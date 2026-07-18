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"Герань" поразила судно на рейде Одессы. Новости СВО

"Герань" поразила судно на рейде Одессы. Новости СВО - 18.07.2026 Украина.ру

"Герань" поразила судно на рейде Одессы. Новости СВО

В районе Одессы беспилотник типа "Герань" нанёс удар по судну, находившемуся на рейде. Об этом и других военных новостях 18 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-07-18T16:57

2026-07-18T16:57

2026-07-18T16:57

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🟥 Один человек погиб, ещё один ранен из-за ударов дронов ВСУ в Белгородской области, сообщил оперштаб региона;🟥 В Крыму сотрудники ФСБ задержали двух женщин, завербованных украинскими спецслужбами. Первая оборудовала схрон со взрывчаткой, которую в 2024 году использовали для убийства офицера Черноморского флота. Вторая перевела деньги ВСУ и собиралась передать СБУ данные об инфраструктуре и военных объектах. Обе вышли на связь с украинскими спецслужбами по собственной инициативе;🟥 В результате ночного удара дронами "Герань" полностью уничтожен агропромышленный комплекс на окраине Чернигова, который, как выяснилось, использовался ВСУ для маскировки военной техники. Там хранились автомобили, машины ПВО и имущество полевого склада, позволяя скрытно размещать силы.По информации источников, в ходе удара уничтожены 14 военнослужащих ВСУ, ещё более 20 получили тяжёлые ранения. Техника, находившаяся на территории, также уничтожена или повреждена;🟥 Взрывы продолжают греметь в Харьковской области, а также в Сумах и окрестностях города. По предположению телеграм-канала "Хроники Гераней", удар в Сумах бал нанесён в районе ТЭЦ;🟥 ВС РФ уничтожили два пункта временной дислокации пехоты ВСУ в ДНР, сообщили в МО РФ.Подробнее о том, как развивается ситуация на фронте и что говорят украинские военные о действиях российских подразделений, — в материале Россияне выдавливают ВСУ охватами с флангов. Что говорят на Украине о ситуации на фронтеВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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сво, спецоперация, россия, одесса, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, фсб