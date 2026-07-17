https://ukraina.ru/20260717/spetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-vs-rf-rasshiryayut-front-reshaya-problemu-prikrytiya-regionov-ot-udarov-1081561145.html

Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ расширяют фронт, решая проблему прикрытия регионов от ударов ВСУ

Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ расширяют фронт, решая проблему прикрытия регионов от ударов ВСУ - 17.07.2026 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ расширяют фронт, решая проблему прикрытия регионов от ударов ВСУ

Группировка войск "Север" продолжает продвижение в Сумской и Харьковской областях, увеличивая зону контроля на важных участках фронта. В Шосткинском районе стрелковые бои продолжаются в окрестностях Уланово и на подступах к Малой Слободке

2026-07-17T06:20

2026-07-17T06:20

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Наши штурмовые подразделения продолжают наступательные действия в посёлке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах. Согласно кадрам с геолокацией, штурмовые группы продвинулись в жилой застройке поселка Казачья Лопань и заняли ряд новых позиций в южной части населённого пункта.Подразделения группировки "Запад" усилили активность на своем направлении. Враг отчаянно пытается восстановить переправы в Маяках, важной логистической ветви противника к Красному Лиману, Зеленому Клину, Голубым озерам. С мест пришло подтверждение, что все временные мосты ВСУ опять уничтожены. По данным экспертов и военкоров, окруженные ВСУ в Красном Лимане практически не сдаются добровольно в плен. Находящиеся на фронте солдаты украинской армии "поставлены в очень жесткие рамки" и часто выбирают смерть.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Николаевка, Николайполье, Краматорск, Кондратовка, Дружковка, Ижевка и Ореховатка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщается в сводке нашего Минобороны.Опубликованы кадры с геолокацией, свидетельствующие о заходе российских бойцов в хутор Ивановка к западу от Малиновки. Наши позиции зафиксированы фактически на выезде из населенного пункта. Таким образом, ВС РФ продвинулись вдоль русла реки Беленькая по направлению к Краматорску. Ударные беспилотники добивают оставшиеся АЗС в Славянске. После освобождения Рай-Александровки удары дронов по городу и особенно по дорогам за ним резко интенсифицировались.На Добропольском направлении российские штурмовые подразделения продвинулись в сторону Анновки и закрепились в селе. Также южнее на этом участке наши солдаты имеют успех в направлении н. п. Черниговка. Помимо массового применения FPV-дронов, наши расчеты начали активно использовать беспилотные комплексы ВМ-35, что свидетельствует о стремлении усилить поражение логистики и транспорта ВСУ, а также других важных целей в ближнем тылу. На Дружковском участке зафиксированы системные удары наших расчетов БПЛА по ключевым трассам О-0523 и Н-20. Атаки дронов направлены на перерезание путей снабжения украинских войск в этом секторе. Эти шоссейные дороги обеспечивают прямую логистику к передовым позициям противника, а также являются центральной транспортной артерией ВСУ в этом регионе. Нанесение ударов по самой Дружковке указывает на попытки сорвать комплектование и распределение резервов ВСУ в ближнем тылу.В зоне ответственности группировки войск "Восток", согласно оперативным сводкам "Воина ДВ", в районах прифронтовых населённых пунктов вскрыты и уничтожены шесть пеших и 13 мобильных групп ВСУ на 3 бронемашинах и 10 автомобилях. Противник в очередной раз попытался остановить продвижение наших войск и перехватить инициативу, но успеха не имел. В результате огневого поражения техника и живая сила украинских вооруженных формирований уничтожены.На северном участке воины-забайкальцы уничтожили врага и овладели опорными пунктами в районе Александровки. Западнее Лесного воины из Бурятии и сахалинцы продолжили вклиниваться в оборону противника и заняли новые рубежи. Западнее сел Ровное и Копани воины-приморцы овладели опорными пунктами ВСУ. Воины-дальневосточники продолжают продвижение западнее Новоселовки.В зоне ответственности группировки "Днепр" опубликовано видео взрыва российской трехтонной авиабомбы в Орехове. От позиции ВСУ осталась только воронка. На кадрах с геолокацией зафиксирована попытка украинских подразделений проникнуть в Степногорск через восточную окраину. Штурмовая группа противника уничтожена. На Херсонщине ликвидирован майор беспилотных сил Украины Борис Поляк, любимчик командующего Силами БСУ Бровди ("Мадьяра"). Российский FPV-дрон впервые атаковал трассу Днепропетровск — Кривой Рог (на правом берегу), что примерно в 75 км от линии фронта, сообщают местные паблики.Противник усилил удары по приграничным регионам страны и в глубину России. Потребовалось совсем немного времени, чтобы новые НАТОвские беспилотники, полученные киевским режимом, стали кошмарить важную трассу "Новороссия". Настойчиво пытается блокировать все пути из Ростова, Таганрога на Мариуполь, Бердянск и крымский Джанкой. На днях договор о производстве реактивных дронов "Барс" подписали украинский министр иностранных дел А. Сибига и министр обороны Германии Б. Писториус. Первый этап проекта полностью обеспечивает немецкая сторона. Дальность полёта ракеты-дрона "Барс" составляет 1000 км. Всю продукцию будут напрямую передавать ВСУ/ГУР. Производственной площадкой станет оружейный концерн Diehl Defence со штаб-квартирой в Иберлингене. Там же, в федеральной земле Баден-Вюртемберг, развернулось совместное производство дальнобойных крылатых ракет FP-5 "Фламинго". Только за июнь они долетели до Чебоксар и Волгограда. Именно ими угрожают сжечь Москву.