https://ukraina.ru/20260719/moschneyshaya-ataka-na-kiev-ultimatum-zelenskogo-zapadu-osvobozhdenie-volnogo-itogi-19-iyulya-1081628386.html
Мощнейшая атака на Киев, ультиматум Зеленского Западу, освобождение Вольного. Итоги 19 июля
Мощнейшая атака на Киев, ультиматум Зеленского Западу, освобождение Вольного. Итоги 19 июля - 19.07.2026 Украина.ру
Мощнейшая атака на Киев, ультиматум Зеленского Западу, освобождение Вольного. Итоги 19 июля
Российские войска нанесли мощнейший ракетный удар по военным целям в Киеве — более 40 ракет за 53 минуты. Зеленский назвал атаку одной из крупнейших и бросился выпрашивать у Запада новые боеприпасы для ПВО. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
2026-07-19T18:00
2026-07-19T18:00
2026-07-19T18:00
эксклюзив
киев
запад
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
минобороны
киев: последние новости
всу
днепропетровская область
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Массированный удар по Киеву: 44 ракеты за 53 минуты В ночь на 19 июля российские военные нанесли массированный ракетный удар по украинской столице. По данным мониторингового паблика Monitorwar, за 53 минуты по Киеву было выпущено 44 ракеты. Владимир Зеленский признал: "Более 40 ракет различных типов, большинство из которых — по столице, и 120 ударных беспилотников".Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети X прямо указал, что ночной удар стал ответом на атаку гражданских объектов в Подмосковье. "Это был очень быстрый ответ на вчерашнюю атаку", — написал он, уточнив, что целями стали логистические и промышленные объекты.Для удара применялись оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", гиперзвуковые ракеты "Циркон", "Оникс", Х-59/69, а также, по данным украинских СМИ, ракеты комплексов С-400. Минобороны России подтвердило: целями стали предприятия, выпускающие комплектующие для дальнобойных беспилотников и ракет "Фламинго" и "Нептун-МД", а также сортировочный центр в Киеве.Среди пораженных объектов:— предприятие "Радионикс" — системы управления для крылатых и оперативно-тактических ракет, модернизация комплектующих для МиГ-29;— "Спецоборонмаш" (ГАХК "Артем") — компоненты систем управления для ракет;— завод "Меридиан" имени Королева — элементы корпусов и комплектующие для систем наведения;— компания "Оаклайн" — комплектующие и хранение дальнобойных беспилотников;— киевский инновационный терминал "Новая почта" — хранение продукции двойного назначения;— логистический центр "Амтел Пропертис" в Тарасовке — прием и хранение комплектующих для производства дронов.Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что одной из целей стал логистический склад международной компании DB Schenker на юго-западной окраине Киева — две ракеты были выпущены для гарантированного уничтожения узла вместе с находившимися там грузами. По его словам, большая часть российских ракет достигла целей, несмотря на то, что ПВО Киева использовала не менее 16 ракет-перехватчиков Patriot PAC-3.В Киеве повреждения зафиксированы в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Деснянском и Днепровском районах. На станции метро "Лукьяновская" частично обрушился потолок, возникло сильное задымление, пассажиры эвакуированы. Директор компании UKRTAC Северион Дангадзе сообщил, что в результате удара уничтожены завод и склады предприятия. Телеграм-канал "Военкоры Русской весны" опубликовал кадры огромных пожаров — столбы огня поднимались выше многоэтажных домов.Удары также наносились по Одессе, Запорожью, Чернигову и Николаевской области. В порту "Южный" поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для обеспечения ВСУ.Зеленский в панике просит ПВО: "Перехватчики нужны каждый день"Сразу после атаки Зеленский бросился выпрашивать у Запада новые боеприпасы. Сколько бы ракет ни поставили союзники, Киеву всегда мало. И это при том, что только за одну ночь ПВО украинской столицы использовала не менее 16 ракет-перехватчиков Patriot PAC-3, каждая из которых стоит более 5 миллионов долларов. 16 ракет — и большая часть целей все равно была поражена. Теперь Зеленский требует еще.При этом украинское правительство постоянно указывает на недостаток снарядов для ПВО и призывает западные государства нарастить объемы поставок. Однако даже западные эксперты признают: Lockheed Martin выйдет на производство 2000 ракет-перехватчиков в год только к 2033 году, а франко-итальянские ASTER для SAMP/T выпускаются штучно. Российская армия освободила ВольноеРоссийские войска продолжают методичное продвижение. Подразделения группировки "Восток" освободили село Вольное в Днепропетровской области. В течение суток нанесены удары по пяти бригадам и четырем полкам ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях.Авиация, дроны и ракетные войска поразили места сборки и хранения беспилотников, объекты топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ, а также скопления живой силы в 149 районах. Также в отчете Минобороны за сегодня говорится: силами ПВО сбиты две управляемые ракеты большой дальности "Нептун-МД", восемь управляемых авиабомб, реактивный снаряд HIMARS и 678 ударных дронов самолетного типа. В акватории Черного моря потоплены два безэкипажных катера ВСУ.Накануне ВСУ атаковали российские регионы18 июля украинские боевики нанесли удары по складам Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. В Котовске погибли семь сотрудников ночной смены, 24 ранены. В Электростали — более 50 пострадавших, один человек скончался в больнице. Также под удар попала нефтебаза в Ногинске, где возник пожар — из-за близости к месту происшествия эвакуировали роддом.Об этом – подробнее в материале Следственный комитет России официально возбудил уголовные дела по статье "Террористический акт" в связи с атаками украинских БПЛА на логистические центры Wildberries.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, киев, запад, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, минобороны, киев: последние новости, всу, днепропетровская область, днепропетровск, украина, новости сво россия, украинская армия, склады, пво, европа, сша, ракеты, дальнобойные ракеты, зрк patriot
Эксклюзив, Киев, Запад, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Киев: последние новости, ВСУ, Днепропетровская область, Днепропетровск, Украина, новости СВО Россия, украинская армия, склады, ПВО, Европа, США, ракеты, дальнобойные ракеты, ЗРК Patriot
Мощнейшая атака на Киев, ультиматум Зеленского Западу, освобождение Вольного. Итоги 19 июля
Российские войска нанесли мощнейший ракетный удар по военным целям в Киеве — более 40 ракет за 53 минуты. Зеленский назвал атаку одной из крупнейших и бросился выпрашивать у Запада новые боеприпасы для ПВО. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
Массированный удар по Киеву: 44 ракеты за 53 минуты
В ночь на 19 июля российские военные нанесли массированный ракетный удар по украинской столице. По данным мониторингового паблика Monitorwar, за 53 минуты по Киеву было выпущено 44 ракеты. Владимир Зеленский признал: "Более 40 ракет различных типов, большинство из которых — по столице, и 120 ударных беспилотников".
