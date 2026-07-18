"Герань" поразила судно на рейде Одессы. Новости СВО - 18.07.2026 Украина.ру
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"Герань" поразила судно на рейде Одессы. Новости СВО
"Герань" поразила судно на рейде Одессы. Новости СВО - 18.07.2026 Украина.ру
"Герань" поразила судно на рейде Одессы. Новости СВО
В районе Одессы беспилотник типа "Герань" нанёс удар по судну, находившемуся на рейде. Об этом и других военных новостях 18 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-07-18T16:57
2026-07-18T16:57
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🟥 Один человек погиб, ещё один ранен из-за ударов дронов ВСУ в Белгородской области, сообщил оперштаб региона;🟥 В Крыму сотрудники ФСБ задержали двух женщин, завербованных украинскими спецслужбами. Первая оборудовала схрон со взрывчаткой, которую в 2024 году использовали для убийства офицера Черноморского флота. Вторая перевела деньги ВСУ и собиралась передать СБУ данные об инфраструктуре и военных объектах. Обе вышли на связь с украинскими спецслужбами по собственной инициативе;🟥 В результате ночного удара дронами "Герань" полностью уничтожен агропромышленный комплекс на окраине Чернигова, который, как выяснилось, использовался ВСУ для маскировки военной техники. Там хранились автомобили, машины ПВО и имущество полевого склада, позволяя скрытно размещать силы.По информации источников, в ходе удара уничтожены 14 военнослужащих ВСУ, ещё более 20 получили тяжёлые ранения. Техника, находившаяся на территории, также уничтожена или повреждена;🟥 Взрывы продолжают греметь в Харьковской области, а также в Сумах и окрестностях города. По предположению телеграм-канала "Хроники Гераней", удар в Сумах бал нанесён в районе ТЭЦ;🟥 ВС РФ уничтожили два пункта временной дислокации пехоты ВСУ в ДНР, сообщили в МО РФ.Подробнее о том, как развивается ситуация на фронте и что говорят украинские военные о действиях российских подразделений, — в материале Россияне выдавливают ВСУ охватами с флангов. Что говорят на Украине о ситуации на фронтеВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, спецоперация, россия, одесса, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, фсб
СВО, Спецоперация, Россия, Одесса, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ФСБ

"Герань" поразила судно на рейде Одессы. Новости СВО

16:57 18.07.2026
 
© Фото : Минобороны Турции / Перейти в фотобанкПервое судно с зерном покинуло порт Одессы
Первое судно с зерном покинуло порт Одессы - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фото : Минобороны Турции
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В районе Одессы беспилотник типа "Герань" нанёс удар по судну, находившемуся на рейде. Об этом и других военных новостях 18 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟥 Один человек погиб, ещё один ранен из-за ударов дронов ВСУ в Белгородской области, сообщил оперштаб региона;
🟥 В Крыму сотрудники ФСБ задержали двух женщин, завербованных украинскими спецслужбами. Первая оборудовала схрон со взрывчаткой, которую в 2024 году использовали для убийства офицера Черноморского флота.
Вторая перевела деньги ВСУ и собиралась передать СБУ данные об инфраструктуре и военных объектах. Обе вышли на связь с украинскими спецслужбами по собственной инициативе;
🟥 В результате ночного удара дронами "Герань" полностью уничтожен агропромышленный комплекс на окраине Чернигова, который, как выяснилось, использовался ВСУ для маскировки военной техники. Там хранились автомобили, машины ПВО и имущество полевого склада, позволяя скрытно размещать силы.
По информации источников, в ходе удара уничтожены 14 военнослужащих ВСУ, ещё более 20 получили тяжёлые ранения. Техника, находившаяся на территории, также уничтожена или повреждена;
🟥 Взрывы продолжают греметь в Харьковской области, а также в Сумах и окрестностях города. По предположению телеграм-канала "Хроники Гераней", удар в Сумах бал нанесён в районе ТЭЦ;
🟥 ВС РФ уничтожили два пункта временной дислокации пехоты ВСУ в ДНР, сообщили в МО РФ.
Подробнее о том, как развивается ситуация на фронте и что говорят украинские военные о действиях российских подразделений, — в материале Россияне выдавливают ВСУ охватами с флангов. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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