Киев может быстро закончить конфликт, выведя войска из ДНР – эксперт - 19.07.2026 Украина.ру
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Киев может быстро закончить конфликт, выведя войска из ДНР – эксперт
Киев может быстро закончить конфликт, выведя войска из ДНР – эксперт - 19.07.2026 Украина.ру
Киев может быстро закончить конфликт, выведя войска из ДНР – эксперт
Президент ИМЭМО РАН академик Александр Дынкин заявил, что украинский конфликт можно завершить в кратчайшие сроки, но для этого нужна политическая воля Киева. Об этом 19 июля он сказал в интервью российским информагенствам
2026-07-19T17:59
2026-07-19T17:59
новости
киев
донецкая народная республика
донбасс
валерий герасимов
владимир путин
генштаб
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"У нас идёт достаточно уверенное наступление. Славянско-Краматорская агломерация уже в пределах видимости бойцов переднего края. Мы возьмём эту часть Донбасса. Мира можно достичь за 24 часа, но на это необходима воля украинской стороны", — отметил эксперт.Напомним, 3 июля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении Константиновки, что открыло дорогу на Славянск и Краматорск. За неделю с 4 по 10 июля российские войска освободили семь населённых пунктов в Харьковской области и ДНР. Президент подчеркнул: армия идёт вперёд, до полного освобождения Донбасса осталось взять семь городов.Сегодня российские военные освободили населенный пункт в Днепропетровской области. Об этом – в материале Российские войска освободили Вольное в Днепропетровской областиВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
киев
донецкая народная республика
донбасс
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Новости
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, донецкая народная республика, донбасс, валерий герасимов, владимир путин, генштаб
Новости, Киев, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Генштаб

Киев может быстро закончить конфликт, выведя войска из ДНР – эксперт

17:59 19.07.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа мобильной огневой группы отряда "Русь" в ЛНР
Боевая работа мобильной огневой группы отряда Русь в ЛНР - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Президент ИМЭМО РАН академик Александр Дынкин заявил, что украинский конфликт можно завершить в кратчайшие сроки, но для этого нужна политическая воля Киева. Об этом 19 июля он сказал в интервью российским информагенствам
"У нас идёт достаточно уверенное наступление. Славянско-Краматорская агломерация уже в пределах видимости бойцов переднего края. Мы возьмём эту часть Донбасса. Мира можно достичь за 24 часа, но на это необходима воля украинской стороны", — отметил эксперт.
Напомним, 3 июля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении Константиновки, что открыло дорогу на Славянск и Краматорск.
За неделю с 4 по 10 июля российские войска освободили семь населённых пунктов в Харьковской области и ДНР. Президент подчеркнул: армия идёт вперёд, до полного освобождения Донбасса осталось взять семь городов.
Сегодня российские военные освободили населенный пункт в Днепропетровской области. Об этом – в материале Российские войска освободили Вольное в Днепропетровской области
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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