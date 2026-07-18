https://ukraina.ru/20260718/ekspert-novye-drony-nato-atakuyut-trassu-novorossiya--zapad-naraschivaet-davlenie-1081602795.html

Эксперт: Новые дроны НАТО атакуют трассу "Новороссия" — Запад наращивает давление

Эксперт: Новые дроны НАТО атакуют трассу "Новороссия" — Запад наращивает давление - 18.07.2026 Украина.ру

Эксперт: Новые дроны НАТО атакуют трассу "Новороссия" — Запад наращивает давление

Противник усиливает удары по приграничным регионам России — новые беспилотники атакуют трассу "Новороссия", пытаясь создать проблемы для логистики на юге. Германия запустила производство реактивных дронов "Барс" с дальностью 1000 км. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин

2026-07-18T04:30

2026-07-18T04:30

2026-07-18T04:30

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Анализируя воздушную обстановку на юге, эксперт отмечает, что противник активизировал удары по приграничным и тыловым районам. "Противник усилил удары по приграничным регионам страны и в глубину России. Потребовалось совсем немного времени, чтобы новые натовские беспилотники, полученные киевским режимом, стали кошмарить важную трассу "Новороссия", — сообщил Алёхин.По его данным, целью является блокировка важных логистических артерий, связывающих южные регионы РФ. "Настойчиво пытается блокировать все пути из Ростова, Таганрога на Мариуполь, Бердянск и крымский Джанкой", — уточняет эксперт.Алёхин также сообщил о новом этапе военно-технического сотрудничества Запада с Украиной. "На днях договор о производстве реактивных дронов "Барс" подписали украинский министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Германии Борис Писториус. Первый этап проекта полностью обеспечивает немецкая сторона. Дальность полёта ракеты-дрона "Барс" составляет 1000 км", — подчеркивает автор.Особое внимание Алёхин уделяет появлению дальнобойных крылатых ракет, производство которых развернуто на мощностях немецкого концерна Diehl Defence. "Там же развернулось совместное производство дальнобойных крылатых ракет FP-5 "Фламинго". Только за июнь они долетели до Чебоксар и Волгограда", — резюмирует автор.Полный текст материала "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ расширяют фронт, решая проблему прикрытия регионов от ударов ВСУ" на сайте Украина.ру.Уничтожение морской инфраструктуры Украины в районе Одессы создаст хорошие условия для высадки десанта. Это может стать решающим фактором в победе над всем Западом. Подробнее об этом — в материале "Александр Перенджиев: Россия вступила в битву за транспортный коридор, который соединит Балтику и Каспий" на сайте Украина.ру.

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