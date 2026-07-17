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В Польше резко возросло число нападений на украинцев из-за ксенофобии — Rzeczpospolita

В Польше резко возросло число нападений на украинцев из-за ксенофобии — Rzeczpospolita - 17.07.2026 Украина.ру

В Польше резко возросло число нападений на украинцев из-за ксенофобии — Rzeczpospolita

Поляки стали менее терпимыми к украинским мигрантам, пишет польская пресса. Об этом сообщает 17 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-17T14:31

2026-07-17T14:31

2026-07-17T14:51

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Польское издание Rzeczpospolita опубликовало статистику роста агрессии в отношении украинцев на территории Польши. В первой половине 2026 года 180 граждан Украины обратились в полицию и заявили о преступлениях, совершенных на почве ненависти. Это на 30% выше, чем в прошлом году. И это число увеличивается.Польская пресса летом сообщала о многочисленных случаях нападений на украинцев в Польше. Социологи зафиксировали ухудшение отношения поляков к украинским мигрантам. Происходит это на фоне конфликта между Варшавой и Киевом из-за героизации на Украине вдохновителей и исполнителей геноцида поляков во время Второй мировой войны.Также в июле послы ЕС согласовали продление временной защиты для украинцев, но также приняли решение, что вновь прибывшие военнообязанные граждане Украины смогут претендовать на этот статус только в том случае, если у них не будет проблем с военно-учетными документами, сообщала 15 июля пресс-служба Совета ЕС.Накануне Министр обороны Польши сформулировал требования к УкраинеИнтервью на эту тему: Олег Неменский: Украина и ЕС борются за благосклонность Трампа, чтобы перенаправить его гнев на РоссиюБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Почести нацистам, провалы ВСУ, тщетные попытки Запада навредить. Хроника событий на 14:00 17 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, польша, украина, ес, украина.ру, мигранты, украинские беженцы, украина-ес, криминал, ксенофобия, мир без границ