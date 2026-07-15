Министр обороны Польши сформулировал требования к Украине - 15.07.2026 Украина.ру
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Министр обороны Польши сформулировал требования к Украине
Министр обороны Польши сформулировал требования к Украине - 15.07.2026 Украина.ру
Министр обороны Польши сформулировал требования к Украине
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 15 июля сформулировал три требования к Украине по вопросам Волынской резни
2026-07-15T13:40
2026-07-15T13:54
новости
польша
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владимир зеленский
оун-упа
вооруженные силы украины
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"Я предлагаю три ценности в делах исторической политики. Правда, которой все должны открыться, особенно украинская сторона; память, и это наша общая обязанность; и извинения, которые являются залогом хороших отношений в будущем", - перечислил Косиняк-Камыш.Отношения Варшавы и Киева осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН-УПА*.В 2026 году конфликт вышел на новый уровень: Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого орла.Подробнее - в материале Туск: Польша больше не будет доброжелательной, Зеленский должен найти выход на сайте Украина.ру.* Запрещенные в РФ экстремистские организации.
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новости, польша, украина, варшава, владимир зеленский, оун-упа, вооруженные силы украины, украина.ру, мир без границ
Новости, Польша, Украина, Варшава, Владимир Зеленский, ОУН-УПА, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Мир без границ

Министр обороны Польши сформулировал требования к Украине

13:40 15.07.2026 (обновлено: 13:54 15.07.2026)
 
© Фото : Dominika Zarzycka/Global Look PressМинистр обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш
Министр обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : Dominika Zarzycka/Global Look Press
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Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 15 июля сформулировал три требования к Украине по вопросам Волынской резни
"Я предлагаю три ценности в делах исторической политики. Правда, которой все должны открыться, особенно украинская сторона; память, и это наша общая обязанность; и извинения, которые являются залогом хороших отношений в будущем", - перечислил Косиняк-Камыш.
Отношения Варшавы и Киева осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН-УПА*.
В 2026 году конфликт вышел на новый уровень: Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого орла.
Подробнее - в материале Туск: Польша больше не будет доброжелательной, Зеленский должен найти выход на сайте Украина.ру.
* Запрещенные в РФ экстремистские организации.
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НовостиПольшаУкраинаВаршаваВладимир ЗеленскийОУН-УПАВооруженные силы УкраиныУкраина.руМир без границ
 
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