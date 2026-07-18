https://ukraina.ru/20260718/geran-porazila-sudno-na-reyde-odessy-novosti-svo-1081614167.html
"Герань" поразила судно на рейде Одессы. Новости СВО
"Герань" поразила судно на рейде Одессы. Новости СВО - 18.07.2026 Украина.ру
"Герань" поразила судно на рейде Одессы. Новости СВО
В районе Одессы беспилотник типа "Герань" нанёс удар по судну, находившемуся на рейде. Об этом и других военных новостях 18 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-07-18T16:57
2026-07-18T16:57
2026-07-18T16:57
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🟥 Один человек погиб, ещё один ранен из-за ударов дронов ВСУ в Белгородской области, сообщил оперштаб региона;🟥 В Крыму сотрудники ФСБ задержали двух женщин, завербованных украинскими спецслужбами. Первая оборудовала схрон со взрывчаткой, которую в 2024 году использовали для убийства офицера Черноморского флота. Вторая перевела деньги ВСУ и собиралась передать СБУ данные об инфраструктуре и военных объектах. Обе вышли на связь с украинскими спецслужбами по собственной инициативе;🟥 В результате ночного удара дронами "Герань" полностью уничтожен агропромышленный комплекс на окраине Чернигова, который, как выяснилось, использовался ВСУ для маскировки военной техники. Там хранились автомобили, машины ПВО и имущество полевого склада, позволяя скрытно размещать силы.По информации источников, в ходе удара уничтожены 14 военнослужащих ВСУ, ещё более 20 получили тяжёлые ранения. Техника, находившаяся на территории, также уничтожена или повреждена;🟥 Взрывы продолжают греметь в Харьковской области, а также в Сумах и окрестностях города. По предположению телеграм-канала "Хроники Гераней", удар в Сумах бал нанесён в районе ТЭЦ;🟥 ВС РФ уничтожили два пункта временной дислокации пехоты ВСУ в ДНР, сообщили в МО РФ.Подробнее о том, как развивается ситуация на фронте и что говорят украинские военные о действиях российских подразделений, — в материале Россияне выдавливают ВСУ охватами с флангов. Что говорят на Украине о ситуации на фронтеВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, одесса, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, фсб
СВО, Спецоперация, Россия, Одесса, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ФСБ
"Герань" поразила судно на рейде Одессы. Новости СВО
В районе Одессы беспилотник типа "Герань" нанёс удар по судну, находившемуся на рейде. Об этом и других военных новостях 18 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟥 Один человек погиб, ещё один ранен из-за ударов дронов ВСУ в Белгородской области, сообщил оперштаб региона;
🟥 В Крыму сотрудники ФСБ задержали двух женщин, завербованных украинскими спецслужбами. Первая оборудовала схрон со взрывчаткой, которую в 2024 году использовали для убийства офицера Черноморского флота.
Вторая перевела деньги ВСУ и собиралась передать СБУ данные об инфраструктуре и военных объектах. Обе вышли на связь с украинскими спецслужбами по собственной инициативе;
🟥 В результате ночного удара дронами "Герань" полностью уничтожен агропромышленный комплекс на окраине Чернигова, который, как выяснилось, использовался ВСУ для маскировки военной техники. Там хранились автомобили, машины ПВО и имущество полевого склада, позволяя скрытно размещать силы.
По информации источников, в ходе удара уничтожены 14 военнослужащих ВСУ, ещё более 20 получили тяжёлые ранения. Техника, находившаяся на территории, также уничтожена или повреждена;
🟥 Взрывы продолжают греметь в Харьковской области, а также в Сумах и окрестностях города. По предположению телеграм-канала "Хроники Гераней", удар в Сумах бал нанесён в районе ТЭЦ;
🟥 ВС РФ уничтожили два пункта временной дислокации пехоты ВСУ в ДНР, сообщили в МО РФ.
Подробнее о том, как развивается ситуация на фронте и что говорят украинские военные о действиях российских подразделений, — в материале Россияне выдавливают ВСУ охватами с флангов. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру