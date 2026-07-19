https://ukraina.ru/20260719/vs-rf-vyshli-k-zakharovke-posle-boev-za-volokhovskoe-novosti-svo-1081619776.html

ВС РФ вышли к Захаровке после боев за Волоховское. Новости СВО

ВС РФ вышли к Захаровке после боев за Волоховское. Новости СВО - 19.07.2026 Украина.ру

ВС РФ вышли к Захаровке после боев за Волоховское. Новости СВО

Российские подразделения, вытеснив украинские силы из Волоховского, начали бои за соседнюю Захаровку в Харьковской области, передаёт военный эксперт Андрей Марочко. Об этом и других военных новостях 19 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-07-19T09:41

2026-07-19T09:41

2026-07-19T09:41

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александр вязников

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минобороны

вооруженные силы украины

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🟥 Жителей домов, находящихся рядом с промзоной Вязников, эвакуировали, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.Промзона Вязников ночью подверглась атаке беспилотников, возникли два очага возгорания.Как сообщает Владимиров, на промышленных объектах "детонируют огнеопасные материалы". Для жителей Ставрополя угрозы нет;🟥 В течение ночи над регионами РФ, акваториями Азовского и Черного морей перехвачены и уничтожены 140 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны;🟥 Удары наносятся по целям в Одесской области и оккупированной части Запорожья;🟥 На Харьковском направлении российские войска наступают в посёлке Казачья Лопань и прилегающих лесах, а также ведут бои в сёлах Волоховское, Захаровка, Юрченково и Белый Колодезь. Об этом пишет телеграм-канал "Фронтовая птичка".На Купянском участке продолжают расширять позиции в самом Купянске и зачищают лесные массивы у Ковшаровки и Купянска-Узлового, а авиация наносит удары по позициям украинских сил в районах Нечволодовки и Грушевки;🟥 Ночью украинские беспилотники атаковали четыре многоквартирных дома в Курске, а также автобус, магазин и остановку во Льгове, сообщил губернатор Александр Хинштейн. В Курске повреждены квартиры и фасады, загорелась одна квартира, эвакуированы жильцы, пострадала женщина с акубаротравмой. Во Льгове ранены водитель автобуса и мужчина рядом с магазином — один из них гражданин Беларуси. На месте работают оперативные службы, пострадавшим окажут помощь, жильцов повреждённых домов разместят в ПВР или компенсируют аренду;🟥 ВС РФ ударили с помощью "Герань-4 сикер" по железнодорожному локомотиву, используемому для перевозки техники ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Также ударом поражен логистический центр в Днепропетровске.Телеграм-канал INSIDER UA сообщил, что в ночь на 19 июля по Киеву и области было выпущено около 40 баллистических ракет. Это стало самым массированным применением такого оружия по украинской столице за всё время конфликта. Подробнее в материале Киев подвергся самой массированной баллистической атаке с начала конфликтаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, россия, александр вязников, андрей марочко, льгов, курск, украина.ру, минобороны, вооруженные силы украины