспортный коридор, который соединит Балтику и Каспий" на сайте Украина.ру.*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росинфомониторинга
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новости, иран, ирак, сша, дональд трамп, украина.ру, война в иране, главные новости, главное, мир без границ, американская гегемония, международные отношения, украина.ру дзен, новости россии, аналитики, аналитика
Новости, Иран, Ирак, США, Дональд Трамп, Украина.ру, война в Иране, Главные новости, главное, Мир без границ, американская гегемония, международные отношения, Украина.ру Дзен, новости России, аналитики, Аналитика

Лукьянов о влиянии США: "Мировой гегемон уже хромает, но еще продолжает держать систему"

05:45 20.07.2026
 
© AP / Hasan Jamali
- РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP / Hasan Jamali
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США прошли пик влияния, но накопленная фора позволит им доминировать ещё годы — однако асимметричные меры, как показывает пример Ирана, могут быть эффективными. Но каждое повторение угроз США ослабляет их эффект. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума "Совета по внешней и оборонной политике" Федор Лукьянов
Ранее, 14 июля, во время встречи с премьер-министром Ирака в Белом доме Дональд Трамп заявил, что существует хороший шанс принятия законопроекта по антироссийским санкциям, инициатором которого был покойный сенатор Линдси Грэм*.
Отвечая на вопрос журналиста о возможностях противостояния гегемону, Лукьянов заявил, что США прошли пик своего влияния.
"США прошли пик своего влияния, началось снижение, но накопленная фора такова, что ее хватит на годы. Мировой гегемон на то и гегемон — даже если он начинает хромать, он держит в руках всю систему", — пояснил эксперт.
По словам Лукьянова, пример Ирана — яркое подтверждение того, что асимметричные меры могут быть чрезвычайно эффективными против гегемона, даже если противника душили десятилетиями, а потом попытались сломить силой.
Эксперт подчеркнул, что американский лидер "фантастически выныривает" из любых ситуаций. "Трамп — удивительная личность, он фантастически выныривает из любых ситуаций. Другой бы похоронил репутацию, а этот — нет. Сегодня он разрушает электростанции в Иране, а завтра скажет, что иранцы — отличные ребята и он готов договариваться", — добавил Лукьянов.
Лукьянов также отметил, что каждое повторение угроз Вашингтона ослабляет их эффект. "Трамп снова грозит "стереть с лица земли" иранцев, но каждое повторение ослабляет эффект от его угроз", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Федор Лукьянов: Полумерами не обойтись — Европа, уже не скрывая, воюет против России" на сайте Украина.ру.
Также материал по теме: "Александр Перенджиев: Россия вступила в битву за транспортный коридор, который соединит Балтику и Каспий" на сайте Украина.ру.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росинфомониторинга
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