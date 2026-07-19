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Союзники Украины исчезают на глазах: Welt предупредил о скором крахе коалиции

Союзники Украины исчезают на глазах: Welt предупредил о скором крахе коалиции - 19.07.2026 Украина.ру

Союзники Украины исчезают на глазах: Welt предупредил о скором крахе коалиции

За показным единством Европы скрываются серьёзные разногласия, а союзники Украины исчезают на глазах. Об этом 20 июля сообщает издание Welt

2026-07-19T19:30

2026-07-19T19:30

2026-07-19T19:30

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Макрон и Стармер пытаются сплотить "коалицию желающих" до ухода с руководящих постов, однако полностью объединить союзников не удаётся. Болгария уже вышла из объединения, Польша отсутствует в коалиции по противоракетной обороне, а Германия колеблется с решением об участии в совместных учениях."Речь идёт о коротком окне возможностей продолжительностью всего несколько месяцев", — заявила эксперт по европейской безопасности Яна Кобзова. По её оценке, кредит ЕС в 90 миллиардов евро должен покрыть потребности Киева до 2027 года, но приближается пятая зима конфликта, и Украина по-прежнему беззащитна перед российскими баллистическими ракетами.Европейская солидарность трещит по швам. Макрон и Стармер уходят, союзники разбегаются, а Киеву снова обещают помощь, которой может и не быть.Больше на эту и другие темы представлено в обзоре Мощнейшая атака на Киев, ультиматум Зеленского Западу, освобождение Вольного. Итоги 19 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, украина, киев, европа, ес, эммануэль макрон, украина.ру, кир стармер, владимир зеленский