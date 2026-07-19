https://ukraina.ru/20260719/vs-rf-vyshli-k-zakharovke-posle-boev-za-volokhovskoe-novosti-svo-1081619776.html
ВС РФ вышли к Захаровке после боев за Волоховское. Новости СВО
ВС РФ вышли к Захаровке после боев за Волоховское. Новости СВО - 19.07.2026 Украина.ру
ВС РФ вышли к Захаровке после боев за Волоховское. Новости СВО
Российские подразделения, вытеснив украинские силы из Волоховского, начали бои за соседнюю Захаровку в Харьковской области, передаёт военный эксперт Андрей Марочко. Об этом и других военных новостях 19 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-07-19T09:41
2026-07-19T09:41
2026-07-19T09:41
сво
спецоперация
россия
александр вязников
андрей марочко
льгов
курск
украина.ру
минобороны
вооруженные силы украины
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🟥 Жителей домов, находящихся рядом с промзоной Вязников, эвакуировали, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.Промзона Вязников ночью подверглась атаке беспилотников, возникли два очага возгорания.Как сообщает Владимиров, на промышленных объектах "детонируют огнеопасные материалы". Для жителей Ставрополя угрозы нет;🟥 В течение ночи над регионами РФ, акваториями Азовского и Черного морей перехвачены и уничтожены 140 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны;🟥 Удары наносятся по целям в Одесской области и оккупированной части Запорожья;🟥 На Харьковском направлении российские войска наступают в посёлке Казачья Лопань и прилегающих лесах, а также ведут бои в сёлах Волоховское, Захаровка, Юрченково и Белый Колодезь. Об этом пишет телеграм-канал "Фронтовая птичка".На Купянском участке продолжают расширять позиции в самом Купянске и зачищают лесные массивы у Ковшаровки и Купянска-Узлового, а авиация наносит удары по позициям украинских сил в районах Нечволодовки и Грушевки;🟥 Ночью украинские беспилотники атаковали четыре многоквартирных дома в Курске, а также автобус, магазин и остановку во Льгове, сообщил губернатор Александр Хинштейн. В Курске повреждены квартиры и фасады, загорелась одна квартира, эвакуированы жильцы, пострадала женщина с акубаротравмой. Во Льгове ранены водитель автобуса и мужчина рядом с магазином — один из них гражданин Беларуси. На месте работают оперативные службы, пострадавшим окажут помощь, жильцов повреждённых домов разместят в ПВР или компенсируют аренду;🟥 ВС РФ ударили с помощью "Герань-4 сикер" по железнодорожному локомотиву, используемому для перевозки техники ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Также ударом поражен логистический центр в Днепропетровске.Телеграм-канал INSIDER UA сообщил, что в ночь на 19 июля по Киеву и области было выпущено около 40 баллистических ракет. Это стало самым массированным применением такого оружия по украинской столице за всё время конфликта. Подробнее в материале Киев подвергся самой массированной баллистической атаке с начала конфликтаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, александр вязников, андрей марочко, льгов, курск, украина.ру, минобороны, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Россия, Александр Вязников, Андрей Марочко, Льгов, Курск, Украина.ру, Минобороны, Вооруженные силы Украины
ВС РФ вышли к Захаровке после боев за Волоховское. Новости СВО
Российские подразделения, вытеснив украинские силы из Волоховского, начали бои за соседнюю Захаровку в Харьковской области, передаёт военный эксперт Андрей Марочко. Об этом и других военных новостях 19 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟥 Жителей домов, находящихся рядом с промзоной Вязников, эвакуировали, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
Промзона Вязников ночью подверглась атаке беспилотников, возникли два очага возгорания.
Как сообщает Владимиров, на промышленных объектах "детонируют огнеопасные материалы". Для жителей Ставрополя угрозы нет;
🟥 В течение ночи над регионами РФ, акваториями Азовского и Черного морей перехвачены и уничтожены 140 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны;
🟥 Удары наносятся по целям в Одесской области и оккупированной части Запорожья;
🟥 На Харьковском направлении российские войска наступают в посёлке Казачья Лопань и прилегающих лесах, а также ведут бои в сёлах Волоховское, Захаровка, Юрченково и Белый Колодезь. Об этом пишет телеграм-канал "Фронтовая птичка".
На Купянском участке продолжают расширять позиции в самом Купянске и зачищают лесные массивы у Ковшаровки и Купянска-Узлового, а авиация наносит удары по позициям украинских сил в районах Нечволодовки и Грушевки;
🟥 Ночью украинские беспилотники атаковали четыре многоквартирных дома в Курске, а также автобус, магазин и остановку во Льгове, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
В Курске повреждены квартиры и фасады, загорелась одна квартира, эвакуированы жильцы, пострадала женщина с акубаротравмой. Во Льгове ранены водитель автобуса и мужчина рядом с магазином — один из них гражданин Беларуси. На месте работают оперативные службы, пострадавшим окажут помощь, жильцов повреждённых домов разместят в ПВР или компенсируют аренду;
🟥 ВС РФ ударили с помощью "Герань-4 сикер" по железнодорожному локомотиву, используемому для перевозки техники ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Также ударом поражен логистический центр в Днепропетровске.
Телеграм-канал INSIDER UA сообщил, что в ночь на 19 июля по Киеву и области было выпущено около 40 баллистических ракет. Это стало самым массированным применением такого оружия по украинской столице за всё время конфликта. Подробнее в материале Киев подвергся самой массированной баллистической атаке с начала конфликта
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру