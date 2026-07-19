https://ukraina.ru/20260719/moschneyshaya-ataka-na-kiev-ultimatum-zelenskogo-zapadu-osvobozhdenie-volnogo-itogi-19-iyulya-1081628386.html

Мощнейшая атака на Киев, ультиматум Зеленского Западу, освобождение Вольного. Итоги 19 июля

Мощнейшая атака на Киев, ультиматум Зеленского Западу, освобождение Вольного. Итоги 19 июля - 19.07.2026 Украина.ру

Мощнейшая атака на Киев, ультиматум Зеленского Западу, освобождение Вольного. Итоги 19 июля

Российские войска нанесли мощнейший ракетный удар по военным целям в Киеве — более 40 ракет за 53 минуты. Зеленский назвал атаку одной из крупнейших и бросился выпрашивать у Запада новые боеприпасы для ПВО. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"

2026-07-19T18:00

2026-07-19T18:00

2026-07-19T18:00

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Массированный удар по Киеву: 44 ракеты за 53 минуты В ночь на 19 июля российские военные нанесли массированный ракетный удар по украинской столице. По данным мониторингового паблика Monitorwar, за 53 минуты по Киеву было выпущено 44 ракеты. Владимир Зеленский признал: "Более 40 ракет различных типов, большинство из которых — по столице, и 120 ударных беспилотников".Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети X прямо указал, что ночной удар стал ответом на атаку гражданских объектов в Подмосковье. "Это был очень быстрый ответ на вчерашнюю атаку", — написал он, уточнив, что целями стали логистические и промышленные объекты.Для удара применялись оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", гиперзвуковые ракеты "Циркон", "Оникс", Х-59/69, а также, по данным украинских СМИ, ракеты комплексов С-400. Минобороны России подтвердило: целями стали предприятия, выпускающие комплектующие для дальнобойных беспилотников и ракет "Фламинго" и "Нептун-МД", а также сортировочный центр в Киеве.Среди пораженных объектов:— предприятие "Радионикс" — системы управления для крылатых и оперативно-тактических ракет, модернизация комплектующих для МиГ-29;— "Спецоборонмаш" (ГАХК "Артем") — компоненты систем управления для ракет;— завод "Меридиан" имени Королева — элементы корпусов и комплектующие для систем наведения;— компания "Оаклайн" — комплектующие и хранение дальнобойных беспилотников;— киевский инновационный терминал "Новая почта" — хранение продукции двойного назначения;— логистический центр "Амтел Пропертис" в Тарасовке — прием и хранение комплектующих для производства дронов.Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что одной из целей стал логистический склад международной компании DB Schenker на юго-западной окраине Киева — две ракеты были выпущены для гарантированного уничтожения узла вместе с находившимися там грузами. По его словам, большая часть российских ракет достигла целей, несмотря на то, что ПВО Киева использовала не менее 16 ракет-перехватчиков Patriot PAC-3.В Киеве повреждения зафиксированы в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Деснянском и Днепровском районах. На станции метро "Лукьяновская" частично обрушился потолок, возникло сильное задымление, пассажиры эвакуированы. Директор компании UKRTAC Северион Дангадзе сообщил, что в результате удара уничтожены завод и склады предприятия. Телеграм-канал "Военкоры Русской весны" опубликовал кадры огромных пожаров — столбы огня поднимались выше многоэтажных домов.Удары также наносились по Одессе, Запорожью, Чернигову и Николаевской области. В порту "Южный" поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для обеспечения ВСУ.Зеленский в панике просит ПВО: "Перехватчики нужны каждый день"Сразу после атаки Зеленский бросился выпрашивать у Запада новые боеприпасы. Сколько бы ракет ни поставили союзники, Киеву всегда мало. И это при том, что только за одну ночь ПВО украинской столицы использовала не менее 16 ракет-перехватчиков Patriot PAC-3, каждая из которых стоит более 5 миллионов долларов. 16 ракет — и большая часть целей все равно была поражена. Теперь Зеленский требует еще.При этом украинское правительство постоянно указывает на недостаток снарядов для ПВО и призывает западные государства нарастить объемы поставок. Однако даже западные эксперты признают: Lockheed Martin выйдет на производство 2000 ракет-перехватчиков в год только к 2033 году, а франко-итальянские ASTER для SAMP/T выпускаются штучно. Российская армия освободила ВольноеРоссийские войска продолжают методичное продвижение. Подразделения группировки "Восток" освободили село Вольное в Днепропетровской области. В течение суток нанесены удары по пяти бригадам и четырем полкам ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях.Авиация, дроны и ракетные войска поразили места сборки и хранения беспилотников, объекты топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ, а также скопления живой силы в 149 районах. Также в отчете Минобороны за сегодня говорится: силами ПВО сбиты две управляемые ракеты большой дальности "Нептун-МД", восемь управляемых авиабомб, реактивный снаряд HIMARS и 678 ударных дронов самолетного типа. В акватории Черного моря потоплены два безэкипажных катера ВСУ.Накануне ВСУ атаковали российские регионы18 июля украинские боевики нанесли удары по складам Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. В Котовске погибли семь сотрудников ночной смены, 24 ранены. В Электростали — более 50 пострадавших, один человек скончался в больнице. Также под удар попала нефтебаза в Ногинске, где возник пожар — из-за близости к месту происшествия эвакуировали роддом.Об этом – подробнее в материале Следственный комитет России официально возбудил уголовные дела по статье "Террористический акт" в связи с атаками украинских БПЛА на логистические центры Wildberries.

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