Да, ВС РФ продолжают наносить удары высокоточным оружием большой дальности по киевским заводам и морским портам Одессы. Российская армия отчаянно выгрызает метр за метром под донецкой Константиновкой, под Харьковом и Сумами. Увы, пока это не меняет ситуацию в воздухе. Беспилотный кошмар буквально захлестнул юг России. Враг продолжает бить по целям в Крыму. Без электричества и, соответственно, воды остается весь север, центр и восток полуострова. В том числе популярные курорты Алушта, Евпатория и Саки, Феодосия, Судак и портовая Керчь. Крымский мост часто перекрыт, воздушную тревогу объявлял Севастополь. Остановлено движение в бухте, воет сирена, слышны мощные взрывы. География ударов охватывает практически всё побережье — от Бердянска и Мариуполя до Таганрога, Азова, Ейска, Темрюка и Керченского пролива.Рассуждения про организацию всероссийского ПВО "малого неба", надо признать, навязли в зубах. Ее нужно было делать "еще вчера". Технологическое соревнование с объединенным Западом в обычных вооружениях больше похоже на гонку мотодрезины с локомотивом. Догнать пытаемся, не говоря уже о том, чтобы перегнать. Задача архисложная, но выполнимая. Проблема даже не в экономических потерях. Каждый день и каждую ночь гибнут люди. Взрослые и дети, солдаты и мирные. При этом Запад нас системно подвигает к пресловутой "заморозке по текущей линии боевого соприкосновения". Так лицемерно называется фактическая капитуляция России. На самом деле, для выполнения поставленных задач в зоне конфликта есть не только накопленный Советским Союзом ядерный арсенал.Россия обладает и другим мощным оружием — "Орешником". Европа, хотя и хорохорится, его ужасно боится. Целей для него на Украине предостаточно. Те же мосты через Днепр, тот же Бескидский тоннель, да и в Киеве хватает объектов. Может, пора уже продемонстрировать его полную силу? Иначе так и будем отбиваться от стай дронов.С конца 2025 года российские войска сменили тактику ударов по железной дороге Украины. Если раньше били по тяговым подстанциям и объектам энергетической структуры Украины, то теперь целенаправленно уничтожают локомотивы — самый сложный для восстановления элемент инфраструктуры. Согласно данным открытых источников (в частности, военного эксперта В. Шурыгина и других специалистов), всего на Украине находится 9 135 единиц подвижного состава. Однако эта цифра обманчива. В нее включены все возможные единицы техники: от магистральных электровозов до служебных автомотрис, пригородных электричек и даже музейных экспонатов или локомотивов с детских железных дорог. Реальный рабочий парк, способный тянуть тяжелые военные эшелоны, скромнее.Подтвержденные фото- и видеофиксацией потери с начала года составляют 233 локомотива. Математически это составляет чуть больше 3% от общего парка и около 5% от реально работающего состава. На первый взгляд, цифры незначительны для экономики целой страны. Однако железная дорога работает не как склад, а как сложная динамическая система, где действует принцип критической массы. Эффективность ударов оценивают не по количеству сожженной техники, а по падению пропускной способности сети. Даже потеря нескольких процентов тяги вызывает обрушение всей логистики ВСУ. Один выбитый из графика магистральный локомотив останавливает весь участок пути. Резерва у противника нет: чтобы заменить одну машину, приходится снимать другую с направления, оголяя его.В отличие от грузовиков, которые можно перегнать со склада гражданской техники, магистральный локомотив нельзя купить на рынке. После 2014 года Украина лишилась российских локомотивов, а единичные поставки западной техники не могут восполнить дефицит тяги.Цели поражаются на ходу и прямо на станциях погрузки (Сумщина — октябрь 2025 и февраль 2026, Запорожье — март и апрель 2026, Кривой Рог и Николаев — май 2026, Днепропетровщина и Запорожская область - практически в регулярном режиме), что блокирует стрелочное хозяйство и не дает растаскивать поврежденную технику.Железная дорога — единственный способ массовой переброски тяжелой западной техники и боеприпасов. Для сравнения: одна фура берет до 25 тонн, а вагон-платформа — 60–70 тонн, железнодорожный состав из 50–60 вагонов — до 4000 тонн и более. Также ж/д сеть выступает ключевым логистическим звеном в транспортировке главных экспортных товаров — сельскохозяйственной продукции и металла. Именно по железной дороге эти грузы доставляются в порты Украины для дальнейшего экспорта за рубеж. В обратном направлении железнодоро составы перевозят горюче-смазочные материалы и товары военного назначения.О целях Соединенных Штатов — в материале "Сенатор Джон Крейн: Российско-украинский конфликт выгоден США, но ведь все ищут свою выгоду".

https://ukraina.ru/20260715/zazhmurit-tsivila-vsu-proschayutsya-s-imidzhem-zaschitnikov-ukrainy-1081492378.html

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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эксклюзив, россия, украина, вооруженные силы украины, минобороны, сво