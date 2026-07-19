Российские войска освободили Вольное в Днепропетровской области
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА "Сокол-И" группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Подразделения группировки войск "Восток" установили контроль над населённым пунктом Вольное в Днепропетровской области. Об этом 19 июля сообщило Минобороны России
"В результате решительных действий подразделения группировки "Восток" освободили Вольное, зачистили населённый пункт и закрепились на достигнутом рубеже", — говорится в сводке ведомства.
Взятие под контроль Вольного создало условия для дальнейшего продвижения на данном участке.
Российская армия продолжает методично взламывать оборону противника на Днепропетровском направлении. Фронт движется, инициатива полностью на стороне ВС РФ. Об этом – в материале ВС РФ вышли к Захаровке после боев за Волоховское. Новости СВО
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