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети X прямо указал, что ночной удар стал ответом на атаку гражданских объектов в Подмосковье.
"Это был очень быстрый ответ на вчерашнюю атаку", — написал он, уточнив, что целями стали логистические и промышленные объекты.
Для удара применялись оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", гиперзвуковые ракеты "Циркон", "Оникс", Х-59/69, а также, по данным украинских СМИ, ракеты комплексов С-400.
Минобороны России подтвердило: целями стали предприятия, выпускающие комплектующие для дальнобойных беспилотников и ракет "Фламинго" и "Нептун-МД", а также сортировочный центр в Киеве.
Среди пораженных объектов:
— предприятие "Радионикс" — системы управления для крылатых и оперативно-тактических ракет, модернизация комплектующих для МиГ-29;
— "Спецоборонмаш" (ГАХК "Артем") — компоненты систем управления для ракет;
— завод "Меридиан" имени Королева — элементы корпусов и комплектующие для систем наведения;
— компания "Оаклайн" — комплектующие и хранение дальнобойных беспилотников;
— киевский инновационный терминал "Новая почта" — хранение продукции двойного назначения;
— логистический центр "Амтел Пропертис" в Тарасовке — прием и хранение комплектующих для производства дронов.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что одной из целей стал логистический склад международной компании DB Schenker на юго-западной окраине Киева — две ракеты были выпущены для гарантированного уничтожения узла вместе с находившимися там грузами.
По его словам, большая часть российских ракет достигла целей, несмотря на то, что ПВО Киева использовала не менее 16 ракет-перехватчиков Patriot PAC-3.
В Киеве повреждения зафиксированы в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Деснянском и Днепровском районах. На станции метро "Лукьяновская" частично обрушился потолок, возникло сильное задымление, пассажиры эвакуированы. Директор компании UKRTAC Северион Дангадзе сообщил, что в результате удара уничтожены завод и склады предприятия.
Телеграм-канал "Военкоры Русской весны" опубликовал кадры огромных пожаров — столбы огня поднимались выше многоэтажных домов.
Удары также наносились по Одессе, Запорожью, Чернигову и Николаевской области. В порту "Южный" поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для обеспечения ВСУ.
Зеленский в панике просит ПВО: "Перехватчики нужны каждый день"
Сразу после атаки Зеленский бросился выпрашивать у Запада новые боеприпасы.
"Защита от баллистических угроз — это постоянный и главный приоритет сейчас. Перехватчики нужны каждый день, и я благодарен всем, кто серьезно относится к нашим договоренностям и обеспечивает поставки средств противовоздушной обороны", — написал он в своем Телеграм-канале.
Сколько бы ракет ни поставили союзники, Киеву всегда мало. И это при том, что только за одну ночь ПВО украинской столицы использовала не менее 16 ракет-перехватчиков Patriot PAC-3, каждая из которых стоит более 5 миллионов долларов.
16 ракет — и большая часть целей все равно была поражена. Теперь Зеленский требует еще.
При этом украинское правительство постоянно указывает на недостаток снарядов для ПВО и призывает западные государства нарастить объемы поставок. Однако даже западные эксперты признают: Lockheed Martin выйдет на производство 2000 ракет-перехватчиков в год только к 2033 году, а франко-итальянские ASTER для SAMP/T выпускаются штучно.
Российская армия освободила Вольное
Российские войска продолжают методичное продвижение. Подразделения группировки "Восток" освободили село Вольное в Днепропетровской области.
В течение суток нанесены удары по пяти бригадам и четырем полкам ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях.
Авиация, дроны и ракетные войска поразили места сборки и хранения беспилотников, объекты топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ, а также скопления живой силы в 149 районах.
Также в отчете Минобороны за сегодня говорится: силами ПВО сбиты две управляемые ракеты большой дальности "Нептун-МД", восемь управляемых авиабомб, реактивный снаряд HIMARS и 678 ударных дронов самолетного типа.
В акватории Черного моря потоплены два безэкипажных катера ВСУ.
Накануне ВСУ атаковали российские регионы
18 июля украинские боевики нанесли удары по складам Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. В Котовске погибли семь сотрудников ночной смены, 24 ранены.
В Электростали — более 50 пострадавших, один человек скончался в больнице. Также под удар попала нефтебаза в Ногинске, где возник пожар — из-за близости к месту происшествия эвакуировали роддом.