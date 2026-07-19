https://ukraina.ru/20260719/kiev-mozhet-bystro-zakonchit-konflikt-vyvedya-voyska-iz-dnr--ekspert--1081630260.html

Киев может быстро закончить конфликт, выведя войска из ДНР – эксперт

Киев может быстро закончить конфликт, выведя войска из ДНР – эксперт - 19.07.2026 Украина.ру

Киев может быстро закончить конфликт, выведя войска из ДНР – эксперт

Президент ИМЭМО РАН академик Александр Дынкин заявил, что украинский конфликт можно завершить в кратчайшие сроки, но для этого нужна политическая воля Киева. Об этом 19 июля он сказал в интервью российским информагенствам

2026-07-19T17:59

2026-07-19T17:59

2026-07-19T17:59

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владимир путин

генштаб

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"У нас идёт достаточно уверенное наступление. Славянско-Краматорская агломерация уже в пределах видимости бойцов переднего края. Мы возьмём эту часть Донбасса. Мира можно достичь за 24 часа, но на это необходима воля украинской стороны", — отметил эксперт.Напомним, 3 июля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении Константиновки, что открыло дорогу на Славянск и Краматорск. За неделю с 4 по 10 июля российские войска освободили семь населённых пунктов в Харьковской области и ДНР. Президент подчеркнул: армия идёт вперёд, до полного освобождения Донбасса осталось взять семь городов.Сегодня российские военные освободили населенный пункт в Днепропетровской области. Об этом – в материале Российские войска освободили Вольное в Днепропетровской областиВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, киев, донецкая народная республика, донбасс, валерий герасимов, владимир путин, генштаб