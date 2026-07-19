https://ukraina.ru/20260719/rossiyskie-voyska-osvobodili-volnoe-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1081627701.html

Российские войска освободили Вольное в Днепропетровской области

Российские войска освободили Вольное в Днепропетровской области - 19.07.2026 Украина.ру

Российские войска освободили Вольное в Днепропетровской области

Подразделения группировки войск "Восток" установили контроль над населённым пунктом Вольное в Днепропетровской области. Об этом 19 июля сообщило Минобороны России

2026-07-19T14:49

2026-07-19T14:49

2026-07-19T14:49

спецоперация

сво

россия

днепропетровская область

украина

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"В результате решительных действий подразделения группировки "Восток" освободили Вольное, зачистили населённый пункт и закрепились на достигнутом рубеже", — говорится в сводке ведомства. Взятие под контроль Вольного создало условия для дальнейшего продвижения на данном участке.Российская армия продолжает методично взламывать оборону противника на Днепропетровском направлении. Фронт движется, инициатива полностью на стороне ВС РФ. Об этом – в материале ВС РФ вышли к Захаровке после боев за Волоховское. Новости СВОВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, сво, россия, днепропетровская область, украина