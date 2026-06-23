Зеленский оплакивает уход Стармера - британский политик - 23.06.2026 Украина.ру
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Зеленский оплакивает уход Стармера - британский политик
Зеленский оплакивает уход Стармера - британский политик - 23.06.2026 Украина.ру
Зеленский оплакивает уход Стармера - британский политик
Владимир Зеленский оплакивает уход британского премьер-министра Кира Стармера, сообщил глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй, передает RT
2026-06-23T07:28
2026-06-23T07:30
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"Он превратил Соединенное Королевство в авторитарную адскую дыру. Всего за два года он изменил характер Британии, и все ради интересов иностранных государств - Израиля, Украины, Европейского союза, людей, которые сегодня оплакивают его кончину. Зеленский со слезами на глазах сожалеет о его уходе", - заявил Гэллоуэй.В то же время, по его словам, британский народ ликует, узнав об уходе Стармера, так как за два года его правления в стране было покончено со свободой слова.Накануне Стармер объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, уточнив, что останется премьером до избрания ее нового главы. Он сказал, что выборы преемника начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре.Подробнее - в материале Премьер со сроком годности: почему Стармер не усидел в кресле и что это значит для Киева на сайте Украина.ру.
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новости, великобритания, британия, израиль, владимир зеленский, кир стармер, украина.ру
Новости, Великобритания, Британия, Израиль, Владимир Зеленский, Кир Стармер, Украина.ру

Зеленский оплакивает уход Стармера - британский политик

07:28 23.06.2026 (обновлено: 07:30 23.06.2026)
 
© Фото : gov.uk
- РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : gov.uk
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Владимир Зеленский оплакивает уход британского премьер-министра Кира Стармера, сообщил глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй, передает RT
"Он превратил Соединенное Королевство в авторитарную адскую дыру. Всего за два года он изменил характер Британии, и все ради интересов иностранных государств - Израиля, Украины, Европейского союза, людей, которые сегодня оплакивают его кончину. Зеленский со слезами на глазах сожалеет о его уходе", - заявил Гэллоуэй.
В то же время, по его словам, британский народ ликует, узнав об уходе Стармера, так как за два года его правления в стране было покончено со свободой слова.
Накануне Стармер объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, уточнив, что останется премьером до избрания ее нового главы. Он сказал, что выборы преемника начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре.
Подробнее - в материале Премьер со сроком годности: почему Стармер не усидел в кресле и что это значит для Киева на сайте Украина.ру.
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