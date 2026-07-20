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Европе не удалось втянуть Россию в новую гонку вооружений - СМИ
Европе не удалось втянуть Россию в новую гонку вооружений - СМИ - 20.07.2026 Украина.ру
Европе не удалось втянуть Россию в новую гонку вооружений - СМИ
Масштабная программа европейского перевооружения, анонсированная главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен под лозунгом "Готовность 2030", оказалась лишь "финансовым блефом" и пропагандистским ходом, пишет итальянское издание L’Antidiplomatico
2026-07-20T10:50
2026-07-20T10:50
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Заявленные 800 миллиардов евро не подкреплены реальными бюджетными средствами."Реальных денег нет. Однако главный провал в другом: Москва просто проигнорировала истерику Брюсселя. И карты свои не раскрыла", — указал автор статьи Пино Арлакки.Он пояснил, что в отличие от эпохи "холодной войны", Кремль не стал запускать ответную программу промышленной мобилизации или гонку вооружений, выбрав путь ядерного сдерживания и повышения эффективности армии.На фоне осознания того, что масштабная "российская угроза" оказалась вымыслом, европейские избиратели начинают готовиться к смене правящих элит. По мнению автора, дни политиков, сделавших ставку на нагнетание истерии (таких как Макрон или Стармер), подходят к концу.Подробнее - в материале Зеленский оплакивает уход Стармера - британский политик на сайте Украина.ру.
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новости, европа, россия, москва, урсула фон дер ляйен, кир стармер, владимир путин, еврокомиссия, украина.ру
Новости, Европа, Россия, Москва, Урсула фон дер Ляйен, Кир Стармер, Владимир Путин, Еврокомиссия, Украина.ру
Европе не удалось втянуть Россию в новую гонку вооружений - СМИ
10:50 20.07.2026 (обновлено: 10:51 20.07.2026)
Масштабная программа европейского перевооружения, анонсированная главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен под лозунгом "Готовность 2030", оказалась лишь "финансовым блефом" и пропагандистским ходом, пишет итальянское издание L’Antidiplomatico
Заявленные 800 миллиардов евро не подкреплены реальными бюджетными средствами.
"Реальных денег нет. Однако главный провал в другом: Москва просто проигнорировала истерику Брюсселя. И карты свои не раскрыла", — указал автор статьи Пино Арлакки.
Он пояснил, что в отличие от эпохи "холодной войны", Кремль не стал запускать ответную программу промышленной мобилизации или гонку вооружений, выбрав путь ядерного сдерживания и повышения эффективности армии.
"(Российский лидер - ред.) Владимир Путин раскусил этот блеф, оценил действия тех, кто его предложил, и решил, что не стоит раскрывать свои карты. Его ответ фон дер Ляйен и прочим евробюрократам был самым унизительным из возможных: безразличие", — отмечает издание.
На фоне осознания того, что масштабная "российская угроза" оказалась вымыслом, европейские избиратели начинают готовиться к смене правящих элит.
По мнению автора, дни политиков, сделавших ставку на нагнетание истерии (таких как Макрон или Стармер), подходят к концу.