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Министр обороны Польши сформулировал требования к Украине

Министр обороны Польши сформулировал требования к Украине - 15.07.2026 Украина.ру

Министр обороны Польши сформулировал требования к Украине

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 15 июля сформулировал три требования к Украине по вопросам Волынской резни

2026-07-15T13:40

2026-07-15T13:40

2026-07-15T13:54

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"Я предлагаю три ценности в делах исторической политики. Правда, которой все должны открыться, особенно украинская сторона; память, и это наша общая обязанность; и извинения, которые являются залогом хороших отношений в будущем", - перечислил Косиняк-Камыш.Отношения Варшавы и Киева осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН-УПА*.В 2026 году конфликт вышел на новый уровень: Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого орла.Подробнее - в материале Туск: Польша больше не будет доброжелательной, Зеленский должен найти выход на сайте Украина.ру.* Запрещенные в РФ экстремистские организации.

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новости, польша, украина, варшава, владимир зеленский, оун-упа, вооруженные силы украины, украина.ру, мир без границ