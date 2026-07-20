Европе не удалось втянуть Россию в новую гонку вооружений - СМИ - 20.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260720/evrope-ne-udalos-vtyanut-rossiyu-v-novuyu-gonku-vooruzheniy---smi-1081641865.html
Европе не удалось втянуть Россию в новую гонку вооружений - СМИ
Европе не удалось втянуть Россию в новую гонку вооружений - СМИ - 20.07.2026 Украина.ру
Европе не удалось втянуть Россию в новую гонку вооружений - СМИ
Масштабная программа европейского перевооружения, анонсированная главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен под лозунгом "Готовность 2030", оказалась лишь "финансовым блефом" и пропагандистским ходом, пишет итальянское издание L’Antidiplomatico
2026-07-20T10:50
2026-07-20T10:51
новости
европа
россия
москва
урсула фон дер ляйен
кир стармер
владимир путин
еврокомиссия
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:259:2722:1790_1920x0_80_0_0_caa53a50fb23d1667ee539bd82568a61.jpg
Заявленные 800 миллиардов евро не подкреплены реальными бюджетными средствами."Реальных денег нет. Однако главный провал в другом: Москва просто проигнорировала истерику Брюсселя. И карты свои не раскрыла", — указал автор статьи Пино Арлакки.Он пояснил, что в отличие от эпохи "холодной войны", Кремль не стал запускать ответную программу промышленной мобилизации или гонку вооружений, выбрав путь ядерного сдерживания и повышения эффективности армии.На фоне осознания того, что масштабная "российская угроза" оказалась вымыслом, европейские избиратели начинают готовиться к смене правящих элит. По мнению автора, дни политиков, сделавших ставку на нагнетание истерии (таких как Макрон или Стармер), подходят к концу.Подробнее - в материале Зеленский оплакивает уход Стармера - британский политик на сайте Украина.ру.
европа
россия
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:4:2722:2046_1920x0_80_0_0_9496d6611cb38bdb125984fccc827778.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, европа, россия, москва, урсула фон дер ляйен, кир стармер, владимир путин, еврокомиссия, украина.ру
Новости, Европа, Россия, Москва, Урсула фон дер Ляйен, Кир Стармер, Владимир Путин, Еврокомиссия, Украина.ру

Европе не удалось втянуть Россию в новую гонку вооружений - СМИ

10:50 20.07.2026 (обновлено: 10:51 20.07.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Масштабная программа европейского перевооружения, анонсированная главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен под лозунгом "Готовность 2030", оказалась лишь "финансовым блефом" и пропагандистским ходом, пишет итальянское издание L’Antidiplomatico
Заявленные 800 миллиардов евро не подкреплены реальными бюджетными средствами.
"Реальных денег нет. Однако главный провал в другом: Москва просто проигнорировала истерику Брюсселя. И карты свои не раскрыла", — указал автор статьи Пино Арлакки.
Он пояснил, что в отличие от эпохи "холодной войны", Кремль не стал запускать ответную программу промышленной мобилизации или гонку вооружений, выбрав путь ядерного сдерживания и повышения эффективности армии.

"(Российский лидер - ред.) Владимир Путин раскусил этот блеф, оценил действия тех, кто его предложил, и решил, что не стоит раскрывать свои карты. Его ответ фон дер Ляйен и прочим евробюрократам был самым унизительным из возможных: безразличие", — отмечает издание.

На фоне осознания того, что масштабная "российская угроза" оказалась вымыслом, европейские избиратели начинают готовиться к смене правящих элит.
По мнению автора, дни политиков, сделавших ставку на нагнетание истерии (таких как Макрон или Стармер), подходят к концу.
Подробнее - в материале Зеленский оплакивает уход Стармера - британский политик на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЕвропаРоссияМоскваУрсула фон дер ЛяйенКир СтармерВладимир ПутинЕврокомиссияУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:56Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) сообщил о новой атаке БПЛА на танкер на своем терминале 20 июля
10:54Два года без Фарион: русофобская кампания на Украине потеряла прежний накал
10:52В Крымском районе и Туапсинском округе объявили угрозу атаки БПЛА, сообщили в администрациях муниципалитетов
10:50Европе не удалось втянуть Россию в новую гонку вооружений - СМИ
10:48Российские военные нанесли удар КАБами по целям в Павлограде
10:46Фёдорова обвинили в лоббировании производителя дронов Skyfall и связях с Коломойским*
10:24Трамп назвал Британию нищей и призвал добывать нефть в Северном море
10:15Европа "устала" от Украины — выборы и рейтинги уже всё решили. Хроника событий на утро 20 июля
09:59ВС РФ поразили резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Одесса. Новости СВО
09:56Силовики раскрыли сеть военных складов Порошенко* в Нежине
09:23Следком возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на Московский регион
09:22Мирошник пообещал "отдельную благодарность" ВСУ за атаку 400 дронов на Москву
08:55Пострадали люди, возникли пожары. ПВО за ночь сбила почти 400 вражеских дронов над Россией
08:26Главное за ночь 20 июля
08:00Правь, Туретчина, Босфором. 90 лет конвенции "Конвенции Монтрё"
07:57Взрывы сотрясают Украину. Новости СВО
07:29Трамп заявил о массированном ударе США по Ирану. Новости Ближнего Востока
07:11Талион в ответ на необандеровщину: к росту взаимных атак России и Украины
07:00Ростислав Ищенко: Европа рассчитывает, что вопрос с Украиной будет решен либо в сентябре, либо в октябре
06:20Украина за неделю. Кадровое решение Зеленского, которое загоняет его в тупик
Лента новостейМолния