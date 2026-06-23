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Зеленский оплакивает уход Стармера - британский политик

Зеленский оплакивает уход Стармера - британский политик - 23.06.2026 Украина.ру

Зеленский оплакивает уход Стармера - британский политик

Владимир Зеленский оплакивает уход британского премьер-министра Кира Стармера, сообщил глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй, передает RT

2026-06-23T07:28

2026-06-23T07:28

2026-06-23T07:30

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"Он превратил Соединенное Королевство в авторитарную адскую дыру. Всего за два года он изменил характер Британии, и все ради интересов иностранных государств - Израиля, Украины, Европейского союза, людей, которые сегодня оплакивают его кончину. Зеленский со слезами на глазах сожалеет о его уходе", - заявил Гэллоуэй.В то же время, по его словам, британский народ ликует, узнав об уходе Стармера, так как за два года его правления в стране было покончено со свободой слова.Накануне Стармер объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, уточнив, что останется премьером до избрания ее нового главы. Он сказал, что выборы преемника начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре.Подробнее - в материале Премьер со сроком годности: почему Стармер не усидел в кресле и что это значит для Киева на сайте Украина.ру.

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новости, великобритания, британия, израиль, владимир зеленский, кир стармер, украина.ру